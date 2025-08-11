Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

În perioada 7-10 august, jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș au fost angrenați în misiuni de asigurare a ordinii publice, desfășurate în alte județe, în sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca și al Grupării de Jandarmi Mobile Brașov, în contextul organizării unor evenimente cu participare numeroasă.

”Pe parcursul acestor misiuni, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale (1 avertisment scris și 10 amenzi), în valoare totală de 6.300 de lei, pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 (r).

De asemenea, în cadrul unuia dintre evenimente, au fost identificate două persoane care aveau asupra lor substanțe interzise. Acestora li s-au întocmit dosare penale, conform Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, documentele fiind înaintate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor. Rămânem la datorie, în slujba comunității!”, a informat luni, 11 august, Biroul de presă al instituției.

(Redacția)