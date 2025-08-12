Câinii de la stâne, risc pentru turiști pe munte

Serviciul Județean Salvamont Mureș atrage atenția asupra creșterii numărului de incidente în care turiștii sunt atacați sau intimidați de câinii de la stâne, pe potecile montane din România. Salvamontiștii recomandă evitarea apropierii de stâne și de turmele de animale, iar acolo unde este posibil, ocolirea zonei la o distanță sigură, chiar dacă acest lucru presupune devierea de la traseu. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să nu hrănească, să nu atingă și să nu provoace câinii, să evite gesturile bruște, țipetele și fuga.

În cazul unei confruntări cu câinii, turiștii ar trebui să se oprească, să păstreze calmul, să țină mâinile pe lângă corp și să evite privirea directă. Rucsacul sau îmbrăcămintea pot fi folosite ca scut, iar îndepărtarea din zonă trebuie făcută încet, fără a fugi. Persoanele care merg în drumeții cu animale de companie trebuie să le țină în lesă și la distanță de câinii stânei.

Pentru siguranța tuturor, Salvamont mai recomandă cetățenilor parcurgerea traseelor marcate, respectarea panourilor de avertizare și raportarea incidentelor autorităților competente. În același timp, proprietarii de stâne sunt îndemnați să supravegheze câinii, să monteze panouri de avertizare vizibile și să limiteze accesul câinilor agresivi către traseele turistice.

(D.C.)