Camion răsturnat în Sălard

Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Deda intervin pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în urma răsturnării unui camion pe marginea drumului, pe raza localității Sălard, comuna Lunca Bradului.

Potrivit ISU Mureș, în eveniment a fost implicată o autocamionetă. Conducătorul auto este evaluat cu cod verde.

Circulația este blocată pe un sens de mers.

(D.C.)