Camion răsturnat în Sălard

Camion răsturnat în Sălard12 august 2025
Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Deda intervin pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în urma răsturnării unui camion pe marginea drumului, pe raza localității Sălard, comuna Lunca Bradului.
Potrivit ISU Mureș, în eveniment a fost implicată o autocamionetă. Conducătorul auto este evaluat cu cod verde.
Circulația este blocată pe un sens de mers.
(D.C.)
