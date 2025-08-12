Citadela Cup 2025 aduce handbalul de top la Sighișoara

Sala „Radu Voina” din Sighișoara găzduiește, în perioada 13–14 august 2025, cea de-a doua ediție a turneului de handbal Citadela Cup. Evenimentul reunește patru echipe importante din handbalul românesc: CSM București, CS Minaur Baia Mare, CSM Sighișoara și CSU din Suceava.

Programul meciurilor

Pe 13 august, de la ora 17:00, CSM București va întâlni CS Minaur Baia Mare, iar de la ora 19:00, CSM Sighișoara va juca împotriva CSU din Suceava. A doua zi, pe 14 august, competiția continuă la ora 11:00 cu meciul dintre CSU din Suceava și CSM București, urmat la ora 13:00 de partida dintre CSM Sighișoara și CS Minaur Baia Mare.

Prețul unui bilet este de 20 de lei pe zi pentru adulți și 10 lei pentru elevi, studenți și pensionari. Abonații CSM Sighișoara au acces gratuit. De asemenea, la intrarea în sală va fi amplasată o urnă de donații pentru strângerea fondurilor necesare înlocuirii parchetului de joc. Pentru cei care vor să fie alături de echipă pe tot parcursul sezonului, abonamentele CSM Sighișoara pot fi achiziționate de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00, de la sala „Radu Voina”.

(D.C.)