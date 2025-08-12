Tuesday, 12 August 2025
Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mureș! Invatamant
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mureș!

12 august 2025

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a aprobat luni, 11 august, reorganizarea a șapte unități de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș. Decizia a fost luată în contextul în care Monitorul Oficial al României – Partea I, Nr. 742 din data de 8 august, a publicat un Ordin al Ministrului Educației și Cercetării ”pentru aprobarea Procedurii privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și constituirea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2025-2026, ca urmare a măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.”

Șapte comasări decise

Potrivit Hotărârii Nr. 20 din 11 august 2025 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, document făcut public pe pagina web a instituției, www.edums.ro, la Târgu Mureș, Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” rămâne unitate de învățământ cu personalitate juridică, iar Liceul Tehnologic ”Traian Vuia” devine structură a acestui liceu. Totodată, Școala Gimnazială Nr. 7 rămâne unitate de învățământ cu personalitate juridică, iar Grădinița cu Program Prelungit ”Manpel” devine structură a acestei școli.

La Reghin, consemnăm o singură modificare: Școala Gimnazială ”Florea Bogdan” rămâne unitate de învățământ cu personalitate juridică, iar Școala Gimnazială ”Nicolae Gheorghe” devine structură a acestei școli.

La nivelul unității administrativ-teritoriale Sighișoara, modificările decise sunt următoarele: Școala Gimnazială ”Miron Neagu” devine structură la Liceul Tehnologic Nr. 1 Sighișoara, Școala Gimnazială ”Radu Popa” devine structură la Liceul Teoretic ”Joseph Haltrich”, iar Școala Gimnazială ”Zaharia Boiu” devine structură la Colegiul Național ”Mircea Eliade”.

În ceea ce privește municipiul Târnăveni, decizia Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș vizează Liceul Tehnologic, care rămâne unitate de învățământ cu personalitate juridică, în timp ce Școala Gimnazială Nr. 3 devine structură a acestui liceu.

Potrivit documentului semnat de prof. Paula-Maria Dărăban – inspector școlar general al județului Mureș și președinte al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, prof. Camelia Irimie-Matei – inspector școlar și secretar al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș și jr. Daria Davidov – jurist, unitățile de învățământ preuniversitar de stat reorganizate ”nu se mai încadrează în prevederile articolului 16 coroborate cu prevederile articolului 23, alineatul 1-3, litera a, din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2003, cu modificările și completările ulterioare”.

Comisie pentru verificare

În aceeași ședință de luni, 11 august, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a aprobat și ”constituirea Comisiei județene pentru verificarea funcționării formațiunilor de studiu de la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2025-2026.”

Aceasta are următoarea componență: prof. Antal Levente-Mihály, inspector școlar general adjunct – președinte; prof. Anca Turc, inspector școlar – membru; prof. Alina-Cristina Șoneriu, inspector școlar – membru; prof. Maria Ramona Gros, inspector școlar – membru; prof. Mihai-Paul Ungureanu Covăsean, inspector școlar – membru; prof. Claudiu Gabriel Bîndilă, inspector școlar – membru; Rodica Rânja, consilier – secretar.

Procedură ”pe repede înainte”

Conform articolului 4, alineatul 3 din Ordinul publicat vineri, 8 august, în Monitorul Oficial al României, reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat trebuia să se facă ”pe repede înainte”, respectiv până la data de 11 august!

”Până la data de 11 august 2025, conducerile Inspectoratelor Școlare au obligația de a stabili, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, printr-un document scris, asumat prin semnătură de părțile implicate, modalitățile de reorganizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat prevăzute la alineatul 1 și 2, în conformitate cu prevederile articolului 19, alineatul 13 din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și lista tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat care urmează să intre în proces de reorganizare pentru asigurarea funcționării acestora cu respectarea prevederilor articolului 16 coroborate cu prevederile articolului 23, alineatul 13, litera a, din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare. Colaborarea dintre conducerile Inspectoratelor Școlare și autoritățile administrației publice locale poate avea loc în mod formal în cadrul unor ședințe în care participă reprezentanți ai părților implicate, în format fizic, hibrid sau online”, se menționează în documentul citat.

”Nu vor mai fi alte comasări

În contextul în care același Ordin prevede, la Articolul 5, alineatul 5 și 6, că ”ARACIP comunică Inspectoratelor Școlare, până cel târziu la data de 25 august 2025, Ordinele Ministrului Educației și Cercetării prin care s-a aprobat reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică”, respectiv că ”În termen de două zile lucrătoare de la primirea Ordinelor prevăzute la alineatul 5, conducerile Inspectoratelor Școlare au obligația de a le comunica autorităților administrației publice locale, în vederea includerii de drept a unităților de învățământ preuniversitar de stat rezultate în urma procesului de reorganizare în rețeaua școlară a unităților de învățământ”, secretarul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a precizat că la nivelul județului Mureș nu vor mai exista alte comasări.

”În județul Mureș nu vor mai fi alte comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat, deoarece nu e cazul”, a declarat marți, 12 august, pentru cotidianul Zi de Zi, prof. Camelia Irimie-Matei.

Alex TOTH

Foto: www.depositphotos.com

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025

Administratie

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

11 august 2025
Investiție de 2,8 milioane lei demarată de Primăria Chibed

Investiție de 2,8 milioane lei demarată de Primăria Chibed

11 august 2025
Echipă de la ISU Mureș, schimb de experiență în Suedia

Echipă de la ISU Mureș, schimb de experiență în Suedia

11 august 2025
Un nou proiect implementat de Primăria Sovata

Un nou proiect implementat de Primăria Sovata

10 august 2025
Asfaltare de străzi în Lunca Bradului

Asfaltare de străzi în Lunca Bradului

10 august 2025
Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Social

Câinii de la stâne, risc pentru turiști pe munte

Câinii de la stâne, risc pentru turiști pe munte

12 august 2025
Pompierii mureșeni revin acasă după cinci zile de intervenții în Suceava

Pompierii mureșeni revin acasă după cinci zile de intervenții în Suceava

12 august 2025
Camion răsturnat în Sălard

Camion răsturnat în Sălard

12 august 2025
La Zoo Târgu Mureș trăiesc singurii elefanți din România

La Zoo Târgu Mureș trăiesc singurii elefanți din România

12 august 2025
Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

12 august 2025
VIDEO: Incendiile de vegetație, în creștere alarmantă

VIDEO: Incendiile de vegetație, în creștere alarmantă

12 august 2025

Politic

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025
Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anului 2025

Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anulu...

4 august 2025
Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbán. O parte din presă nu a fost lăsată să intre

Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbá...

3 august 2025

Business

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

10 august 2025
Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.00...

9 august 2025
Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025
FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

7 august 2025
Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania”...

7 august 2025
O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

7 august 2025

Sanatate

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mur...

12 august 2025
Ecografii gratuite ale inimii, la Policlinica Medex

Ecografii gratuite ale inimii, la Policlinica Medex

12 august 2025
INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului e într-o continuă schimbare”

INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului ...

12 august 2025
INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că am făcut alegerea potrivită”

INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că a...

11 august 2025
Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunțată de președintele CNAS

Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunțată de președintele CNAS

10 august 2025
Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

10 august 2025

Invatamant

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru stu...

12 august 2025
”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mur...

12 august 2025
INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încredere decât despre note”

INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încred...

12 august 2025
INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, UMFST: Nu există „nu pot”, ci doar „nu încă”

INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, U...

12 august 2025
Programul Național ”Masă Sănătoasă” continuă în unitățile de învățământ din Acățari

Programul Național ”Masă Sănătoasă” continuă în unitățile de învățământ din Acățari

12 august 2025
INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului e într-o continuă schimbare”

INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului ...

12 august 2025

Sport

Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

12 august 2025
Citadela Cup 2025 aduce handbalul de top la Sighișoara

Citadela Cup 2025 aduce handbalul de top la Sighișoara

12 august 2025
Bernadette Szocs, între primele 16 la WTT Champions Yokohama 2025

Bernadette Szocs, între primele 16 la WTT Champions Yokohama 2025

12 august 2025
Arcașii mureșeni au adus acasă medalii de la Campionatul Național

Arcașii mureșeni au adus acasă medalii de la Campionatul Național

12 august 2025
Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

12 august 2025
Jakab Sámuel, aproape de finală la Campionatul European de Atletism U20

Jakab Sámuel, aproape de finală la Campionatul European de Atletism U20

11 august 2025

Citește și:

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru stu...

12 august 2025
”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mur...

12 august 2025
INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încredere decât despre note”

INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încred...

12 august 2025
INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, UMFST: Nu există „nu pot”, ci doar „nu încă”

INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, U...

12 august 2025
Programul Național ”Masă Sănătoasă” continuă în unitățile de învățământ din Acățari

Programul Național ”Masă Sănătoasă” continuă în unitățile de învățământ din Acățari

12 august 2025
INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului e într-o continuă schimbare”

INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului ...

12 august 2025
Curs de formare continuă pentru profesorii de Limba Germană, la Colegiul Național ”Unirea”

Curs de formare continuă pentru profesorii de Limba Germană, la Colegiul Național ”Unirea”

11 august 2025
INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că am făcut alegerea potrivită”

INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că a...

11 august 2025
Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Când se afișează rezultatele în județul Mureș?

Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Când se afișează rezultatele în județul Mureș?

11 august 2025
FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, oglindă a sufletelor inocente

FOTO: Privirea din icoane, mărturie a credinței, oglindă a sufletelor inocente

9 august 2025
INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci autentică”

INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci auten...

9 august 2025
Studenți din trei țări, la Școala de Vară ”Apold Heritage Lab II”

Studenți din trei țări, la Școala de Vară ”Apold Heritage Lab II”

9 august 2025
FOTO: ”Copilăria, Darul lui Dumnezeu”, Școală de vară în Sâncraiu de Mureș

FOTO: ”Copilăria, Darul lui Dumnezeu”, Școală de vară în Sâncraiu de Mureș

9 august 2025
Investiție importantă în Educație, la Sărmașu

Investiție importantă în Educație, la Sărmașu

9 august 2025
FOTO: Lucrări de modernizare la un liceu din Târgu Mureș

FOTO: Lucrări de modernizare la un liceu din Târgu Mureș

9 august 2025
INTERVIU. Oana Bianca Sebestian, șefă de promoție, Studii de Securitate, UMFST- ”Studiile de Securitate nu au venit doar ca o curiozitate intelectuală, ci ca o alegere asumată”

INTERVIU. Oana Bianca Sebestian, șefă de promoție, Studii de Securitate, UMFST- ”Studiile de Securit...

8 august 2025
Școala Primară Montessori Târgu Mureș celebrează un nou final de an. „O zi în care inimile noastre au bătut la unison”

Școala Primară Montessori Târgu Mureș celebrează un nou final de an. „O zi în care inimile noastre a...

8 august 2025
Interviu cu Petrică-Claudiu Pilca, șef de promoție la master: „Am preferat cursul de la 8:00 dimineața mai mult decât o cafea”

Interviu cu Petrică-Claudiu Pilca, șef de promoție la master: „Am preferat cursul de la 8:00 diminea...

8 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cad...

12 august 2025

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi ...

12 august 2025

Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

12 august 2025

Câinii de la stâne, risc pentru turiști pe munte

12 august 2025

INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED ...

12 august 2025

Pompierii mureșeni revin acasă după cinci zile de ...

12 august 2025

Camion răsturnat în Sălard

12 august 2025

INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție,...

12 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la dru...

7 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025

Accident cu trei victime pe DN 15, în Răstolița

7 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „T...

9 august 2025

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Proiect pentru transformarea fostei fabrici de carămidă din Târgu Mure...

9 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!