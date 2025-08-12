Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mureș!

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a aprobat luni, 11 august, reorganizarea a șapte unități de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș. Decizia a fost luată în contextul în care Monitorul Oficial al României – Partea I, Nr. 742 din data de 8 august, a publicat un Ordin al Ministrului Educației și Cercetării ”pentru aprobarea Procedurii privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și constituirea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2025-2026, ca urmare a măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.”

Șapte comasări decise

Potrivit Hotărârii Nr. 20 din 11 august 2025 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, document făcut public pe pagina web a instituției, www.edums.ro, la Târgu Mureș, Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” rămâne unitate de învățământ cu personalitate juridică, iar Liceul Tehnologic ”Traian Vuia” devine structură a acestui liceu. Totodată, Școala Gimnazială Nr. 7 rămâne unitate de învățământ cu personalitate juridică, iar Grădinița cu Program Prelungit ”Manpel” devine structură a acestei școli.

La Reghin, consemnăm o singură modificare: Școala Gimnazială ”Florea Bogdan” rămâne unitate de învățământ cu personalitate juridică, iar Școala Gimnazială ”Nicolae Gheorghe” devine structură a acestei școli.

La nivelul unității administrativ-teritoriale Sighișoara, modificările decise sunt următoarele: Școala Gimnazială ”Miron Neagu” devine structură la Liceul Tehnologic Nr. 1 Sighișoara, Școala Gimnazială ”Radu Popa” devine structură la Liceul Teoretic ”Joseph Haltrich”, iar Școala Gimnazială ”Zaharia Boiu” devine structură la Colegiul Național ”Mircea Eliade”.

În ceea ce privește municipiul Târnăveni, decizia Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș vizează Liceul Tehnologic, care rămâne unitate de învățământ cu personalitate juridică, în timp ce Școala Gimnazială Nr. 3 devine structură a acestui liceu.

Potrivit documentului semnat de prof. Paula-Maria Dărăban – inspector școlar general al județului Mureș și președinte al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, prof. Camelia Irimie-Matei – inspector școlar și secretar al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș și jr. Daria Davidov – jurist, unitățile de învățământ preuniversitar de stat reorganizate ”nu se mai încadrează în prevederile articolului 16 coroborate cu prevederile articolului 23, alineatul 1-3, litera a, din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2003, cu modificările și completările ulterioare”.

Comisie pentru verificare

În aceeași ședință de luni, 11 august, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a aprobat și ”constituirea Comisiei județene pentru verificarea funcționării formațiunilor de studiu de la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2025-2026.”

Aceasta are următoarea componență: prof. Antal Levente-Mihály, inspector școlar general adjunct – președinte; prof. Anca Turc, inspector școlar – membru; prof. Alina-Cristina Șoneriu, inspector școlar – membru; prof. Maria Ramona Gros, inspector școlar – membru; prof. Mihai-Paul Ungureanu Covăsean, inspector școlar – membru; prof. Claudiu Gabriel Bîndilă, inspector școlar – membru; Rodica Rânja, consilier – secretar.

Procedură ”pe repede înainte”

Conform articolului 4, alineatul 3 din Ordinul publicat vineri, 8 august, în Monitorul Oficial al României, reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat trebuia să se facă ”pe repede înainte”, respectiv până la data de 11 august!

”Până la data de 11 august 2025, conducerile Inspectoratelor Școlare au obligația de a stabili, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, printr-un document scris, asumat prin semnătură de părțile implicate, modalitățile de reorganizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat prevăzute la alineatul 1 și 2, în conformitate cu prevederile articolului 19, alineatul 13 din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și lista tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat care urmează să intre în proces de reorganizare pentru asigurarea funcționării acestora cu respectarea prevederilor articolului 16 coroborate cu prevederile articolului 23, alineatul 13, litera a, din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare. Colaborarea dintre conducerile Inspectoratelor Școlare și autoritățile administrației publice locale poate avea loc în mod formal în cadrul unor ședințe în care participă reprezentanți ai părților implicate, în format fizic, hibrid sau online”, se menționează în documentul citat.

”Nu vor mai fi alte comasări”

În contextul în care același Ordin prevede, la Articolul 5, alineatul 5 și 6, că ”ARACIP comunică Inspectoratelor Școlare, până cel târziu la data de 25 august 2025, Ordinele Ministrului Educației și Cercetării prin care s-a aprobat reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică”, respectiv că ”În termen de două zile lucrătoare de la primirea Ordinelor prevăzute la alineatul 5, conducerile Inspectoratelor Școlare au obligația de a le comunica autorităților administrației publice locale, în vederea includerii de drept a unităților de învățământ preuniversitar de stat rezultate în urma procesului de reorganizare în rețeaua școlară a unităților de învățământ”, secretarul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a precizat că la nivelul județului Mureș nu vor mai exista alte comasări.

”În județul Mureș nu vor mai fi alte comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat, deoarece nu e cazul”, a declarat marți, 12 august, pentru cotidianul Zi de Zi, prof. Camelia Irimie-Matei.

Alex TOTH

Foto: www.depositphotos.com