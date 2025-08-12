Ecografii gratuite ale inimii, la Policlinica Medex

La Policlinica Medex, pacienții pot beneficia, prin Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), de ecocardiografii (ecografii ale inimii) gratuite, realizate de către Dr. Adriana Blendea, medic cu experiență în diagnosticul bolilor de inimă.

Potrivit informațiilor furnizate luni, 11 august, de către reprezentanții Spitalului Oncologic Medex, ecografia inimii (Ecocardiografie plus Doppler color) constă în ”examinarea inimii în timp real: dimensiuni, grosimea pereților, forța de contracție, valvele cardiace, prezența lichidului pericardic”, iar Dopplerul color ”analizează fluxurile intracardiace”, fiind considerat ”un instrument-cheie în evaluarea globală a funcției inimii.”

”Cum decurge procedura: pacientul este examinat în poziție relaxată, medicul aplică gel pe zona pieptului și folosește o sondă ecografică ce oferă imagini în timp real. Investigațiile sunt neinvazive, nedureroase, fără radiații, și durează 15–25 de minute”, se precizează pe pagina de Facebook a Spitalului Oncologic Medex.

În ceea ce privește adresabilitatea acestei proceduri, reprezentanții Spitalului Oncologic Medex au explicat că ea se adresează persoanelor cu amețeli, hipertensiune, palpitații sau dureri toracice, pacienților cu boli cardiovasculare cunoscute sau în tratament, persoanelor cu factori de risc (fumat, colesterol crescut, diabet), pacienților oncologici înainte sau în timpul tratamentului și oricui dorește o evaluare cardiologică preventivă.

”Aceste ecografii sunt esențiale în diagnosticul precoce și în monitorizarea afecțiunilor cardiovasculare. Se recomandă periodic, în funcție de vârstă și risc”, a mai informat sursa citată.

Policlinica Medex se află pe strada Plutelor nr. 8 din Târgu Mureș și are următoarele coordonate de contact: telefon 0365-460.460, 0745-137.001 și pagină web www.som.ro.

”Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea”, este mesajul transmis de echipa Spitalului Oncologic Medex.

Arina TOTH