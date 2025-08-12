INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED – Contabilitate și informatică de gestiune, UMFST: Nu există „nu pot”, ci doar „nu încă”

Într-o lume în care mulți se gândesc că drumul academic e pentru tineri, Crina Ramona Vaida (Achim) vine cu o dovadă contrară. La 40 de ani, cu o carieră deja începută, cu responsabilități de mamă și soție, a pornit la drum în Facultatea de Economie și Drept a UMFST Târgu Mureș, la profilul „Contabilitate și informatică de gestiune”, învățământ la distanță. Trei ani mai târziu, la 43 de ani, încheia cu brio această etapă, fiind nu doar absolventă, ci chiar șefa promoției, absolvind cu media 8,90.

Pentru Crina Ramona Vaida, facultatea nu a fost o simplă formalitate, ci o provocare pe care și-a asumat-o cu hotărâre și cu o doză sănătoasă de emoție. Nu doar că a ținut pasul cu colegii mai tineri, ci a reușit să se impună prin muncă, perseverență și o disciplină de fier, demonstrând că vârsta nu este un impediment, ci un atu în drumul spre succes.

Cum se scrie succesul printre roluri

În interviul pe care ni l-a acordat, absolventa ne-a povestit despre așteptările ei la început de drum, cum a fost să jongleze între toate rolurile, angajată, mamă și studentă, dar și ce i-a dat forța să nu renunțe nici măcar atunci când timpul și energia păreau insuficiente. Am descoperit o femeie motivată, organizată, dar și cu o doză sănătoasă de umor și căldură, care a transformat momentele grele în oportunități de creștere personală.

Am vorbit despre primele examene care i-au oferit încredere, despre sprijinul esențial al familiei, despre cum a construit o comunitate în jurul său, chiar în mediul online, și despre cum vede ea astăzi, încheierea acestui capitol. Mai jos, aflăm împreună de la Crina Ramona Vaida cum arată, de fapt, viața unei studente care a ales să nu-și lase visele pe pauză, indiferent de vârstă.

Reporter: Ce așteptări aveați de la viața de student înainte să înceapă facultatea și cât de mult, sau de puțin, s-au potrivit cu realitatea?

Crina Ramona Vaida (Achim): Mi-am început studiile la 40 de ani, cu sufletul plin de emoție, dar și de hotărâre. Nu am considerat vârsta un obstacol, ci mai degrabă o confirmare că nu e niciodată prea târziu să investești în visurile tale. Așteptările mele erau legate mai ales de dorința de a mă autodepăși, de a învăța lucruri noi și de a le arăta copiilor mei, prin exemplu propriu, că ambiția, curajul și munca pot duce departe. Realitatea a fost chiar mai frumoasă decât așteptările. Am întâlnit oameni care m-au inspirat, profesori exigenți dar corecți, colegi de la care am avut ce învăța. M-am simțit validată și încurajată la fiecare pas, iar acest drum m-a schimbat profund.

De la mamă, angajată și soție, la studentă și șefă de promoție

Rep.: Cum arăta o zi obișnuită pentru dumneavoastră în cel mai aglomerat semestru?

Crina Ramona Vaida (Achim): Aglomerația avea un alt sens pentru mine. Lucram în ture, eram soție, mamă a doi copii minori și studentă la învățământ la distanță. O zi obișnuită însemna să-mi împart timpul cu multă rigurozitate: muncă, familie, lecții, proiecte. În weekenduri, când alții se odihneau, eu eram la cursuri online. Mi-am asumat această formă de învățământ și aveam tot timpul în minte scopul: să învăț ceva nou și folositor pentru mine. De multe ori, învățam noaptea, când copiii dormeau. Am avut totuși marele noroc să am alături o familie extraordinară. Soțul și copiii m-au susținut necondiționat, s-au bucurat alături de mine pentru fiecare reușită și chiar transformam examenele într-un joc în familie: cine ia nota cea mai mare? A fost greu, dar și incredibil de frumos.

Rep.: Care a fost primul moment în care ați realizat că vă aflați pe un drum de succes?

Crina Ramona Vaida (Achim): Cred că am simțit asta încă de la primul examen reușit. A fost o emoție copleșitoare, dar și un fel de confirmare interioară că sunt acolo unde trebuie. Când alții renunțau după câte un examen mai greu, eu mă ambiționam și mai tare să înțeleg materia. Cu fiecare semestru, cu fiecare barieră trecută, am simțit tot mai mult că succesul nu înseamnă doar note bune, ci mai ales încrederea în propria mea putere. Simțeam un fel de rușine și frică în același timp să nu-i dezamăgesc pe cei care aveau încredere în mine. Faptul că, în ciuda programului meu încărcat, a oboselii și a responsabilităților, reușeam să fiu prezentă, implicată și motivată, m-a făcut să realizez că sunt pe un drum nu doar de succes, ci plin de sens.

Harta succesului: o hartă plină de „emoție și lumină”

Rep.: Dacă ar fi să realizați o hartă a lucrurilor care v-au format în facultate, ce repere ați marca pe ea?

Crina Ramona Vaida (Achim): Aș începe cu familia, soțul și copiii mei, fără de care acest drum n-ar fi fost posibil. Ei au fost reperele mele morale și motivaționale. Aș adăuga serile târzii de studiu, cafelele băute printre cursuri online și turele de noapte, dar și momentele când, epuizată, găseam puterea să învăț „încă o lecție”. Aș marca și sprijinul profesorilor care au avut încredere în mine, și interacțiunile cu colegii care mi-au reamintit că, deși învățăm la distanță, nu suntem niciodată singuri. Am fost o grupă de colegi foarte simpatici și ne ajutam reciproc în recuperarea cursurilor de la care lipseam, pentru că majoritatea avea locuri de muncă, familii și programul încărcat. Harta ar fi plină de emoție, efort, dar și multă lumină.

Rep.: Ce parte din personalitatea dumneavoastră v-a fost cel mai greu de păstrat în tot acest proces de performanță?

Crina Ramona Vaida (Achim): Mi-a fost greu să păstrez partea relaxată, jucăușă, acea versiune a mea care își permitea să se oprească, să se bucure de o pauză fără vinovăție. Cu un program atât de plin, timpul liber era un lux. Dar, fiind o fire luptătoare și pozitivă, am găsit modalități de a transforma învățarea într-o activitate de familie. Făceam glume pe seama materiei, învățam alături de copiii mei și reușeam astfel să păstrez acea energie ludică, chiar și în mijlocul responsabilităților.

Ritualul final, „nu doar sfârșitul unui drum, ci începutul unei noi etape”

Rep.: Dacă ați crea un ritual simbolic de încheiere a facultății, ce ar include și ce ar semnifica?

Crina Ramona Vaida (Achim): Mi-aș dori un moment simplu, dar profund: să scriem toți absolvenții pe un bilețel un cuvânt care să ne definească parcursul academic: „curaj”, „sacrificiu”, „vis”, „familie”, „renaștere”. Să le păstrăm într-un plic și să le deschidem peste ani. Apoi aș închide ochii și m-aș gândi la toate momentele în care am vrut să renunț și nu am făcut-o. Ritualul ar simboliza nu doar sfârșitul unui drum, ci începutul unei noi etape, una în care avem mai multă încredere în noi. Pentru mine, ar însemna recunoștință, față de tot ce am trăit și față de cei care mi-au fost alături.

Rep.: Ce ați învățat despre dumneavoastră atunci când lucrurile nu au ieșit așa cum v-ați așteptat?

Crina Ramona Vaida (Achim): Am învățat că „nu pot” nu există în vocabularul meu, ci doar „nu încă”. Când ceva nu mergea bine, nu renunțam, ci mă încăpățânam să înțeleg, să repet, să încerc din nou. Am înțeles că eșecul nu e o rușine, ci un pas necesar către succes. Și că, atunci când ai ochii copiilor tăi ațintiți asupra ta, înveți să te ridici nu doar pentru tine, ci și pentru ei. Am devenit mai răbdătoare, mai empatică și mai încrezătoare în propriile mele forțe.

„Atunci când vrei cu adevărat, reușești, fără scuze, cu demnitate!”

Rep.: Dacă ați putea lăsa un singur lucru (legat de studenție) în urmă care să vă reprezinte, ce ați lăsa și de ce?

Crina Ramona Vaida (Achim): Aș lăsa un carnețel cu însemnări, în care se regăsesc notițe de curs, dar și gânduri, încurajări, liste de cumpărături amestecate cu formule contabile și planuri de organizare a turelor. Ar fi dovada clară a echilibrului pe care l-am menținut între toate rolurile mele. Nu am fost doar studentă, am fost și mamă, și soție, și angajată, și visătoare. Și cred că acel carnețel ar spune despre mine că se poate. Că atunci când vrei cu adevărat, reușești, fără scuze, cu demnitate!

