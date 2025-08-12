Tuesday, 12 August 2025
INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încredere decât despre note” Interviu
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încredere decât despre note”

12 august 2025

Într-o lume academică în care provocările se schimbă mereu, iar echilibrul între viață personală și studii pare uneori un exercițiu de jonglerie, întâlnim povești care inspiră prin autenticitate și determinare. Roxana Truța este una dintre aceste povești, șefă de promoție la programul de licență al Facultății de Economie și Drept din cadrul UMFST Târgu Mureș, profilul „Drept”, învățământ la distanță, absolvind cu media 8,86. Dar dincolo de cifre și note, Roxana ne oferă o perspectivă sinceră asupra vieții de studentă, cu toate suișurile și coborâșurile ei.

Am discutat cu ea despre primele emoții de la începutul facultății, despre cum a reușit să își formeze obiceiuri care să o susțină în momentele de epuizare, dar și despre presiunea așteptărilor, acea greutate invizibilă care apasă uneori mai greu decât volumul de muncă sau timpul limitat. Roxana vorbește deschis despre perioadele grele, cum a jonglat cu facultatea și masterul în paralel și cum acele experiențe i-au modelat nu doar cariera, ci și caracterul.

Succesul nu înseamnă neapărat perfecțiune, ci autenticitate

Ce iese în evidență în povestea ei este o evoluție personală frumos simbolizată printr-un degrade de culori, de la nesiguranță și timiditate la o strălucire calmă, dar hotărâtă. Roxana ne arată că succesul nu înseamnă neapărat perfecțiune, ci autenticitate, încredere în sine și o disciplină construită zi de zi, pas cu pas. Mai mult decât un simplu interviu despre note și examene, această conversație este o invitație pentru toți studenții, și nu numai, să înțeleagă că drumul poate fi greu, dar cu obiceiuri sănătoase, priorități clare și multă determinare, e un drum care merită parcurs.

Reporter: Îți mai amintești cum te-ai simțit în prima zi de cursuri? Ce ți-a rămas în minte din acea zi?

Roxana Truța: Îmi amintesc foarte clar sentimentul de haos. Eram copleșită, dar în același timp entuziasmată, o combinație între teama de necunoscut și curiozitatea de a afla ce urmează. Ce mi-a rămas în minte a fost cât de mari păreau holurile facultății și cât de mici ne simțeam noi. Totul părea un început de film, și chiar a fost.

Cum să te ridici când simți că nu mai poți

Rep.: Care a fost cel mai important obicei pe care și l-ai format în timpul facultății?

Roxana Truța: Să mă ridic de fiecare dată când simțeam că nu mai pot. La Drept, mai ales, momentele de epuizare sunt frecvente. Așa că mi-am format obiceiul de a mă întreba mereu: „Care e următorul pas mic pe care îl pot face azi, chiar dacă nu am chef?”. Obiceiul acesta m-a învățat să nu aștept motivația ca să acționez, ci să acționez să vină motivația.

Rep.: Ce a fost cel mai dificil de gestionat în anii de facultate: volumul de muncă, timpul sau presiunea așteptărilor? De ce?

Roxana Truța: Presiunea așteptărilor. Volumul de muncă și timpul pot fi gestionate cu organizare, dar așteptările, fie că sunt ale tale, ale familiei sau ale profesorilor, îți apasă uneori direct pe identitate. M-am simțit de multe ori prinsă între cine sunt și cine „ar trebui” să fiu, iar lupta asta internă a fost mai grea decât orice examen.

Rep.: Dacă ai putea „mulțumi” unui moment greu din facultate, care ar fi acela și ce ți-a oferit în schimb?

Roxana Truța: Aș mulțumi perioadei în care făceam, în paralel, atât facultatea, cât și masterul. A fost extrem de solicitant, cursuri, seminare, examene, proiecte, toate dublate. Timpul liber devenise un lux, iar oboseala părea constantă. Dar tocmai atunci am învățat ce înseamnă prioritizarea, ce înseamnă disciplina reală și, mai ales, cât de mult poți duce atunci când îți pasă cu adevărat de ceea ce faci. Acel efort dus până la capăt mi-a oferit nu doar două diplome, ci și o încredere solidă în propriile mele forțe. A fost greu, dar n-aș da acea perioadă înapoi.

De la timiditate la strălucire: evoluția unei studente

Rep.: Dacă personalitatea ta în timpul facultății ar fi o culoare, care ar fi aceea și cum s-ar schimba de la an la an?

Roxana Truța: Cred că ar fi un degrade de la gri la auriu. În anul I eram confuză, timidă și simțeam că trebuie să mă ascund în mulțime, deci, un gri deschis. Pe parcurs, pe măsură ce am prins curaj, încredere și mi-am găsit vocea, am început să strălucesc, poate nu mereu vizibil, dar constant. În anul IV deja simțeam că pot lumina și pe alții. Tocmai de aceea, auriul nu e pentru perfecțiune, ci pentru valoarea pe care o descoperi în tine.

Rep.: Dacă viața de student ar fi fost un joc, ce reguli ți-ai fi inventat singură ca să-l câștigi?

Roxana Truța: Dacă viața de student ar fi fost un joc, mi-aș fi inventat câteva reguli esențiale ca să-l câștig. În primul rând, nu trebuie să știi totul, ci doar să știi unde să cauți informațiile necesare. Apoi, scorul nu ar consta doar în note, ci în încrederea de sine cu care termini „jocul”. De asemenea, dacă pierzi o rundă, important e să înveți cum să o câștigi pe următoarea. Și, nu în ultimul rând, regula de aur ar fi să nu lași totul pe ultima sută de metri.

Un mesaj pentru studentul de mâine: Nu ești singur!

Rep.: Ce ai învățat despre succes, nu din cărți sau note, ci din propria experiență (în timpul anilor de studiu)?

Roxana Truța: Am învățat că succesul nu e un moment, ci o stare. Nu vine brusc, după un examen reușit sau un premiu. E acel sentiment că, indiferent de rezultat, ai făcut tot ce ai putut, cu capul sus și inima implicată. Succesul vine din integritate și din faptul că rămâi fidel ție, chiar și când e mai greu.

Rep.: Ce ai vrea să simtă un student care îți citește acest interviu peste 5 ani?

Roxana Truța: Aș vrea să simtă că nu e singur în tot haosul ăsta. Că da, facultatea e grea, dar nu trebuie să devină o povară. Că și el are voie să greșească, să ia o pauză, să revină. Că uneori, tocmai momentele dificile ne formează cel mai mult. Și că în spatele oricărui „șef de promoție” e tot un student ca oricare altul, cu frici, visuri și mult curaj.

A consemnat Lorena PINTILIE

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025

Administratie

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

11 august 2025
Investiție de 2,8 milioane lei demarată de Primăria Chibed

Investiție de 2,8 milioane lei demarată de Primăria Chibed

11 august 2025
Echipă de la ISU Mureș, schimb de experiență în Suedia

Echipă de la ISU Mureș, schimb de experiență în Suedia

11 august 2025
Un nou proiect implementat de Primăria Sovata

Un nou proiect implementat de Primăria Sovata

10 august 2025
Asfaltare de străzi în Lunca Bradului

Asfaltare de străzi în Lunca Bradului

10 august 2025
Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Social

Câinii de la stâne, risc pentru turiști pe munte

Câinii de la stâne, risc pentru turiști pe munte

12 august 2025
Pompierii mureșeni revin acasă după cinci zile de intervenții în Suceava

Pompierii mureșeni revin acasă după cinci zile de intervenții în Suceava

12 august 2025
Camion răsturnat în Sălard

Camion răsturnat în Sălard

12 august 2025
La Zoo Târgu Mureș trăiesc singurii elefanți din România

La Zoo Târgu Mureș trăiesc singurii elefanți din România

12 august 2025
Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

12 august 2025
VIDEO: Incendiile de vegetație, în creștere alarmantă

VIDEO: Incendiile de vegetație, în creștere alarmantă

12 august 2025

Politic

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025
Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anului 2025

Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anulu...

4 august 2025
Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbán. O parte din presă nu a fost lăsată să intre

Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbá...

3 august 2025

Business

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

10 august 2025
Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.00...

9 august 2025
Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025
FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

7 august 2025
Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania”...

7 august 2025
O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

7 august 2025

Sanatate

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mur...

12 august 2025
Ecografii gratuite ale inimii, la Policlinica Medex

Ecografii gratuite ale inimii, la Policlinica Medex

12 august 2025
INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului e într-o continuă schimbare”

INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului ...

12 august 2025
INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că am făcut alegerea potrivită”

INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că a...

11 august 2025
Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunțată de președintele CNAS

Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunțată de președintele CNAS

10 august 2025
Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

10 august 2025

Invatamant

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru stu...

12 august 2025
”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mur...

12 august 2025
INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, UMFST: Nu există „nu pot”, ci doar „nu încă”

INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, U...

12 august 2025
Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mureș!

Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mureș!

12 august 2025
Programul Național ”Masă Sănătoasă” continuă în unitățile de învățământ din Acățari

Programul Național ”Masă Sănătoasă” continuă în unitățile de învățământ din Acățari

12 august 2025
INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului e într-o continuă schimbare”

INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului ...

12 august 2025

Sport

Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

12 august 2025
Citadela Cup 2025 aduce handbalul de top la Sighișoara

Citadela Cup 2025 aduce handbalul de top la Sighișoara

12 august 2025
Bernadette Szocs, între primele 16 la WTT Champions Yokohama 2025

Bernadette Szocs, între primele 16 la WTT Champions Yokohama 2025

12 august 2025
Arcașii mureșeni au adus acasă medalii de la Campionatul Național

Arcașii mureșeni au adus acasă medalii de la Campionatul Național

12 august 2025
Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

12 august 2025
Jakab Sámuel, aproape de finală la Campionatul European de Atletism U20

Jakab Sámuel, aproape de finală la Campionatul European de Atletism U20

11 august 2025

Citește și:

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru stu...

12 august 2025
INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, UMFST: Nu există „nu pot”, ci doar „nu încă”

INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, U...

12 august 2025
Interviu cu Szentgyörgyi Ervin, șef de promoție la master: „În viață, fără să depui efort, nu poți atinge obiectivele propuse”

Interviu cu Szentgyörgyi Ervin, șef de promoție la master: „În viață, fără să depui efort, nu poți a...

12 august 2025
INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci autentică”

INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci auten...

9 august 2025
Interviu cu Petrică-Claudiu Pilca, șef de promoție la master: „Am preferat cursul de la 8:00 dimineața mai mult decât o cafea”

Interviu cu Petrică-Claudiu Pilca, șef de promoție la master: „Am preferat cursul de la 8:00 diminea...

8 august 2025
Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

7 august 2025
INTERVIU cu Dariana-Alexandra Horga, șefă de promoție cu media 9,70: „A fost un exercițiu de răbdare și de prioritizare”

INTERVIU cu Dariana-Alexandra Horga, șefă de promoție cu media 9,70: „A fost un exercițiu de răbdare...

6 august 2025
Interviu cu Andrada Moldovan, șefă de promoție la Drept: „Am simțit mereu că acesta este drumul potrivit pentru mine”

Interviu cu Andrada Moldovan, șefă de promoție la Drept: „Am simțit mereu că acesta este drumul potr...

5 august 2025
Interviu cu Ana-Raisa Macarie, șef de promoție în Administrație publică: „Drumul către succes nu e niciodată drept sau ușor”

Interviu cu Ana-Raisa Macarie, șef de promoție în Administrație publică: „Drumul către succes nu e n...

5 august 2025
INTERVIU cu Eliza Andrieș, șefă de promoție la Inginerie medicală - UMFST: „Am fost mereu motivată să dau tot ce pot”

INTERVIU cu Eliza Andrieș, șefă de promoție la Inginerie medicală - UMFST: „Am fost mereu motivată s...

5 august 2025
Pianistul târgumureșean Leonard Buta, de pe scenele românești pe meleaguri americane, polone, italiene: „Muzica m-a făcut să ajung persoana care sunt astăzi”

Pianistul târgumureșean Leonard Buta, de pe scenele românești pe meleaguri americane, polone, italie...

4 august 2025
„Cunoașterea e o nevoie organică pentru mine”: Mădălina Rohan, șefă de promoție a studiilor de masterat Scriere creatoare și compoziție digitală

„Cunoașterea e o nevoie organică pentru mine”: Mădălina Rohan, șefă de promoție a studiilor de maste...

4 august 2025
INTERVIU cu Raul Iuga, un model de perseverență și dedicare

INTERVIU cu Raul Iuga, un model de perseverență și dedicare

4 august 2025
Bogdan Șandor, Președintele Interact Târgu Mureș Maris: „Cel mai frumos lucru: sentimentul că ajuți societatea și că faci bine”

Bogdan Șandor, Președintele Interact Târgu Mureș Maris: „Cel mai frumos lucru: sentimentul că ajuți ...

22 iulie 2025
INTERVIU: Briana Zokorias – între ISU, Milano și podiumul excelenței școlare

INTERVIU: Briana Zokorias – între ISU, Milano și podiumul excelenței școlare

21 iulie 2025
Ilie Marian Dovan: Capturând emoția, nu perfecțiunea — un interviu cu tânărul fotograf care a schimbat pașii de dans în povești vizuale

Ilie Marian Dovan: Capturând emoția, nu perfecțiunea — un interviu cu tânărul fotograf care a schimb...

20 iulie 2025
INTERVIU cu Mara Brătian, vocea unei generații și șefa de promoție a Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș

INTERVIU cu Mara Brătian, vocea unei generații și șefa de promoție a Colegiului Național Pedagogic „...

19 iulie 2025
Interviu cu Andreea Mare: performanță, disciplină și visuri în arhitectură

Interviu cu Andreea Mare: performanță, disciplină și visuri în arhitectură

14 iulie 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cad...

12 august 2025

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi ...

12 august 2025

Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

12 august 2025

Câinii de la stâne, risc pentru turiști pe munte

12 august 2025

INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED ...

12 august 2025

Pompierii mureșeni revin acasă după cinci zile de ...

12 august 2025

Camion răsturnat în Sălard

12 august 2025

INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție,...

12 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la dru...

7 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025

Accident cu trei victime pe DN 15, în Răstolița

7 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „T...

9 august 2025

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Proiect pentru transformarea fostei fabrici de carămidă din Târgu Mure...

9 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!