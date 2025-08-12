INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încredere decât despre note”

Într-o lume academică în care provocările se schimbă mereu, iar echilibrul între viață personală și studii pare uneori un exercițiu de jonglerie, întâlnim povești care inspiră prin autenticitate și determinare. Roxana Truța este una dintre aceste povești, șefă de promoție la programul de licență al Facultății de Economie și Drept din cadrul UMFST Târgu Mureș, profilul „Drept”, învățământ la distanță, absolvind cu media 8,86. Dar dincolo de cifre și note, Roxana ne oferă o perspectivă sinceră asupra vieții de studentă, cu toate suișurile și coborâșurile ei.

Am discutat cu ea despre primele emoții de la începutul facultății, despre cum a reușit să își formeze obiceiuri care să o susțină în momentele de epuizare, dar și despre presiunea așteptărilor, acea greutate invizibilă care apasă uneori mai greu decât volumul de muncă sau timpul limitat. Roxana vorbește deschis despre perioadele grele, cum a jonglat cu facultatea și masterul în paralel și cum acele experiențe i-au modelat nu doar cariera, ci și caracterul.

Succesul nu înseamnă neapărat perfecțiune, ci autenticitate

Ce iese în evidență în povestea ei este o evoluție personală frumos simbolizată printr-un degrade de culori, de la nesiguranță și timiditate la o strălucire calmă, dar hotărâtă. Roxana ne arată că succesul nu înseamnă neapărat perfecțiune, ci autenticitate, încredere în sine și o disciplină construită zi de zi, pas cu pas. Mai mult decât un simplu interviu despre note și examene, această conversație este o invitație pentru toți studenții, și nu numai, să înțeleagă că drumul poate fi greu, dar cu obiceiuri sănătoase, priorități clare și multă determinare, e un drum care merită parcurs.

Reporter: Îți mai amintești cum te-ai simțit în prima zi de cursuri? Ce ți-a rămas în minte din acea zi?

Roxana Truța: Îmi amintesc foarte clar sentimentul de haos. Eram copleșită, dar în același timp entuziasmată, o combinație între teama de necunoscut și curiozitatea de a afla ce urmează. Ce mi-a rămas în minte a fost cât de mari păreau holurile facultății și cât de mici ne simțeam noi. Totul părea un început de film, și chiar a fost.

Cum să te ridici când simți că nu mai poți

Rep.: Care a fost cel mai important obicei pe care și l-ai format în timpul facultății?

Roxana Truța: Să mă ridic de fiecare dată când simțeam că nu mai pot. La Drept, mai ales, momentele de epuizare sunt frecvente. Așa că mi-am format obiceiul de a mă întreba mereu: „Care e următorul pas mic pe care îl pot face azi, chiar dacă nu am chef?”. Obiceiul acesta m-a învățat să nu aștept motivația ca să acționez, ci să acționez să vină motivația.

Rep.: Ce a fost cel mai dificil de gestionat în anii de facultate: volumul de muncă, timpul sau presiunea așteptărilor? De ce?

Roxana Truța: Presiunea așteptărilor. Volumul de muncă și timpul pot fi gestionate cu organizare, dar așteptările, fie că sunt ale tale, ale familiei sau ale profesorilor, îți apasă uneori direct pe identitate. M-am simțit de multe ori prinsă între cine sunt și cine „ar trebui” să fiu, iar lupta asta internă a fost mai grea decât orice examen.

Rep.: Dacă ai putea „mulțumi” unui moment greu din facultate, care ar fi acela și ce ți-a oferit în schimb?

Roxana Truța: Aș mulțumi perioadei în care făceam, în paralel, atât facultatea, cât și masterul. A fost extrem de solicitant, cursuri, seminare, examene, proiecte, toate dublate. Timpul liber devenise un lux, iar oboseala părea constantă. Dar tocmai atunci am învățat ce înseamnă prioritizarea, ce înseamnă disciplina reală și, mai ales, cât de mult poți duce atunci când îți pasă cu adevărat de ceea ce faci. Acel efort dus până la capăt mi-a oferit nu doar două diplome, ci și o încredere solidă în propriile mele forțe. A fost greu, dar n-aș da acea perioadă înapoi.

De la timiditate la strălucire: evoluția unei studente

Rep.: Dacă personalitatea ta în timpul facultății ar fi o culoare, care ar fi aceea și cum s-ar schimba de la an la an?

Roxana Truța: Cred că ar fi un degrade de la gri la auriu. În anul I eram confuză, timidă și simțeam că trebuie să mă ascund în mulțime, deci, un gri deschis. Pe parcurs, pe măsură ce am prins curaj, încredere și mi-am găsit vocea, am început să strălucesc, poate nu mereu vizibil, dar constant. În anul IV deja simțeam că pot lumina și pe alții. Tocmai de aceea, auriul nu e pentru perfecțiune, ci pentru valoarea pe care o descoperi în tine.

Rep.: Dacă viața de student ar fi fost un joc, ce reguli ți-ai fi inventat singură ca să-l câștigi?

Roxana Truța: Dacă viața de student ar fi fost un joc, mi-aș fi inventat câteva reguli esențiale ca să-l câștig. În primul rând, nu trebuie să știi totul, ci doar să știi unde să cauți informațiile necesare. Apoi, scorul nu ar consta doar în note, ci în încrederea de sine cu care termini „jocul”. De asemenea, dacă pierzi o rundă, important e să înveți cum să o câștigi pe următoarea. Și, nu în ultimul rând, regula de aur ar fi să nu lași totul pe ultima sută de metri.

Un mesaj pentru studentul de mâine: Nu ești singur!

Rep.: Ce ai învățat despre succes, nu din cărți sau note, ci din propria experiență (în timpul anilor de studiu)?

Roxana Truța: Am învățat că succesul nu e un moment, ci o stare. Nu vine brusc, după un examen reușit sau un premiu. E acel sentiment că, indiferent de rezultat, ai făcut tot ce ai putut, cu capul sus și inima implicată. Succesul vine din integritate și din faptul că rămâi fidel ție, chiar și când e mai greu.

Rep.: Ce ai vrea să simtă un student care îți citește acest interviu peste 5 ani?

Roxana Truța: Aș vrea să simtă că nu e singur în tot haosul ăsta. Că da, facultatea e grea, dar nu trebuie să devină o povară. Că și el are voie să greșească, să ia o pauză, să revină. Că uneori, tocmai momentele dificile ne formează cel mai mult. Și că în spatele oricărui „șef de promoție” e tot un student ca oricare altul, cu frici, visuri și mult curaj.

A consemnat Lorena PINTILIE