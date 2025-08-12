Tuesday, 12 August 2025
INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele Interviu
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

12 august 2025

Intrarea în lumea universitară este întotdeauna un moment încărcat de emoții și așteptări, iar pentru Szilárd Nadrág, șeful de promoție al programului licență „Finanțe și bănci” din cadrul Facultății de Economie și Drept de la UMFST Târgu Mureș, această etapă a fost la fel. Cu o medie de absolvire de 8,55, Szilárd a reușit să îmbine seriozitatea și perseverența cu o doză sănătoasă de ambiție și curaj, calități care l-au ajutat să strălucească în fața provocărilor academice și să-și construiască o experiență studențească memorabilă.

Încă de la primul an, Szilárd a avut conștiința clară că drumul nu va fi unul ușor, dar entuziasmul de a începe o nouă etapă l-a motivat să privească orice obstacol ca pe o oportunitate. Influența unor profesori inspiraționali, în special profesorul Ovidiu Spătăcean, i-a schimbat perspectiva asupra eșecului, transformându-l într-un pas necesar spre succes și dându-i încrederea de a-și asuma riscuri, inclusiv înscrierea la competiții exigente. Participarea și rolul de lider într-un concurs important din domeniul finanțelor i-au întărit și mai mult motivația și i-au demonstrat că ieșirea din zona de confort este calea spre creștere personală și profesională.

„Cu cât tragi mai tare coarda, cu atât săgeata va zbura mai departe”

În acest interviu, Szilárd ne povestește despre experiențele care i-au modelat parcursul universitar, despre materia care reflectă cel mai bine traseul său academic, dar și despre echipa imaginară care l-ar completa în orice proiect. Descoperirea ambiției adevărate și înțelegerea succesului ca pe o consecință a efortului constant sunt câteva dintre lecțiile valoroase pe care ni le împărtășește cu sinceritate și pasiune. Iar motto-ul său, „Cu cât tragi mai tare coarda de arc, cu atât săgeata va zbura mai departe și va avea un impact mai mare”, este o invitație deschisă pentru toți studenții care visează să își depășească limitele și să transforme fiecare provocare într-o reușită.

Reporter: Care a fost primul lucru pe care l-ai simțit când ai aflat că ai fost admis la această facultate?

Szilárd Nadrág: Am fost foarte bucuros, dar în același timp conștient că urmează o etapă plină de provocări. Mă întrebam dacă voi reuși să țin pasul cu ritmul și cerințele facultății, însă entuziasmul de a începe acest nou capitol a fost mai puternic decât orice îndoială

Profesorul care i-a schimbat modul de gândire

Rep.: Ce curs sau profesor ți-a influențat cel mai mult gândirea și în ce fel?

Szilárd Nadrág: Simt că absolut fiecare profesor și fiecare curs a contribuit într-un fel sau altul să devin cine sunt astăzi. Însă cred că domnul profesor Spătăcean Ovidiu mi-a schimbat modul de gândire cel mai mult. Cu el am prins curajul să uit de frica de eșec și să ma înscriu la fiecare concurs și provocare, ceea ce mi-a dat o poftă uriașă de a câstiga, și voință de a face pași în necunoscut si de a cuceri provocările cu un zâmbet pe buze. Îi mulțumesc în acest fel fiecare cuvânt care a contribuit la încrederea în sine pe care o am astăzi.

Ca să-l citez: „Niciodată nu există forma finală (referitor la proiecte sau orice facem in viață), există doar forma pe care o avem la momentul actual, care conține toate eforturile făcute”.

Rep.: Dacă ar fi să alegi un moment definitoriu din anii de facultate, care ar fi acela?

Szilárd Nadrág: Unul dintre cele mai memorabile momente din anii de facultate, care m-a marcat pe viață, a fost participarea la concursul „Academia de Investiții 2023”, organizat de Institutul de Studii Financiare (ISF), cu sprijinul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) și Bursei de Valori București (BVB).

A fost prima dată când am fost lider de echipă într-o competiție, iar acest rol a venit cu multă responsabilitate, dar și cu o motivație enormă. După săptămâni de muncă intensă, a venit seara prezentării studiului de caz. Concurența era extrem de strânsă și, sincer, ne-am culcat cu gândul că nu avem prea mari șanse să ne clasăm în top.

A doua zi, când s-au anunțat rezultatele și am aflat că am câștigat locul III, am simțit o bucurie imensă, un adevărat gust al reușitei. Acel moment mi-a oferit încredere în mine și mi-a arătat cât de important este să ieși din zona de confort.

Mi-am promis atunci că îi voi încuraja și sprijini mereu pe colegii mei să participe la cât mai multe concursuri și să-și încerce șansa, pentru că acel sentiment de împlinire este cu adevărat de neuitat. De atunci mereu când aud că există un concurs, mă înscriu fără gânduri secundare.

Materia care reflectă cel mai bine experiența de student

Rep.: Cu ce materie ți-ai asocia experiența de student? De ce tocmai aceea?

Szilárd Nadrág: Materia cu care îmi asociez cel mai bine experiența de student este „Evaluarea afacerii”. Consider că această disciplină reflectă perfect traseul meu academic, deoarece reunește elemente esențiale din aproape toate materiile studiate în facultate, de la contabilitate, finanțe și management, până la analiză economică și piețe financiare

„Evaluarea afacerii” nu este doar o materie de sinteză, ci și una care îți cere o înțelegere de ansamblu, gândire critică și aplicarea cunoștințelor acumulate de-a lungul anilor. Fără baza pusă de celelalte cursuri, n-ar fi posibilă o evaluare corectă și argumentată a unei afaceri. De aceea, această materie reprezintă pentru mine o oglindă a întregii mele formări ca student.

Rep.: Dacă ar trebui să creezi o „legendă urbană” despre tine în rândul colegilor, ce ai vrea să se spună?

Szilárd Nadrág: Dacă ar exista o „legendă urbană” despre mine printre colegi, mi-ar plăcea să fie despre faptul că am fost „studentul fără restanțe, mereu primul la învățat și exemplul preferat al profesorilor”.

În cei trei ani de facultate nu am avut nicio restanță, iar acest lucru s-a datorat devotamentului, seriozității și, recunosc, unei doze sănătoase de încăpățânare. Mi-am câștigat reputația de student model nu doar prin rezultate, ci și prin atitudine, profesorii mă foloseau adesea ca exemplu pozitiv pentru a-i motiva și pe ceilalți.

Mi-ar plăcea ca această „legendă” să inspire ideea că perseverența, disciplina și dorința de a fi mai bun în fiecare zi chiar pot face diferența.

Rep.: Dacă ai fi avut o echipă imaginară care să te ajute să reușești în facultate, din cine ar fi fost formată și de ce?

Szilárd Nadrág: Deoarece am fost mereu o persoană disciplinată, organizată și ambițioasă, echipa mea imaginară ar fi fost formată din oameni care să mă echilibreze emoțional și să-mi aducă perspective noi, diferite de ale mele. Un coleg nonconformist și creativ, care să-mi arate că uneori e bine să ieși din reguli și să gândești „outside the box”. Genul care îți pune întrebări incomode sau care vede soluții unde tu vezi doar structură. A doua persoană din echipă ar fi un coleg empatic și bun ascultător, care să mă ajute să gestionez stresul și să rămân conectat la partea umană a experienței de student, nu doar la obiectivele academice. Și, nu în ultimul rând, un „visător”, genul de coleg care să mă inspire să gândesc pe termen lung și să visez mai mult decât strict la note sau carieră.

Ce a descoperit despre sine în timpul facultății: ambiția și foamea reală de succes

Rep.: Ce parte din tine ai descoperit sau înțeles mai bine abia în timpul facultății?

Szilárd Nadrág: Partea din mine pe care am descoperit-o și am înțeles-o mai bine abia în timpul facultății este ambiția și foamea reală de succes.

Facultatea m-a învățat nu doar ceea ce se preda în săli, ci și să învăț despre mine însumi, despre ce pot, cât pot să mă dedic și cât de mult îmi doresc să reușesc. Am realizat că acest sentiment al victoriei nu este doar o simplă performanță, ci o motivație puternică care mă determină să mă autodepășesc constant.

Astfel, am descoperit o latură a mea care nu se mulțumește cu puțin, ci caută mereu să retrăiască acel sentiment unic de succes, iar această motivație mi-a modelat profund atitudinea și parcursul, atât în facultate, cât și în viață.

Rep.: Dacă ai putea transforma întreaga ta experiență academică într-o singură frază care să rămână scrisă pe un perete al universității, ce ai scrie și de ce?

Szilárd Nadrág: Am un motto creat de mine, care mă marcheaza atât pe mine cât și experiența academică. Sună așa: „Cu cât tragi mai tare coarda de arc, cu atât săgeata va zbura mai departe și va avea un impact mai mare”. Ce înseamnă? Cu cât eforturile sunt mai mari, cu atât efectele sunt mai mari. Cu cât te străduiești mai mult, cu atât realizezi mai mult, scoți la iveală ce e mai bun în tine și înveți să supraviețuiești în orice situație de presiune din viață. Dacă ești sub presiune destul de mult timp, înveți să te adaptezi și să nu te mai deranjeze, ci chiar o să cauți noi provocări pe lângă cele existente.

A consemnat Lorena PINTILIE

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025

Administratie

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

11 august 2025
Investiție de 2,8 milioane lei demarată de Primăria Chibed

Investiție de 2,8 milioane lei demarată de Primăria Chibed

11 august 2025
Echipă de la ISU Mureș, schimb de experiență în Suedia

Echipă de la ISU Mureș, schimb de experiență în Suedia

11 august 2025
Un nou proiect implementat de Primăria Sovata

Un nou proiect implementat de Primăria Sovata

10 august 2025
Asfaltare de străzi în Lunca Bradului

Asfaltare de străzi în Lunca Bradului

10 august 2025
Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Social

Județul Mureș pe harta hotelurilor excepționale din lume. Domeniu nobiliar din Criș inclus în Ghidul Michelin

Județul Mureș pe harta hotelurilor excepționale din lume. Domeniu nobiliar din Criș inclus în Ghidul...

12 august 2025
Câinii de la stâne, risc pentru turiști pe munte

Câinii de la stâne, risc pentru turiști pe munte

12 august 2025
Pompierii mureșeni revin acasă după cinci zile de intervenții în Suceava

Pompierii mureșeni revin acasă după cinci zile de intervenții în Suceava

12 august 2025
Camion răsturnat în Sălard

Camion răsturnat în Sălard

12 august 2025
La Zoo Târgu Mureș trăiesc singurii elefanți din România

La Zoo Târgu Mureș trăiesc singurii elefanți din România

12 august 2025
Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

12 august 2025

Politic

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025
Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anului 2025

Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anulu...

4 august 2025
Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbán. O parte din presă nu a fost lăsată să intre

Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbá...

3 august 2025

Business

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

10 august 2025
Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.00...

9 august 2025
Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025
FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

7 august 2025
Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania”...

7 august 2025
O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

7 august 2025

Sanatate

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mur...

12 august 2025
Ecografii gratuite ale inimii, la Policlinica Medex

Ecografii gratuite ale inimii, la Policlinica Medex

12 august 2025
INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului e într-o continuă schimbare”

INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului ...

12 august 2025
INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că am făcut alegerea potrivită”

INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că a...

11 august 2025
Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunțată de președintele CNAS

Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunțată de președintele CNAS

10 august 2025
Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

10 august 2025

Invatamant

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mur...

12 august 2025
INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încredere decât despre note”

INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încred...

12 august 2025
INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, UMFST: Nu există „nu pot”, ci doar „nu încă”

INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, U...

12 august 2025
Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mureș!

Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mureș!

12 august 2025
Programul Național ”Masă Sănătoasă” continuă în unitățile de învățământ din Acățari

Programul Național ”Masă Sănătoasă” continuă în unitățile de învățământ din Acățari

12 august 2025
INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului e într-o continuă schimbare”

INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului ...

12 august 2025

Sport

Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

12 august 2025
Citadela Cup 2025 aduce handbalul de top la Sighișoara

Citadela Cup 2025 aduce handbalul de top la Sighișoara

12 august 2025
Bernadette Szocs, între primele 16 la WTT Champions Yokohama 2025

Bernadette Szocs, între primele 16 la WTT Champions Yokohama 2025

12 august 2025
Arcașii mureșeni au adus acasă medalii de la Campionatul Național

Arcașii mureșeni au adus acasă medalii de la Campionatul Național

12 august 2025
Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

12 august 2025
Jakab Sámuel, aproape de finală la Campionatul European de Atletism U20

Jakab Sámuel, aproape de finală la Campionatul European de Atletism U20

11 august 2025

Citește și:

INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încredere decât despre note”

INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED – Drept, UMFST: „Succesul e mai mult despre încred...

12 august 2025
INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, UMFST: Nu există „nu pot”, ci doar „nu încă”

INTERVIU cu Crina Vaida (Achim), șefă de promoție, FED - Contabilitate și informatică de gestiune, U...

12 august 2025
Interviu cu Szentgyörgyi Ervin, șef de promoție la master: „În viață, fără să depui efort, nu poți atinge obiectivele propuse”

Interviu cu Szentgyörgyi Ervin, șef de promoție la master: „În viață, fără să depui efort, nu poți a...

12 august 2025
INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci autentică”

INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci auten...

9 august 2025
Interviu cu Petrică-Claudiu Pilca, șef de promoție la master: „Am preferat cursul de la 8:00 dimineața mai mult decât o cafea”

Interviu cu Petrică-Claudiu Pilca, șef de promoție la master: „Am preferat cursul de la 8:00 diminea...

8 august 2025
Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

7 august 2025
INTERVIU cu Dariana-Alexandra Horga, șefă de promoție cu media 9,70: „A fost un exercițiu de răbdare și de prioritizare”

INTERVIU cu Dariana-Alexandra Horga, șefă de promoție cu media 9,70: „A fost un exercițiu de răbdare...

6 august 2025
Interviu cu Andrada Moldovan, șefă de promoție la Drept: „Am simțit mereu că acesta este drumul potrivit pentru mine”

Interviu cu Andrada Moldovan, șefă de promoție la Drept: „Am simțit mereu că acesta este drumul potr...

5 august 2025
Interviu cu Ana-Raisa Macarie, șef de promoție în Administrație publică: „Drumul către succes nu e niciodată drept sau ușor”

Interviu cu Ana-Raisa Macarie, șef de promoție în Administrație publică: „Drumul către succes nu e n...

5 august 2025
INTERVIU cu Eliza Andrieș, șefă de promoție la Inginerie medicală - UMFST: „Am fost mereu motivată să dau tot ce pot”

INTERVIU cu Eliza Andrieș, șefă de promoție la Inginerie medicală - UMFST: „Am fost mereu motivată s...

5 august 2025
Pianistul târgumureșean Leonard Buta, de pe scenele românești pe meleaguri americane, polone, italiene: „Muzica m-a făcut să ajung persoana care sunt astăzi”

Pianistul târgumureșean Leonard Buta, de pe scenele românești pe meleaguri americane, polone, italie...

4 august 2025
„Cunoașterea e o nevoie organică pentru mine”: Mădălina Rohan, șefă de promoție a studiilor de masterat Scriere creatoare și compoziție digitală

„Cunoașterea e o nevoie organică pentru mine”: Mădălina Rohan, șefă de promoție a studiilor de maste...

4 august 2025
INTERVIU cu Raul Iuga, un model de perseverență și dedicare

INTERVIU cu Raul Iuga, un model de perseverență și dedicare

4 august 2025
Bogdan Șandor, Președintele Interact Târgu Mureș Maris: „Cel mai frumos lucru: sentimentul că ajuți societatea și că faci bine”

Bogdan Șandor, Președintele Interact Târgu Mureș Maris: „Cel mai frumos lucru: sentimentul că ajuți ...

22 iulie 2025
INTERVIU: Briana Zokorias – între ISU, Milano și podiumul excelenței școlare

INTERVIU: Briana Zokorias – între ISU, Milano și podiumul excelenței școlare

21 iulie 2025
Ilie Marian Dovan: Capturând emoția, nu perfecțiunea — un interviu cu tânărul fotograf care a schimbat pașii de dans în povești vizuale

Ilie Marian Dovan: Capturând emoția, nu perfecțiunea — un interviu cu tânărul fotograf care a schimb...

20 iulie 2025
INTERVIU cu Mara Brătian, vocea unei generații și șefa de promoție a Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș

INTERVIU cu Mara Brătian, vocea unei generații și șefa de promoție a Colegiului Național Pedagogic „...

19 iulie 2025
Interviu cu Andreea Mare: performanță, disciplină și visuri în arhitectură

Interviu cu Andreea Mare: performanță, disciplină și visuri în arhitectură

14 iulie 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

„Viața mea nu poate fi desprinsă de artă”. Artista...

12 august 2025

Județul Mureș pe harta hotelurilor excepționale di...

12 august 2025

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cad...

12 august 2025

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi ...

12 august 2025

Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

12 august 2025

Câinii de la stâne, risc pentru turiști pe munte

12 august 2025

INTERVIU cu Roxana Truța, șefă de promoție la FED ...

12 august 2025

Pompierii mureșeni revin acasă după cinci zile de ...

12 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la dru...

7 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025

Accident cu trei victime pe DN 15, în Răstolița

7 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „T...

9 august 2025

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Proiect pentru transformarea fostei fabrici de carămidă din Târgu Mure...

9 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!