INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

Intrarea în lumea universitară este întotdeauna un moment încărcat de emoții și așteptări, iar pentru Szilárd Nadrág, șeful de promoție al programului licență „Finanțe și bănci” din cadrul Facultății de Economie și Drept de la UMFST Târgu Mureș, această etapă a fost la fel. Cu o medie de absolvire de 8,55, Szilárd a reușit să îmbine seriozitatea și perseverența cu o doză sănătoasă de ambiție și curaj, calități care l-au ajutat să strălucească în fața provocărilor academice și să-și construiască o experiență studențească memorabilă.

Încă de la primul an, Szilárd a avut conștiința clară că drumul nu va fi unul ușor, dar entuziasmul de a începe o nouă etapă l-a motivat să privească orice obstacol ca pe o oportunitate. Influența unor profesori inspiraționali, în special profesorul Ovidiu Spătăcean, i-a schimbat perspectiva asupra eșecului, transformându-l într-un pas necesar spre succes și dându-i încrederea de a-și asuma riscuri, inclusiv înscrierea la competiții exigente. Participarea și rolul de lider într-un concurs important din domeniul finanțelor i-au întărit și mai mult motivația și i-au demonstrat că ieșirea din zona de confort este calea spre creștere personală și profesională.

„Cu cât tragi mai tare coarda, cu atât săgeata va zbura mai departe”

În acest interviu, Szilárd ne povestește despre experiențele care i-au modelat parcursul universitar, despre materia care reflectă cel mai bine traseul său academic, dar și despre echipa imaginară care l-ar completa în orice proiect. Descoperirea ambiției adevărate și înțelegerea succesului ca pe o consecință a efortului constant sunt câteva dintre lecțiile valoroase pe care ni le împărtășește cu sinceritate și pasiune. Iar motto-ul său, „Cu cât tragi mai tare coarda de arc, cu atât săgeata va zbura mai departe și va avea un impact mai mare”, este o invitație deschisă pentru toți studenții care visează să își depășească limitele și să transforme fiecare provocare într-o reușită.

Reporter: Care a fost primul lucru pe care l-ai simțit când ai aflat că ai fost admis la această facultate?

Szilárd Nadrág: Am fost foarte bucuros, dar în același timp conștient că urmează o etapă plină de provocări. Mă întrebam dacă voi reuși să țin pasul cu ritmul și cerințele facultății, însă entuziasmul de a începe acest nou capitol a fost mai puternic decât orice îndoială

Profesorul care i-a schimbat modul de gândire

Rep.: Ce curs sau profesor ți-a influențat cel mai mult gândirea și în ce fel?

Szilárd Nadrág: Simt că absolut fiecare profesor și fiecare curs a contribuit într-un fel sau altul să devin cine sunt astăzi. Însă cred că domnul profesor Spătăcean Ovidiu mi-a schimbat modul de gândire cel mai mult. Cu el am prins curajul să uit de frica de eșec și să ma înscriu la fiecare concurs și provocare, ceea ce mi-a dat o poftă uriașă de a câstiga, și voință de a face pași în necunoscut si de a cuceri provocările cu un zâmbet pe buze. Îi mulțumesc în acest fel fiecare cuvânt care a contribuit la încrederea în sine pe care o am astăzi.

Ca să-l citez: „Niciodată nu există forma finală (referitor la proiecte sau orice facem in viață), există doar forma pe care o avem la momentul actual, care conține toate eforturile făcute”.

Rep.: Dacă ar fi să alegi un moment definitoriu din anii de facultate, care ar fi acela?

Szilárd Nadrág: Unul dintre cele mai memorabile momente din anii de facultate, care m-a marcat pe viață, a fost participarea la concursul „Academia de Investiții 2023”, organizat de Institutul de Studii Financiare (ISF), cu sprijinul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) și Bursei de Valori București (BVB).

A fost prima dată când am fost lider de echipă într-o competiție, iar acest rol a venit cu multă responsabilitate, dar și cu o motivație enormă. După săptămâni de muncă intensă, a venit seara prezentării studiului de caz. Concurența era extrem de strânsă și, sincer, ne-am culcat cu gândul că nu avem prea mari șanse să ne clasăm în top.

A doua zi, când s-au anunțat rezultatele și am aflat că am câștigat locul III, am simțit o bucurie imensă, un adevărat gust al reușitei. Acel moment mi-a oferit încredere în mine și mi-a arătat cât de important este să ieși din zona de confort.

Mi-am promis atunci că îi voi încuraja și sprijini mereu pe colegii mei să participe la cât mai multe concursuri și să-și încerce șansa, pentru că acel sentiment de împlinire este cu adevărat de neuitat. De atunci mereu când aud că există un concurs, mă înscriu fără gânduri secundare.

Materia care reflectă cel mai bine experiența de student

Rep.: Cu ce materie ți-ai asocia experiența de student? De ce tocmai aceea?

Szilárd Nadrág: Materia cu care îmi asociez cel mai bine experiența de student este „Evaluarea afacerii”. Consider că această disciplină reflectă perfect traseul meu academic, deoarece reunește elemente esențiale din aproape toate materiile studiate în facultate, de la contabilitate, finanțe și management, până la analiză economică și piețe financiare

„Evaluarea afacerii” nu este doar o materie de sinteză, ci și una care îți cere o înțelegere de ansamblu, gândire critică și aplicarea cunoștințelor acumulate de-a lungul anilor. Fără baza pusă de celelalte cursuri, n-ar fi posibilă o evaluare corectă și argumentată a unei afaceri. De aceea, această materie reprezintă pentru mine o oglindă a întregii mele formări ca student.

Rep.: Dacă ar trebui să creezi o „legendă urbană” despre tine în rândul colegilor, ce ai vrea să se spună?

Szilárd Nadrág: Dacă ar exista o „legendă urbană” despre mine printre colegi, mi-ar plăcea să fie despre faptul că am fost „studentul fără restanțe, mereu primul la învățat și exemplul preferat al profesorilor”.

În cei trei ani de facultate nu am avut nicio restanță, iar acest lucru s-a datorat devotamentului, seriozității și, recunosc, unei doze sănătoase de încăpățânare. Mi-am câștigat reputația de student model nu doar prin rezultate, ci și prin atitudine, profesorii mă foloseau adesea ca exemplu pozitiv pentru a-i motiva și pe ceilalți.

Mi-ar plăcea ca această „legendă” să inspire ideea că perseverența, disciplina și dorința de a fi mai bun în fiecare zi chiar pot face diferența.

Rep.: Dacă ai fi avut o echipă imaginară care să te ajute să reușești în facultate, din cine ar fi fost formată și de ce?

Szilárd Nadrág: Deoarece am fost mereu o persoană disciplinată, organizată și ambițioasă, echipa mea imaginară ar fi fost formată din oameni care să mă echilibreze emoțional și să-mi aducă perspective noi, diferite de ale mele. Un coleg nonconformist și creativ, care să-mi arate că uneori e bine să ieși din reguli și să gândești „outside the box”. Genul care îți pune întrebări incomode sau care vede soluții unde tu vezi doar structură. A doua persoană din echipă ar fi un coleg empatic și bun ascultător, care să mă ajute să gestionez stresul și să rămân conectat la partea umană a experienței de student, nu doar la obiectivele academice. Și, nu în ultimul rând, un „visător”, genul de coleg care să mă inspire să gândesc pe termen lung și să visez mai mult decât strict la note sau carieră.

Ce a descoperit despre sine în timpul facultății: ambiția și foamea reală de succes

Rep.: Ce parte din tine ai descoperit sau înțeles mai bine abia în timpul facultății?

Szilárd Nadrág: Partea din mine pe care am descoperit-o și am înțeles-o mai bine abia în timpul facultății este ambiția și foamea reală de succes.

Facultatea m-a învățat nu doar ceea ce se preda în săli, ci și să învăț despre mine însumi, despre ce pot, cât pot să mă dedic și cât de mult îmi doresc să reușesc. Am realizat că acest sentiment al victoriei nu este doar o simplă performanță, ci o motivație puternică care mă determină să mă autodepășesc constant.

Astfel, am descoperit o latură a mea care nu se mulțumește cu puțin, ci caută mereu să retrăiască acel sentiment unic de succes, iar această motivație mi-a modelat profund atitudinea și parcursul, atât în facultate, cât și în viață.

Rep.: Dacă ai putea transforma întreaga ta experiență academică într-o singură frază care să rămână scrisă pe un perete al universității, ce ai scrie și de ce?

Szilárd Nadrág: Am un motto creat de mine, care mă marcheaza atât pe mine cât și experiența academică. Sună așa: „Cu cât tragi mai tare coarda de arc, cu atât săgeata va zbura mai departe și va avea un impact mai mare”. Ce înseamnă? Cu cât eforturile sunt mai mari, cu atât efectele sunt mai mari. Cu cât te străduiești mai mult, cu atât realizezi mai mult, scoți la iveală ce e mai bun în tine și înveți să supraviețuiești în orice situație de presiune din viață. Dacă ești sub presiune destul de mult timp, înveți să te adaptezi și să nu te mai deranjeze, ci chiar o să cauți noi provocări pe lângă cele existente.

A consemnat Lorena PINTILIE