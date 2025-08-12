Județul Mureș pe harta hotelurilor excepționale din lume. Domeniu nobiliar din Criș inclus în Ghidul Michelin

Bethlen Estates Transylvania, domeniu nobiliar din Criș cu o istorie de peste 800 de ani, este acum una dintre puținele destinații din România și prima din Transilvania inclusă în colecția de hoteluri a Ghidului Michelin, atent curatoriată de partenerul său hotelier oficial, Tablet Hotels.

Conform informațiilor oferite de comunicatul de presă, așa cum Ghidul Michelin setează standardele în gastronomie, Tablet Hotels redefinește ideea de ospitalitate – cu același angajament față de calitatea excepțională.

În urma unui proces riguros de selecție, Bethlen Estates Transylvania a fost inclus în colecția hotelieră a Ghidului Michelin și este acum disponibil pentru rezervări atât pe platforma Michelin Guide, cât și pe Tablet Hotels, ceea ce îi oferă vizibilitate în fața unei audiențe globale de călători, fapt care întărește prezența României în rândul destinațiilor apreciate pentru unicitate, cultură și excelență culinară.

Procesul, se mai anunță în comunicat, poate dura până la șase luni, timp în care sunt analizate în profunzime calitatea serviciilor, caracterul distinctiv al locului și rafinamentul culinar.

„Faptul că am fost aleși să facem parte din selecția Tablet Hotels, curatorii hotelieri ai Ghidului Michelin, este o onoare incredibilă pentru noi. Misiunea noastră a fost întotdeauna să protejăm patrimoniul cultural și arhitectural al Transilvaniei, integrându-l în circuitul internațional cu sensibilitate și discernământ. Această recunoaștere ne arată că eforturile noastre au impact dincolo de granițele regiunii și ne confirmă că suntem pe drumul cel bun”, a declarat contele Nikolaus Bethlen, vizionarul din spatele proiectului de restaurare a domeniului.

