La Zoo Târgu Mureș trăiesc singurii elefanți din România

Astăzi, pe 12 august, de Ziua Internațională a Elefantului, reprezentații Grădinii Zoologice din Târgu Mureș îi invită pe toți doritorii să le cunoască pe Tania și Hella, cele două elefănțele care trăiesc la Grădina Zoologică din Târgu Mureș singurul loc din țară unde puteți vedea astfel de animale uriașe.

Tania a venit în 2011 din Bergamo, Italia, iar Hella a sosit în 2014 din Budapesta, Ungaria. Ele sunt o atracție aparte pentru vizitatori, care le admiră și le îndrăgesc în fiecare zi. Zoo Târgu Mureș este cea mai mare grădină zoologică din România, iar programul de vizitare este de luni până vineri, între 09:00 și 18:00.

