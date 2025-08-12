”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

Reprezentanții Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureş au anunţat lansarea unui nou program de masterat, ”Medicină stomatologică pentru pacienţii cu nevoi speciale”, începând cu anul universitar 2025-2026, care se doreşte a fi o punte între practicile stomatologice moderne şi necesităţile aparte ale pacienţilor vulnerabili.

”Facultatea de Medicină Dentară din cadrul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureş, organizează, începând cu anul universitar 2025-2026, un nou program de studii universitare de masterat denumit ”Medicină stomatologică pentru pacienţii cu nevoi speciale.” Prin parcurgerea acestui program de master, se creează o punte între practica stomatologică de înaltă calitate şi nevoile complexe ale pacienţilor vulnerabili, având un impact pozitiv asupra întregului sistem medical şi asupra sănătăţii publice. Absolvenţii vor fi pregătiţi să îşi desfăşoare activitatea atât în clinici private, cât şi în spitale sau centre de îngrijire specializată, având competenţele necesare pentru a trata pacienţii vulnerabili în condiţii de siguranţă şi eficienţă maximă (…). Pentru anul universitar 2025-2026 sunt disponibile 20 locuri, dintre care 10 locuri sunt bugetate şi 10 locuri cu taxă de 2.500 lei”, se precizează pe pagina de Facebook a UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Înscrierile online la acest nou program de masterat sunt programare în perioada 1-4 septembrie 2025 prin intermediul platformei de admitere a UMFST, interviul fiind programat în data de 8 septembrie.

Potrivit aceleiași surse, ”absolvenţii acestui masterat vor fi pregătiţi să îşi desfăşoare activitatea atât în clinici private, cât şi în spitale sau centre de îngrijire specializată, având competenţele necesare pentru a trata pacienţii vulnerabili în condiţii de siguranţă şi eficienţă maximă.”

Pe site-ul universităţii se arată că acest nou masterat va avea impact asupra sistemului medical şi stomatologic, prin creşterea numărului de medici stomatologi specializaţi în tratamentul pacienţilor cu afecţiuni sistemice, dizabilităţi şi comorbidităţi complexe, dar şi prin dezvoltarea unor standarde îmbunătăţite de tratament pentru pacienţii vulnerabili, reducând complicaţiile şi riscurile medicale.

Noul masterat mai urmăreşte, conform site-ului UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureş, integrarea abordării interdisciplinare între stomatologie şi alte specialităţi medicale (cardiologie, neurologie, oncologie etc), dar şi reducerea inegalităţilor privind accesul la îngrijiri stomatologice pentru pacienţii cu dizabilităţi sau boli cronice.

(www.agerpres.ro)