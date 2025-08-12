Tuesday, 12 August 2025
Pompierii mureșeni revin acasă după cinci zile de intervenții în Suceava

12 august 2025

După o misiune de cinci zile desfășurată în județul Suceava, un grup format din 15 pompieri din județul Mureș se întoarce marți acasă, după ce au acționat în sprijinul comunităților afectate de inundații. Aceștia au colaborat strâns cu echipe de intervenție din întreaga țară, contribuind la gestionarea situațiilor de urgență și la reducerea efectelor dezastrelor naturale care au lovit regiunea.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș au transmis un mesaj de recunoștință pentru efortul depus de pompierii trimiși în teren, evidențiind seriozitatea, dăruirea și spiritul de echipă cu care aceștia și-au îndeplinit atribuțiile. „Le adresăm mulțumiri pentru implicare, pentru efortul constant și pentru modul în care și-au îndeplinit sarcinile. Prin tot ceea ce au făcut, au arătat ce înseamnă seriozitate, dăruire și spirit de echipă. Indiferent de distanță, pompierii mureșeni răspund mereu „Prezent!” atunci când este nevoie de ajutor”, se arată în mesajul transmis de ISU Mureș.

Intervenții în urma inundațiilor din județul Suceava

Intervențiile au constat în acțiuni de evacuare, asigurarea siguranței populației și sprijinirea operațiunilor de protecție a bunurilor și infrastructurii afectate. Participarea pompierilor mureșeni la aceste misiuni de solidaritate națională confirmă angajamentul continuu al forțelor locale în gestionarea situațiilor de urgență, indiferent de localizarea acestora.

Revenirea echipei acasă este așteptată cu apreciere de comunitatea locală, care recunoaște sacrificiul și devotamentul celor care, zi de zi, răspund prompt apelului la ajutor în momente dificile.

(L.P.)

Sursa foto: ISU Mureș – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al jud. Mureş

