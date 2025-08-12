Programul Național ”Masă Sănătoasă” continuă în unitățile de învățământ din Acățari

Conducerea Primăriei Comunei Acățari a demarat, în data de 6 august 2025, o licitație publică estimată la valoarea de 1.206.201 de lei, fără TVA, pentru achiziționarea de suport alimentar în anul școlar 2025-2026 în cadrul Programului Național ”Masă Sănătoasă”, informează www.licitatiapublica.ro.

Aproape 500 de beneficiari

Potrivit informațiilor furnizate în Caietul de sarcini al licitației, obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie furnizarea, respectiv ”pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a hranei” pentru elevii Şcolii Gimnaziale Comuna Acăţari, precum şi la școlile și grădinițele aflate în coordonarea acesteia, ”sub formă de pachet alimentar”, cu data începerii prevăzută în contract.

”Valoare maximă pachet alimentar: 13,76 lei fără TVA, respectiv 15 lei inclusiv TVA. Număr estimat de beneficiari: 487 de preşcolari și elevi din anul școlar 2025-2026. Transportul şi distribuția zilnică, pentru copiii preşcolari și elevi, în anul scolar 2025-2026, se va face conform prevederilor de aprobare a continuării programului național de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, distribuirea pachetului alimentar în cadrul unității de învățământ se face de către persoane desemnate de conducerea acesteia, cu excepţia personalului de îngrijire şi de întreţinere care a participat, în prealabil, la igienizarea spaţiilor sanitare, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Educaţiei nr. 2.209/4.469/2022 privind aprobarea metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările și completările ulterioare”, se precizează în documentul aprobat de către Osváth Csaba (foto), primarul comunei Acățari.

Sandvici și fructe

În ceea ce privește structura școlilor și grădinițelor aflate în coordonarea Școlii Gimnaziale Acățari, aceasta este următoarea: Școala Gimnazială Acățari, Școala Gimnazială și Grădinița Acățari, Școala Gimnazială și Grădinița Corbești, Școala Gimnazială și Grădinița Găiești, Grădinița Roteni, Școala Gimnazială Roteni și Școala Gimnazială și Grădinița Văleni.

Totodată, Caietul de sarcini conține și informații despre alimentele care vor fi achiziționate: ”Variantele orientative de meniu, redate mai jos: 1 – sandvici cu unt, șuncă, cașcaval și legume – roșii, castravete, salată; 2 – sandvici cu piept de pui la grătar sau pulpă de pui dezosată la grătar cu legume crude – gogoșar, varză morcov. Pachetul alimentar trebuie să conțină și un fruct întreg la alegere: măr, pară, banană, mandarină/ clementină, portocală, etc., care va fi diversificat de comun acord cu autoritatea contractantă.”

Licitația se va desfășura în data de 18 august 2025, ora 15.00.

Alex TOTH