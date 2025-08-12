Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

În cursul săptămânii trecute, juniorii Pozna-Tókos Bence, Nagy Dávid-Ervin și Balla Norbert de la CS Juvenes, însoțiți de antrenorul clubului Iancu Daniel Bădău, au participat la Grand Prix Arad, o competițe de șah. Participarea a fost una numeroasă, cu 160 de jucători în Turneul A și 196 în Turneul B, atât din țară, cât și din străinătate. Organizatorii au pregătit numeroase evenimente, precum: concurs de blitz cu peste 100 de participanți, klotz, street chess (șah stradal în tandem), campionat de tenis de masă, campionat de fotbal și pop quiz șahist.

„Prestația și comportamentul reprezentanților clubului nostru au fost pe măsura competiției, răsplătind eforturile depuse în antrenamente și pregătire. Felicitări tuturor pentru seriozitate, efort și spirit competitiv! Le urăm mult succes și inspirație la competițiile viitoare”, au transmis reprezentanții clubului.

Cel acre s-a remarcat cel mai mult din delegația mureșeană a fost Pozna-Tókos Bence care, cu șapte puncte din cele nouă posibile, un plus de 66 puncte ELO și o remiză cu câștigătorul turneului, a obținut un merituos loc V în clasamentul general, o performanță cu atât mai notabilă cu cât acesta se încadrează încă la categoria de vârstă U14.

(D.C.)