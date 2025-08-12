Tuesday, 12 August 2025
„Viața mea nu poate fi desprinsă de artă". Artista Rodica Olteanu, expoziție de portrete și lansare de carte
„Viața mea nu poate fi desprinsă de artă”. Artista Rodica Olteanu, expoziție de portrete și lansare de carte

12 august 2025

Școala Populară de Arte din Târgu Mureș a găzuit marți, 12 august, un dublu eveniment cultural dedicat artistei Rodica Olteanu. Sala Apollo din Piața Trandafirilor a fost martoră a unei adunări culturale importante pentru oraș, vernisajul expoziției de pictură și grafică, alături de lansarea a trei volume – toate sub semnătura Rodicăi Olteanu, artist plastic, profesor, scenograf și publicist.

Invitații zilei care au colorat portretul sufletesc și artistic al Rodicăi Olteanu au fost Iulian Praja, director al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională şi Educație Artistică (CJCTEA) Mureș, Mircea Istrate, fost președinte al Ligii Scriitorilor – filiala Mureș, Dimitrie Poptămaș, președinte al Fundației Culturale V. Netea, Ana Pandrea, profesor, Cristian Moldovan, primarul orașului Luduș și Cornel Sigmirean, dr. prof. universitar. 

Pe un fundal al muzicii clasice a lui Mozart, Vivaldi și Chopin – cei care au însoțit-o pe artistă în procesul său de creație – iubitorii de artă prezenți și-au dau întâlnire cu lucrările artistei – picturi sau lucrări grafice ce reprezintă portrete – și cu volumele sale: albumul de artă „Memoria culorii”, „Simbioza artelor” și Impresii din expoziții 1989 – 2023.

Cultura pe primul loc

Vernisajul și lansarea de carte au debutat prin cuvântul directorului CJCTEA, Iulian Praja, care a subliniat importanța culturii și a tuturor implicațiilor sale, în lumina evenimentului artistic al Rodicăi Olteanu.

Vă spun tuturor „Bine ați venit!” la acest eveniment deosebit, care este o emulație culturală din toate punctele de vedere, fiind desăvârșită atât prin aceea care ne-a invitat – doamna Rodica Olteanu – cât și prin lucrările sale. Olteanu este un artist desăvârșit fiindcă, iată, această emulație culturală vine și ne îmbogățește atât cu scrieri deosebite, cât și cu lucrări de artă deosebite și cu muzică pe fundal. Iată, deja am acoperit trei domenii ale culturii foarte importante. Acestea ne vor ajuta să plecăm cu sufletul mai bogat astăzi de aici – pentru că știm că informația ne face mai puternici și mai bogați. Dincolo de toate acestea, îmi amintesc de ce spunea Winston Churchill, în momente de criză, când a fost întrebat de unde să se taie bani pentru a obține mai multe fonduri. O voce a spus „Tăiem de la cultură!”, iar Churchill a replicat: „Dacă tăiem de la cultură, pentru ce mai luptăm?”. Doream să subliniez prin aceasta importanța culturii, pe care toți o cunoaștem și o susținem”, a transmis Iulian Praja.

Primarul orașului Luduș s-a întâlnit de multe ori cu artista, Rodica Olteanu fiind din oraș. Din anul 2009, artista este cetățean de onoare al orașului, ceea ce o face omniprezentă în cadrul evenimentelor ludușene.

Cred că dumneavoastră, târgumureșenii, ar trebui să mulțumiți Ludușului, pentru că ne-ați luat omul de cultură din oraș. La fel, și pe domnul Praja. Vreau să mulțumesc în numele ludușenilor doamnei Rodica Olteanu pentru tot ce a făcut pentru orașul nostru, pentru imaginea culturală pe care a adus-o orașului nostru. Oamenii de cultură sunt puțini și prea puțin înțeleși și ajutați. Și noi, cu siguranță, puteam face mai multe pentru cultură, pentru artă – dar nu e târziu. Cel mai mare cadou pe care l-ați făcut orașului nostru – portretele personalităților Marii Uniri, dar și cele alor personalităților ludușene – vor sta la loc de cinste pentru totdeauna”, a transmis Cristian Moldovan.

Reîntoarcere după decenii

Artista a mulțumit apoi publicului care a onorat-o, după cum spune ea, a treia oară: prima sa experiență plastică s-a petrecut tocmai în sala Apollo, în anul 1968. Sala a primit-o cu brațele deschise pe artistă.

Îi mulțumesc directorului Iulian Praja că mi-a oferit încă o dată acest prilej de a-mi exprima modul meu de a fi, modul meu de viață. Viața mea nu poate fi desprinsă de artă. Arta mea începe din copilărie, începe cu desenul, pictura. Se continuă cu câteva încercări de poezie și, apoi, cinematograful: a devenit una din marile mele pasiuni în timpul maturității. Am trăit și această experiență timp de 12 ani, lucrând în cinematografie în Bucureși. Rămânând în București, m-am trezit după 4 decenii să schimb locul; din păcate, a fost fortuită această schimbare, deoarece părinții mei n-au mai existat, iar mama, care mi-a fost cel mai apropiat prieten în viață și care a constituit familia mea timp de foarte mulți ani, nu mai era. Vă mulțumesc că sunteți aici. Aș vrea să vă dăruiesc din preaplinul meu cât mai mult și voi face acest lucru prin arta mea”, a mărturisit artista.

Rodica Olteanu a declarat plină de emoție faptul că lucrările sale – fie carte, fie expoziție – au fost dedicate mamei sale. Portretul acesteia realizat de artistă a fost așezat la loc special și de data aceasta. Emoționată de acest moment, aceasta a mai declarat: „Sunt singură pe lume, dar nu sunt singură deloc”, referindu-se la cei prezenți.

Impresii din viață și din expoziții

O inovație artistică, volumul Impresii din expoziții 1989 – 2023 este rodul multelor expoziții susținute de Rodica Olteanu. Cartea cuprinde în original toate impresiile care s-au scris în expozițiile sale.

Ideea mi-a venit ulterior pentru că primele impresii le am de la prima expoziție din București, scrise în 1989 – înainte de revoluție cu trei sferturi de lună. Veți vedea toate acestea în această carte. Ideea este unică, niciun artist plastic nu a mai făcut asta”, a adăugat artista.

Jurnal de călătorie iberic. Viață de emigrant a fost și ea prezentă în cadrul evenimentului. Cartea este rezultatul experienței artistei în Spania, lansată în anul 2019.

Cei trei ani și jumătate pe care i-am petrecut acolo au fost o experiență unică și de neuitat. După ce m-am întors din Spania, am lansat această carte în ediție bilingvă. Cei de acolo m-au primit așa cum m-ați primit voi aici: ca într-o familie”, a transmis Rodica Olteanu.

Portret de artist

Prof. Ana Pandrea a fost cea care a mediat vernisajul, fiind alături de Rodica Olteanu de mulți ani. Profesoara a scos în evidență importanța evenimentului de azi: cultura pusă în prim plan.

Rodica e un om de o complexitate rară, un om foarte talentat – se vede din lucrările sale. Cu siguranță fiecare dintre noi, cei prezenți azi aici, vom merge cu o bucățică de suflet îmbogățite la casele noastre”, a transmis prof. Ana Pandrea.

Apoi cuvântul i-a revenit fostului președinte al Ligii Scriitorilor – filiala Mureș, Mircea Istrate: „E cunoscut faptul că foarte rar mai găsești astăzi un scriitor și un pictor în același timp, cu sentimente atât de sincere și de curate, nepervertite încă de nicio influență exterioară. Vine apoi partea de creație, unde autoarea încearcă să îmbrace toate experiențele sale în cuvinte și culori frumoase, plăcute ochiului și sufletului. Nu o face pentru a fi lăudată sau compătimită – nu cere așa ceva, dar simte că, fără nicio reținere, ea trebuie să se confeseze lumii, să-i îndemne și pe alții să reverse din acest preaplin al sufletului”.

Dimitrie Poptămaș, președinte al Fundației Culturale V. Netea, a felicitat-o și el pe artistă, amintind despre vernisajele autoarei la care acest a mai participat – fie la Luduș, fie în Târgu Mureș. Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean a luat cuvântul, celebrând opera autoarei, dar și depănând biografia sa.

Vă mulțumesc că ați venit și, vă rog, nu mă uitați așa de repede”, a conchis artista Rodica Olteanu.

Alexandra BORDAȘ

