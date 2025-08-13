640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Mureș a anunțat miercuri, 13 august, pe pagina sa de Facebook, situația locurilor de muncă vacante. Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele AJOFM Mureș, sunt disponibile 640 locuri de muncă la nivel județean.

Pentru mai multe informaţii privind locurile de muncă vacante din judeţul Mures, accesaţi https://mediere.anofm.ro/app/module/mediere/jobs.

AJOFM Mureș a mai precizat în aceeași postare faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării.

În Spaţiul Economic European sunt vacante 233 locuri. Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România: 8 locuri de muncă – Austria; 2 locuri de muncă – Danemarca; 34 locuri de muncă – Finlanda; 1 loc de muncă – Franța; 39 locuri de muncă – Germania; 65 locuri de muncă – Italia; 11 locuri de muncă – Malta; 61 locuri de muncă- Norvegia; 6 locuri de muncă – Olanda; 2 locuri de muncă – Slovenia și 4 locuri de muncă – Spania.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând: https://eures.anofm.ro/eures/solicitanti.html.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – AJOFM Mureș