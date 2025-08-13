Asociaţiile de magistraţi au solicitat o întrevedere de urgenţă Prim-Ministrului Ilie Bolojan

Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) au solicitat luni, 11.08.2025, o întrevedere de urgenţă Prim-Ministrului Ilie Bolojan, în legătură cu efectele pe care campania susţinută de subminare a profesiei de magistrat, din ultimii trei ani – exacerbată în timpul campaniilor electorale recente şi în contextul noilor propuneri de modificare a statutului judecătorilor şi procurorilor –, le produce asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească.

În solicitarea trimisă prim-ministrului, asociaţiile de magistraţi semnatare au arătat că „dialogul este esenţial pentru buna funcţionare a instituţiilor statului, însă, este cu atât mai necesar atunci când derapaje frecvente subminează deliberat încrederea în capacitatea puterii judecătoreşti de a-şi îndeplini funcţia esenţială, de aplicare a legii, garantând drepturile şi libertăţile cetăţenilor”.

„Dialogul şi consultarea reală nu pot fi substituite de mesaje publice menite să discrediteze o profesie, transformând-o în sursa tuturor problemelor unei societăţi, existând o distincţie clară între libertatea de expresie şi critica legitimă, pe de o parte, lipsa de respect şi presiunea incorectă asupra sistemului judiciar, pe de altă parte”, au subliniat magistraţii.

Totodată, s-a arătat că „stabilitatea şi predictibilitatea statutului judecătorilor şi procurorilor reprezintă principalele garanţii ale independenţei justiţiei, fiind necesară o dezbatere reală cu privire la modalitatea în care modificări legislative anuale sunt sau nu apte să asigure respectarea acestor principii şi valori democratice”.

Asociaţiile magistraţilor au evidenţiat importanţa participării judecătorilor şi procurorilor la dezbaterile care privesc statutul lor, fiind esenţială consultarea acestora în mod real, printr-un rol activ în elaborarea legislaţiei vizând acest statut, precum şi funcţionarea sistemului judiciar.

În cuprinsul cererii adresate Prim-Ministrului a fost reiterat şi faptul că necesitatea unor astfel de consultări a fost evocată repetat la nivel european, în Avizul nr. 18(2015) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni subliniindu-se că „Puterea judecătorească este unul dintre cei trei stâlpi esenţiali dar egali ai statului democratic modern. (…) CCJE a subliniat importanţa participării judecătorilor la dezbaterile ce privesc politica judiciară naţională. De asemenea, magistraţii trebuie să fie consultaţi şi să joace un rol activ în elaborarea oricărei legislaţii ce priveşte statutul lor şi funcţionarea sistemului judiciar”. Totodată, în Avizul nr. 23(2020), Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni a accentuat faptul că „Asociațiile judecătorilor reprezintă experiența și opinia judecătorilor, iar acestea au nevoie de modalități prin care să-și prezinte observațiile și propunerile către celelalte puteri ale statului. (…) consultarea judecătorilor de către reprezentanții lor sau de către asociații profesionale cu privire la orice schimbare propusă referitoare la statutul lor sau cu privire la orice schimbare propusă cu privire la definirea condițiilor conform cărora sunt remunerați sau referitor la asigurările sociale, inclusiv în ceea ce privește pensia, trebuie să asigure că judecătorii nu sunt lăsați în afara procesului decizional privind aceste domenii”.

În final, AMR, UNJR, AJADO şi APR şi-au exprimat încrederea că, la nivelul Guvernului, este înţeleasă necesitatea consultărilor cu organizaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, pentru asigurarea cadrului de dialog adecvat atunci când sunt iniţiate proiecte legislative ce implică statutul judecătorilor şi procurorilor, respectiv atunci când discursul public tinde să pună în discuţie însăși legitimitatea autorităţii judecătoreşti.

Asociaţiile magistraţilor demonstrează, prin solicitarea întrevederii, ataşamentul faţă de valorile democraţiei şi ale statului de drept, ce implică în mod necesar dialogul loial între puterile statului şi respectarea puterii judecătoreşti, ca garanţie esenţială a dreptului fiecărui cetăţean la o justiţie independentă, imparţială şi eficientă.

AMR, prin președinte, jud. dr. Andreea Ciucă

UNJR, prin președinte, jud. Dana Gîrbovan

AJADO, prin președinte, jud. Florica Roman

APR, prin președinte, proc. Elena Iordache

