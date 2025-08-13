Bernadette Szocs, la Europe Smash

În perioada 14-24 august, Malmö Arena din Suedia găzduiește Europe Smash, aceasta fiind una dintre cele mai mari competiții din calendarul World Table Tennis. România are reprezentanți importanți în probele de simplu feminin și simplu masculin, dar și în probele de dublu feminin sau dublu mixt.

Printre acești sportivi se numără mureșeanca Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Ioana Sîngeorzan, Eduard Ionescu, Iulian Chirița și Ovidiu Ionescu. Informațiile despre meciuri și rezultatele se pot găsi pe site-ul oficial al Federației Române de Tenis de masă, iar meciurile vor putea fi urmărite pe canalul de youTube WTT.

(D.C.)

Sursa foto: Federația Română de Tenis de Masă