Concurs de ceaun la Reghin. A III-a ediție

Primarul Municipiului Reghin, Márk Endre, a anunțat pe pagina sa de Facebook concursul anual de ceaun din Reghin. Înscrierile se pot face până vineri, 22 august, la prânz printr-un mesaj pe Facebook sau la numărul de telefon 0265-511.112. Concursul se va desfășura duminică, 23 august, de la ora 10:00, în Pădurea Rotundă. Seara va fi încheiată de un DJ party în aer liber.

„Cu mare bucurie vă anunțăm că și în acest an organizăm Concursul de ceaun, un eveniment care s-a bucurat de un mare succes! Seara o vom încheia cu un DJ PARTY extraordinar! Vă așteptăm cu drag!”, a transmis primarul.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Márk Endre