Conferința Științifică Internațională „Proceduri atipice de executare a hotărârilor judecătorești” la Târgu Mureș

Hampton by Hilton din Târgu Mureș, aflat pe strada Fabricii de Zahăr, nr. 18C va găzdui în perioada 28 – 30 august conferința științifică internațională „Proceduri atipice de executare a hotărârilor judecătorești”, conferință organizată de Institutul de Cercetări Juridice și Istorice „Alexandru Papiu Ilarian”, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș – Facultatea de Economie și Drept, și Camera Executorilor Judecătorești Târgu Mureș, cu sprijinul partenerului media Grupul editorial Universul Juridic.

Conform informațiilor oferite de pagina de Facebook a evenimentului, evenimentul va oferi un cadru dinamic de dezbatere academică și profesională, reunind specialiști de marcă și practicieni din domeniul dreptului. În centrul conferinței, vor fi explorate cele mai noi provocări și soluții în materie de executare silită și proceduri judiciare atipice, promovând un schimb valoros de idei și bune practici.

Printre speakerii conferinței se numără:

conf. univ. dr. Sorin Alămoreanu, „Despre testamente și condițiile de validitate”; expert în comunicare Florin Constantin, „Tehnici de comunicare și de mediere a conflictului în executare directă a hotărârilor judecătorești privitoare la minori”

jud., dr. Roxana Dan, „Perspectiva instanței de executare asupra modalității de aducere la îndeplinire a dispozițiilor cuprinse în titlurile executorii referitoare la minori”

prof. univ. dr. Vasile Drăghici, „Proceduri de executare silită atipice și implicațiile în dreptul penal”

exec. jud. Bogdan Dumitrache, „Aspecte privind obligația de a asigura accesul”

lect. univ. dr. Adelina Duțu, „Executarea silită a obligațiilor de reintegrare în funcție a salariatului concediat nelegal”

lector univ. dr. Sergiu Golub, „Toate-s vechi și nouă toate” – după 10 ani de la „reforma” executării silite a acțiunilor și a părților sociale!”

conf. univ. dr., exec. jud. Eugen Hurubă, „Sechestrarea și valorificarea aparatelor și sistemelor de calcul cu memorie internă”

conf. univ. dr. Ioan Gârbuleț, „Punerea în executare a sechestrului judiciar”

conf. univ. dr. Andreea Tabacu, „Executarea silită specială în contenciosul administrativ. Evoluție și aplicații practice”

prof. univ. dr. h.c., av. Alexandru Țiclea, „Executarea silită a obligațiilor de plată a despăgubirilor în cazul concedierii nelegale”

conf. univ. dr. Horia Țiț, „Penalități vs. daune în executarea obligațiilor de a face care presupun faptul personal al debitorului”

Programul conferinței

28 august 2025 (Joi)

14:00 – 19:00: Sosirea și cazarea participanților și a invitaților

19:00 – 21:00: Cina de bun venit

29 august 2025 (Vineri)

09:00 – 09:30: Deschiderea conferinței

09:30 – 09:45: Pauză de cafea

09:45 – 12:30: Prezentări și dezbateri (I)

12:30 – 14:00: Pauză de prânz

14:00 – 16:00: Prezentări și dezbateri (II)

16:00 – 19:00: Program liber

19:00 – 22:00: Cină festivă

30 august 2025 (Sâmbătă)

09:00 – 10:45: Prezentări de comunicări științifice (III)

10:45 – 11:00: Pauză de cafea

11:00 – 12:15: Prezentări de comunicări științifice (IV)

12:15 – 12:30: Închiderea conferinței

Opțional:

15:00 – 20:00: Excursie Crama Villa Vinèa – vizită și degustare de vin

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Universul Juridic