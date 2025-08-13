Delegație oficială din provincia chineză Shanxi, la Târgu Mureș

În cursul zilei de marți, 12 august, Palatul Culturii din Târgu Mureș a primit vizita unei delegații oficiale din provincia chineză Shanxi. Oaspeții au avut parte și de o surpriză specială atunci când au vizitat expoziția temporară „Soldații de teracotă” din cadrul Muzeului Județean Mureș. Surpriza a fost cu atât mai mare, cu cât, această descoperire arheologică de renume mondială, armata de teracotă a primului împărat chinez, face parte chiar din patrimoniul istoric al provinciei Shanxi.

„Suntem convinși că descoperirea reciprocă a culturilor și derularea proiectelor culturale comune contribuie la consolidarea relațiilor dintre națiuni și țări. Întâlnirea de ieri a întărit angajamentul nostru de a dezvolta, prin programe de schimb cultural, cooperarea dintre județul Mureș și provincia chineză parteneră Shanxi”, a precizat pe pagina sa de Facebook Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

(D.C.)

Sursa foto: Facebook| Péter Ferenc