Festivalul Stradal Ridendo aduce magia teatrului medieval la Sighișoara

Marți, Sighișoara a găzduit prima zi ale celei de-a treia ediție a Festivalului Stradal Ridendo, eveniment organizat de studenții Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București, grupul Truverii și Compania de Artă STUDIO 24. Festivalul, inspirat de tradiția comedianților ambulanți care călătoreau din cetate în cetate, a oferit spectacole de comedia dell’arte, teatru medieval, dansuri istorice, poezie și muzică medievală. Proiectele au fost realizate sub îndrumarea actorilor Gabriel Apostol și Cosmin Șofron, precum și a regizorului Mihai Serghei Todor.

Deschiderea festivalului și spectacolele de teatru de păpuși

Evenimentul a debutat în jurul orei amiezii, cu intervenții ale „maeștrilor de ceremonie”, Gabriel Apostol și Mihai Serghei Todor, urmate de reprezentația de teatru de păpuși „Renart Vulpoiul – Cum l-a făcut Renart pe Isengrin să intre în puț”, susținută de studenții secției de Teatru de Animație de la UNATC. Publicul a avut ocazia să se bucure de atmosfera autentic medievală, completată de ateliere de dansuri istorice conduse de studenți și coordonate de actrița Carmen Maruntelu, precum și de un concert de muzică medievală susținut de grupul Truverii.

După amiază, programul a continuat cu noi ateliere de dansuri istorice, reprize suplimentare de teatru de păpuși și o farsă medievală intitulată „Fierul roșu”, prezentată de studenții UNATC. Publicul a fost invitat să descopere și universul poeziei și muzicii trubadurilor prin atelierul „Tempus Est Iocundum”, coordonat de actorul Cosmin Șofron. De asemenea, festivalul a oferit două reprezentații ale farsei medievale „Farsa Elixirului”, precum și teatrul medieval „Comedianții”, adaptare după William Shakespeare, sub coordonarea regizorului Mihai Serghei Todor.

Finalul serii: commedia dell’arte și dansuri istorice

Prima zi a Festivalului Stradal Ridendo s-a încheiat seara cu spectacole de commedia dell’arte, printre care „Intrigile Rufianei”, coordonată de Gabriel Apostol, și cu noi demonstrații de dansuri istorice, oferind publicului o experiență completă a teatrului și culturii medievale. Festivalul a reconfirmat astfel tradiția teatrului de stradă și a activităților culturale care transformă Sighișoara într-o veritabilă cetate vie.

(L.P.)

Sursa foto: Visit Mures