Wednesday, 13 August 2025
FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital modern la Târnăveni Sanatate
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital modern la Târnăveni

13 august 2025

Construcția unei clădiri noi pentru secțiile Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, dar și un corp nou de clădire pentru servicii de paliație, reprezintă o parte dintre direcțiile de dezvoltare ale echipei manageriale a unității sanitare. Proiectele pentru realizarea celor două clădiri au fost depuse spre evaluare, în vederea finanțării, la Ministerul Sănătății.
”Siguranța și Satisfacția Pacientului”

În planul său de management, intitulat ”Siguranța și Satisfacția Pacientului”, Ec. Zsuzsanna Megheșan, managerul Spitalului Municipal ”Dr. Gheorrghe Marinescu” Târnăveni, pune accent pe nevoia de creștere a calității serviciilor oferite, creșterea gradului de satisfacție a pacientului și îndeplinirea nevoilor lui. Acest deziderat s-a concretizat prin inițierea de proiecte care să ducă la o dezvoltare accentuată a unității sanitare.

”Având în vedere că sunt la al treilea mandat în funcția de manager, mi-am propus, împreună cu echipa, pentru că noi suntem o echipă la Spitalul din Târnaveni, niște indicatori de calitate, care se referă în special la creșterea calității actului medical și creștearea satisfacției pacientului internat în unitate. Pentru anul 2024 ne-am propus o serie de investiții pe care am reușit să le finalizăm mare parte până la finalul anului 2024, iar câteva investiții mari se vor finaliza în anul 2025”, a subliniat Ec. Zsuzsanna Megheșan.

Dintre lucrările deja finalizate amintim amplasarea liftului exterior la pavilionul Neuropsihiatrie, facilitând astfel accesul transportului cu targa a pacientului pe secția Neurologie, aflată la etajul trei, dar și proiectarea cu execuție a unui lift în ambulatoriul de specialitate, venind astfel în ajutorul pacienților cu deficiențe motorii sau a celor imobilizați pentru a ajunge la laboratorul de analize medicale sau la cabinetele din ambulator, care sunt situate la etajele superioare. Achiziția unui mamograf cu tomosinteză, ce este deja funcțional, dotarea cabinetelor din ambulatorul de specialitate cu aparatură, mobilier, echipamente de ultimă generație, achiziționarea unui RX- aparat de radiografie digital și echipamente pentru laboratorul de analize medicale, reparații curente și igienizări pe secții și compartimente, realizarea unei rampe de acces la Compartimentul de Boli infecțioase, montarea unor uși culisante la Compartimentul de Terapie intensivă, înlocuirea centralei termice de la Secția de Pediatrie sunt alte investiții deja realizate sau în curs de realizare.

De anul trecut, pacienții din Târnăveni pot beneficia de servicii medicale de fizioterapie și kinetoterapie în ambulatoriul de specialitate, aparatura fiind achiziționată din fonduri provenite din PNRR.

Proiecte ambițioase

În cursul anului trecut s-a realizat studiul de fezabilitate pentru ”Construirea unui corp de clădire spitalicesc multietajat, amplasat în regim izolat pe teren, dotat cu heliport, inclusiv realizarea instalației de epurare a apei, refacerea împrejmuirii la stradă și laterală, amenajarea spațiului verde și amenajarea circulațiilor pietonale și carosabile în incintă și racordare la utilități”. Noul corp de clădire va reuni, sub aceeași cupolă, toate secțiile medicale și chirurgicale, iar pavilionul de Neuropsihiatrie și pavilionul central, unde la ora actuală funcționează secțiile Medicină Internă I, Medicină Internă II, Chirurgie, ATI, Ginecologie, Compartimentul de Primiri Urgențe, compartimentele de Ortopedie, ORL și Urologie și care vor fi mutate, vor găzdui secțiile de Psihiatrie. Locația va fi compartimentată astfel încât să fie conform normelor europene. În prezent, aici sunt 320 de paturi, iar proiectul, a cărui valoare este de peste 421 de milioane de lei, a fost depus deja la Ministerul Sănătății pentru finanțare din Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești – PNIIUS și în prezent se află în evaluare.

”Din calculul nostru, punctajul nostru este destul de bun și sperăm să-l câștigăm”, și-a exprimat speranța managerul unității sanitare din Târnăveni.

”Până  în 2027, planul meu și al echipei cu care lucrez este să vedem construcția spitalului, să ne putem muta acolo și să putem să asigurăm servicii de calitate pacientului, să nu stăm cu teama că poate să apară o infecție nozocomială, având în vedere vechimea clădirilor. Degeaba igienizezi, nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Și eu am slăbiciune pentru pacienții de la secțiile de Psihiatrie, mai ales pentru cei cronici, permanenți; sunt 220 de pacienți cronici permanenți și sper să le putem oferi condiții mai bune decât sunt la momentul acesta”, a mai spus Ec. Zsuzsanna Megheșan.

Un alt obiectiv este construcția unei clădiri noi pentru dezvoltarea serviciilor de paliație, motiv pentru care s-a depus spre finanțare, la Ministerul Sănătății, un proiect care se află în faza de evaluare. Corpul de clădire va cuprinde 26 de paturi, iar valoare proiectului se ridică la suma de peste 15 milioane de lei.

Este un alt obiectiv major al nostru, pentru că populația este destul de îmbătrânită. Spitalul nostru deservește nu doar municipiul Târnăveni, ci și localitățile arondate, inclusiv județele învecinate, și anume Sibiu. Avem mulți pacienți care vin din Mediaș, din județul Alba, începând de la Cetatea de Baltă, Jidvei, chiar din Blaj și solicită serviciile noastre”, a mai adăugat managerul Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni.

Arina TOTH

Galerie foto:

(Biserica din incinta curții Spitalului)

(Interiorul bisericii)

(Cabinet de masaj)

(Dotări în baza de tratament)

(Sală de kinetoterapie)

(Dotări în cabinetul de Dermatovenerice)

(Dotări în Cabinetul de Gastroenterologie)

(Dotări în Cabinetul de Ginecologie)

(Laserterapie)

(Hidroterapie)

(Intrarea în ambulatoriul de specialitate)

(Liftul din ambulatoriul de specialitate)

(Parafină)

(Vestiar pentru pacienți)

(Bucătărie dotată cu mașini de gătit și hote profesionale)

(Prânzul din data de 8 august 2025)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025

Administratie

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

11 august 2025
Investiție de 2,8 milioane lei demarată de Primăria Chibed

Investiție de 2,8 milioane lei demarată de Primăria Chibed

11 august 2025
Echipă de la ISU Mureș, schimb de experiență în Suedia

Echipă de la ISU Mureș, schimb de experiență în Suedia

11 august 2025
Un nou proiect implementat de Primăria Sovata

Un nou proiect implementat de Primăria Sovata

10 august 2025
Asfaltare de străzi în Lunca Bradului

Asfaltare de străzi în Lunca Bradului

10 august 2025
Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Social

Concurs de ceaun la Reghin. A III-a ediție

Concurs de ceaun la Reghin. A III-a ediție

13 august 2025
Zoo Târgu Mureș împlinește 61 de ani. Teatru, muzică și modă

Zoo Târgu Mureș împlinește 61 de ani. Teatru, muzică și modă

13 august 2025
640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

13 august 2025
Delegație oficială din provincia chineză Shanxi, la Târgu Mureș

Delegație oficială din provincia chineză Shanxi, la Târgu Mureș

13 august 2025
Conferința Științifică Internațională „Proceduri atipice de executare a hotărârilor judecătorești” la Târgu Mureș

Conferința Științifică Internațională „Proceduri atipice de executare a hotărârilor judecătorești” l...

13 august 2025
Se continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

Se continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

13 august 2025

Politic

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025
Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anului 2025

Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anulu...

4 august 2025
Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbán. O parte din presă nu a fost lăsată să intre

Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbá...

3 august 2025

Business

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

13 august 2025
Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

10 august 2025
Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.00...

9 august 2025
Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025
FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

7 august 2025
Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania”...

7 august 2025

Sanatate

Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

13 august 2025
INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent medical înseamnă mai mult decât tehnică, înseamnă suflet, răbdare și deschidere față de oameni”

INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent...

13 august 2025
”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mur...

12 august 2025
Ecografii gratuite ale inimii, la Policlinica Medex

Ecografii gratuite ale inimii, la Policlinica Medex

12 august 2025
INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului e într-o continuă schimbare”

INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului ...

12 august 2025
INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că am făcut alegerea potrivită”

INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că a...

11 august 2025

Invatamant

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la UMFST

O nouă sesiune de admitere la UMFST

13 august 2025
INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent medical înseamnă mai mult decât tehnică, înseamnă suflet, răbdare și deschidere față de oameni”

INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent...

13 august 2025
INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul”

INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul...

13 august 2025
INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru stu...

12 august 2025
”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mur...

12 august 2025

Sport

Bernadette Szocs, la Europe Smash

Bernadette Szocs, la Europe Smash

13 august 2025
Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

12 august 2025
Citadela Cup 2025 aduce handbalul de top la Sighișoara

Citadela Cup 2025 aduce handbalul de top la Sighișoara

12 august 2025
Bernadette Szocs, între primele 16 la WTT Champions Yokohama 2025

Bernadette Szocs, între primele 16 la WTT Champions Yokohama 2025

12 august 2025
Arcașii mureșeni au adus acasă medalii de la Campionatul Național

Arcașii mureșeni au adus acasă medalii de la Campionatul Național

12 august 2025
Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

12 august 2025

Citește și:

Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

13 august 2025
INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent medical înseamnă mai mult decât tehnică, înseamnă suflet, răbdare și deschidere față de oameni”

INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent...

13 august 2025
”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mur...

12 august 2025
Ecografii gratuite ale inimii, la Policlinica Medex

Ecografii gratuite ale inimii, la Policlinica Medex

12 august 2025
INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului e într-o continuă schimbare”

INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului ...

12 august 2025
INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că am făcut alegerea potrivită”

INTERVIU. Nagy David-Márk, șef de promoție Facultatea de Medicină, linia maghiară, UMFST: ”Simt că a...

11 august 2025
Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunțată de președintele CNAS

Aplicație nouă de programări pentru pacienți anunțată de președintele CNAS

10 august 2025
Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

Folosiți apa potabilă în mod responsabil!

10 august 2025
Echipament medical performant de medicină nucleară achiziționat de un spital mureșean

Echipament medical performant de medicină nucleară achiziționat de un spital mureșean

9 august 2025
Un spital mureșean angajează medici pediatri

Un spital mureșean angajează medici pediatri

9 august 2025
Deces cauzat de rujeolă, în județul Mureș

Deces cauzat de rujeolă, în județul Mureș

9 august 2025
Conferință Multidisciplinară organizată la Târgu Mureș

Conferință Multidisciplinară organizată la Târgu Mureș

9 august 2025
VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă a terapiei cancerului de sân, preferată de peste 90% dintre femei

VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă a terapiei cancerului de sân, preferată de peste ...

7 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

7 august 2025
Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS) 2025 organizată la Târgu Mureș

Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS) 2025 organizată la Târgu Mureș

6 august 2025
Servicii medicale gratuite, la Policlinica Medex

Servicii medicale gratuite, la Policlinica Medex

6 august 2025
Administratori noi la Spitalul Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș

Administratori noi la Spitalul Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș

6 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Concurs de ceaun la Reghin. A III-a ediție

13 august 2025

Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, despre Ziua Int...

13 august 2025

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură ...

13 august 2025

Zoo Târgu Mureș împlinește 61 de ani. Teatru, muzi...

13 august 2025

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mure...

13 august 2025

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitare...

13 august 2025

Delegație oficială din provincia chineză Shanxi, l...

13 august 2025

O nouă sesiune de admitere la Universitatea de Art...

13 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la dru...

7 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025

Accident cu trei victime pe DN 15, în Răstolița

7 august 2025

Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mu...

12 august 2025

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „T...

9 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!