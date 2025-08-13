FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital modern la Târnăveni

Construcția unei clădiri noi pentru secțiile Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, dar și un corp nou de clădire pentru servicii de paliație, reprezintă o parte dintre direcțiile de dezvoltare ale echipei manageriale a unității sanitare. Proiectele pentru realizarea celor două clădiri au fost depuse spre evaluare, în vederea finanțării, la Ministerul Sănătății.

”Siguranța și Satisfacția Pacientului”

În planul său de management, intitulat ”Siguranța și Satisfacția Pacientului”, Ec. Zsuzsanna Megheșan, managerul Spitalului Municipal ”Dr. Gheorrghe Marinescu” Târnăveni, pune accent pe nevoia de creștere a calității serviciilor oferite, creșterea gradului de satisfacție a pacientului și îndeplinirea nevoilor lui. Acest deziderat s-a concretizat prin inițierea de proiecte care să ducă la o dezvoltare accentuată a unității sanitare.

”Având în vedere că sunt la al treilea mandat în funcția de manager, mi-am propus, împreună cu echipa, pentru că noi suntem o echipă la Spitalul din Târnaveni, niște indicatori de calitate, care se referă în special la creșterea calității actului medical și creștearea satisfacției pacientului internat în unitate. Pentru anul 2024 ne-am propus o serie de investiții pe care am reușit să le finalizăm mare parte până la finalul anului 2024, iar câteva investiții mari se vor finaliza în anul 2025”, a subliniat Ec. Zsuzsanna Megheșan.

Dintre lucrările deja finalizate amintim amplasarea liftului exterior la pavilionul Neuropsihiatrie, facilitând astfel accesul transportului cu targa a pacientului pe secția Neurologie, aflată la etajul trei, dar și proiectarea cu execuție a unui lift în ambulatoriul de specialitate, venind astfel în ajutorul pacienților cu deficiențe motorii sau a celor imobilizați pentru a ajunge la laboratorul de analize medicale sau la cabinetele din ambulator, care sunt situate la etajele superioare. Achiziția unui mamograf cu tomosinteză, ce este deja funcțional, dotarea cabinetelor din ambulatorul de specialitate cu aparatură, mobilier, echipamente de ultimă generație, achiziționarea unui RX- aparat de radiografie digital și echipamente pentru laboratorul de analize medicale, reparații curente și igienizări pe secții și compartimente, realizarea unei rampe de acces la Compartimentul de Boli infecțioase, montarea unor uși culisante la Compartimentul de Terapie intensivă, înlocuirea centralei termice de la Secția de Pediatrie sunt alte investiții deja realizate sau în curs de realizare.

De anul trecut, pacienții din Târnăveni pot beneficia de servicii medicale de fizioterapie și kinetoterapie în ambulatoriul de specialitate, aparatura fiind achiziționată din fonduri provenite din PNRR.

Proiecte ambițioase

În cursul anului trecut s-a realizat studiul de fezabilitate pentru ”Construirea unui corp de clădire spitalicesc multietajat, amplasat în regim izolat pe teren, dotat cu heliport, inclusiv realizarea instalației de epurare a apei, refacerea împrejmuirii la stradă și laterală, amenajarea spațiului verde și amenajarea circulațiilor pietonale și carosabile în incintă și racordare la utilități”. Noul corp de clădire va reuni, sub aceeași cupolă, toate secțiile medicale și chirurgicale, iar pavilionul de Neuropsihiatrie și pavilionul central, unde la ora actuală funcționează secțiile Medicină Internă I, Medicină Internă II, Chirurgie, ATI, Ginecologie, Compartimentul de Primiri Urgențe, compartimentele de Ortopedie, ORL și Urologie și care vor fi mutate, vor găzdui secțiile de Psihiatrie. Locația va fi compartimentată astfel încât să fie conform normelor europene. În prezent, aici sunt 320 de paturi, iar proiectul, a cărui valoare este de peste 421 de milioane de lei, a fost depus deja la Ministerul Sănătății pentru finanțare din Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești – PNIIUS și în prezent se află în evaluare.

”Din calculul nostru, punctajul nostru este destul de bun și sperăm să-l câștigăm”, și-a exprimat speranța managerul unității sanitare din Târnăveni.

”Până în 2027, planul meu și al echipei cu care lucrez este să vedem construcția spitalului, să ne putem muta acolo și să putem să asigurăm servicii de calitate pacientului, să nu stăm cu teama că poate să apară o infecție nozocomială, având în vedere vechimea clădirilor. Degeaba igienizezi, nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Și eu am slăbiciune pentru pacienții de la secțiile de Psihiatrie, mai ales pentru cei cronici, permanenți; sunt 220 de pacienți cronici permanenți și sper să le putem oferi condiții mai bune decât sunt la momentul acesta”, a mai spus Ec. Zsuzsanna Megheșan.

Un alt obiectiv este construcția unei clădiri noi pentru dezvoltarea serviciilor de paliație, motiv pentru care s-a depus spre finanțare, la Ministerul Sănătății, un proiect care se află în faza de evaluare. Corpul de clădire va cuprinde 26 de paturi, iar valoare proiectului se ridică la suma de peste 15 milioane de lei.

Este un alt obiectiv major al nostru, pentru că populația este destul de îmbătrânită. Spitalul nostru deservește nu doar municipiul Târnăveni, ci și localitățile arondate, inclusiv județele învecinate, și anume Sibiu. Avem mulți pacienți care vin din Mediaș, din județul Alba, începând de la Cetatea de Baltă, Jidvei, chiar din Blaj și solicită serviciile noastre”, a mai adăugat managerul Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni.

Arina TOTH

Galerie foto:

(Biserica din incinta curții Spitalului)

(Interiorul bisericii)

(Cabinet de masaj)

(Dotări în baza de tratament)

(Sală de kinetoterapie)

(Dotări în cabinetul de Dermatovenerice)

(Dotări în Cabinetul de Gastroenterologie)

(Dotări în Cabinetul de Ginecologie)

(Laserterapie)

(Hidroterapie)

(Intrarea în ambulatoriul de specialitate)

(Liftul din ambulatoriul de specialitate)

(Parafină)

(Vestiar pentru pacienți)

(Bucătărie dotată cu mașini de gătit și hote profesionale)

(Prânzul din data de 8 august 2025)