Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

Conducerea Primăriei Comunei Ghindari, instituție condusă de către primarul Vass Imre (foto), a atribuit, în data de 11 august 2025, societății Enigma SRL Praid (județul Harghita), un contract în valoare de 2.069.261 de lei, fără TVA, pentru execuția lucrărilor din cadrul proiectului ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Primară Solocma, în comuna Ghindari”, informează www.licitatiapublica.ro.

Potrivit sursei citate, proiectul ”vizează reabilitarea energetică a școlii pentru a reduce consumul de energie, emisiile de gaze cu efect de seră și a îmbunătăți condițiile de învățare.”

Investiția este finanțată prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu, iar contractul are durata de 14 luni.

(Redacția)