Jandarmii aduc siguranța și zâmbetele copiilor din Târgu Mureș

Miercuri, 13 august, jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș au răspuns invitației organizatorilor unei tabere de vară, prezentând copiilor importanța rolului lor în comunitate și subliniind cât de esențial este să rămânem mereu în siguranță. Micuții participanți au aflat despre misiunile jandarmilor și despre sprijinul esențial oferit de camarazii necuvântători în cadrul acestora, într-o prezentare interactivă și captivantă.

Câinii de serviciu ai Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș au impresionat prin disciplina și ascultarea față de instructori, demonstrând în fața copiilor cât de mult pot contribui la misiunile de siguranță. După demonstrații, patrupedele au stat cuminți la fotografii, cucerind inimile celor mici și transformând evenimentul într-o experiență memorabilă pentru toți participanții.

Siguranța, prioritate chiar și în vacanță

Prin astfel de activități preventive, jandarmii rămân aproape de comunitate și educă copiii cu privire la importanța protecției personale, arătând că siguranța nu intră niciodată în vacanță. Gruparea de Jandarmi Mobile Târgu Mureș continuă să fie un partener activ al comunității, promovând valori esențiale pentru o copilărie sigură și responsabilă, transmit aceștia.

(L.P.)

Sursa foto: IJJ Mureș