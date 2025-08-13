Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, despre Ziua Internațională a Caligrafiei: „Să schimbăm instrumentul: de la tastatură la stilou”

Anual, a doua zi de miercuri din luna august însumează sărbătoarea internațională a caligrafiei. În acest an, miercuri, 13 august este ziua în care cuvântul frumos este celebrat. Caligrafia, ne spune Dicționarul Explicativ al limbii române, se referă la „arta și deprinderea de a scrie frumos”. Cu acest prilej, rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a transmis un mesaj despre importanța disciplinei, alături de o mică „biografie” ce subliniază aportul românilor în ceea ce privește scrierea de mână.

„Astăzi e Ziua Internațională a Caligrafiei, acea disciplină nobilă prin care oamenii reușeau să scrie frumos înainte să descopere tastatura. Într-o lume în care „fontul” îl alegi din meniu, caligrafia pare un sport olimpic uitat, practicat doar de cei cu răbdare infinită. Nu e un reproș, ci o constatare: astăzi scriem doar când semnăm, iar mâine, poate nici atât… rămânând doar dorul vremurilor în care fiecare literă purta amprenta celui care o trasa. Caligrafia a devenit o formă de artă în care timpul încetinește, iar cuvântul capătă greutate prin cerneală și hârtie. Așa că azi, în loc să schimbăm fontul, poate schimbăm instrumentul: de la tastatură la stilou. Și să nu uităm că această unealtă elegantă, stiloul, a fost inventată în 1827 de Petrache Poenaru, un român vizionar, care a transformat scrisul de mână într-un gest mai fluid și mai durabil”, a fost mesajul transmis de Leonard Azamfirei pe pagina sa de Facebook.

