LOCAL Talent FEST, concursul copiilor talentați, aduce magia talentului la Târgu Mureș

Proiectul LOCAL Talent FEST, aflat la a a treia ediție, continuă să surprindă prin originalitate și diversitate. Concursul reunește copii și adolescenți cu vârste între 10 și 17 ani, talentați în muzică, dans, pictură, poezie sau interpretare la instrumente muzicale. Peste 60 de numere de concurs au fost înscrise în această ediție, un număr record datorită participării perechilor de concurenți. Atmosfera evenimentului, marți seara, în prima zi de preselecții, în Parcul Diamant, a fost una vibrantă, cu public numeros și un juriu profesionist format din Vizi, Somodi Katalin, Zsuzsanna Bathori și Dragoș Manoilă, alături de o echipă tehnică de excepție.

Preselectiile și primii finaliști

Primii trei concurenți calificați pentru finala din 7 septembrie sunt Eduard Pop la secțiunea voce, perechea Aida Medesan și Ana Dredetean la dans, și Diana Guțui tot la voce. Premiile oferite de Plaza M Târgu Mureș, în valoare de 700, 500 și 300 de lei, au răsplătit efortul și talentul participanților, iar votul publicului rămâne esențial pentru decizia finală. Cristina Manoilă, unul dintre principalii organizatori, a subliniat entuziasmul momentului și a invitat publicul să participe și la următoarele reprezentații, de miercuri (Plaza M) și de joi, la Ansamblul Mureșul, începând cu ora 18:30, pentru a descoperi noi talente.

LOCAL Talent FEST nu este doar un concurs, ci și o experiență culturală care aduce împreună tineri artiști și comunitatea târgumureșeană. Evenimentul combină spectacolele live cu expertiza juriului, implicarea publicului și suportul tehnic de înaltă calitate oferit de BCD livestream, Clean Sound & Light, Bogdan Manoilă, Bota Raymond și Marius Marcoianu, potrivit organizatorilor. Organizatorii promit noi surprize și o finală de neuitat, care va celebra creativitatea și energia artistică a copiilor și adolescenților din oraș.

(L.P.)

Sursa foto: Cristina Manoilă