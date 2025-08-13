Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

Lucrările de amenajare a spațiului în care va funcționa noul mamograf al Spitalului Municipal Sighișoara au fost finalizate cu succes, au anunțat luni, 11 august, reprezentanții instituției.

”Joi au avut loc ultimele verificări, urmează autorizația din partea instituțiilor abilitate, iar în curând acesta va fi pus în funcțiune, aducând un plus important în prevenția și depistarea precoce a afecțiunilor mamare. Mulțumim din suflet sponsorilor care au făcut posibilă amenajarea acestui spațiu modern și prietenos, dedicat sănătății pacienților noștri. Împreună facem pași importanți pentru o comunitate mai sănătoasă!”, se precizează într-un anunț făcut pe pagina de Facebook a Spitalului Municipal Sighișoara.

(A.T.)