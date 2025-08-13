Wednesday, 13 August 2025
O nouă sesiune de admitere la Universitatea de Arte din Târgu Mureș Educație
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

O nouă sesiune de admitere la Universitatea de Arte din Târgu Mureș

13 august 2025

Universitatea de Arte din Târgu Mureș organizează sesiunea de admitere din luna septembrie pentru programele de licență și master până în data de 14 septembrie. Examenele se desfășoară în perioada 16 – 19 septembrie, urmând ca în data de 22 septembrie să fie afișate rezultatele. Confirmarea locurilor și înscrierea candidaților admiși se va face până în data de 26 septembrie.

Formularele de înscriere se găsesc pe site-ul uat.ro, alături de informațiile specifice fiecărui program de studiu.

Programele de studii de licență ale universității sunt:

  • Actorie – 4 ani
  • Regie – 4 ani
  • Teatrologie – 3 ani
  • Scenografie – 3 ani

Programele de studii de master ale universității sunt:

  • Arta actorului – 2 ani
  • Arta actorului de teatru de animație/ Arta aplicată a animației – 2 ani
  • Arta actorului de teatru muzical – 2 ani
  • Teatrologie. Impresariat artistic – 2 ani
  • Educație muzicală – 2 ani

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Universitatea de Arte Târgu Mureș

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025

Administratie

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

11 august 2025
Investiție de 2,8 milioane lei demarată de Primăria Chibed

Investiție de 2,8 milioane lei demarată de Primăria Chibed

11 august 2025
Echipă de la ISU Mureș, schimb de experiență în Suedia

Echipă de la ISU Mureș, schimb de experiență în Suedia

11 august 2025
Un nou proiect implementat de Primăria Sovata

Un nou proiect implementat de Primăria Sovata

10 august 2025
Asfaltare de străzi în Lunca Bradului

Asfaltare de străzi în Lunca Bradului

10 august 2025
Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Social

Concurs de ceaun la Reghin. A III-a ediție

Concurs de ceaun la Reghin. A III-a ediție

13 august 2025
Zoo Târgu Mureș împlinește 61 de ani. Teatru, muzică și modă

Zoo Târgu Mureș împlinește 61 de ani. Teatru, muzică și modă

13 august 2025
640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

13 august 2025
Delegație oficială din provincia chineză Shanxi, la Târgu Mureș

Delegație oficială din provincia chineză Shanxi, la Târgu Mureș

13 august 2025
Conferința Științifică Internațională „Proceduri atipice de executare a hotărârilor judecătorești” la Târgu Mureș

Conferința Științifică Internațională „Proceduri atipice de executare a hotărârilor judecătorești” l...

13 august 2025
Se continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

Se continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

13 august 2025

Politic

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025
Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anului 2025

Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anulu...

4 august 2025
Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbán. O parte din presă nu a fost lăsată să intre

Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbá...

3 august 2025

Business

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

13 august 2025
Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

10 august 2025
Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.00...

9 august 2025
Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025
FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

7 august 2025
Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania”...

7 august 2025

Sanatate

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital modern la Târnăveni

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital modern la Târnăveni

13 august 2025
Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

13 august 2025
INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent medical înseamnă mai mult decât tehnică, înseamnă suflet, răbdare și deschidere față de oameni”

INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent...

13 august 2025
”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mur...

12 august 2025
Ecografii gratuite ale inimii, la Policlinica Medex

Ecografii gratuite ale inimii, la Policlinica Medex

12 august 2025
INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului e într-o continuă schimbare”

INTERVIU. Maria-Delia Butilcă, șefă de promoție Farmacie, linia română, UMFST: ”Rolul farmacistului ...

12 august 2025

Invatamant

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la UMFST

O nouă sesiune de admitere la UMFST

13 august 2025
INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent medical înseamnă mai mult decât tehnică, înseamnă suflet, răbdare și deschidere față de oameni”

INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent...

13 august 2025
INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul”

INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul...

13 august 2025
INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru stu...

12 august 2025
”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mureș

”Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale”, cel mai nou masterat la UMFST Târgu Mur...

12 august 2025

Sport

Bernadette Szocs, la Europe Smash

Bernadette Szocs, la Europe Smash

13 august 2025
Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

Sportivii de la CS Juvenes, la Grand Prix Arad

12 august 2025
Citadela Cup 2025 aduce handbalul de top la Sighișoara

Citadela Cup 2025 aduce handbalul de top la Sighișoara

12 august 2025
Bernadette Szocs, între primele 16 la WTT Champions Yokohama 2025

Bernadette Szocs, între primele 16 la WTT Champions Yokohama 2025

12 august 2025
Arcașii mureșeni au adus acasă medalii de la Campionatul Național

Arcașii mureșeni au adus acasă medalii de la Campionatul Național

12 august 2025
Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

Invitat surpriză la Moto Days Festival. Două zile pentru iubitorii de motocross

12 august 2025

Citește și:

Conferința Științifică Internațională „Proceduri atipice de executare a hotărârilor judecătorești” la Târgu Mureș

Conferința Științifică Internațională „Proceduri atipice de executare a hotărârilor judecătorești” l...

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la UMFST

O nouă sesiune de admitere la UMFST

13 august 2025
INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul”

INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul...

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la Facultatea de Farmacie a UMFST

O nouă sesiune de admitere la Facultatea de Farmacie a UMFST

12 august 2025
Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Când se afișează rezultatele în județul Mureș?

Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Când se afișează rezultatele în județul Mureș?

11 august 2025
Proiectul INSPIRE al UMFST recrutează elevi și studenți

Proiectul INSPIRE al UMFST recrutează elevi și studenți

11 august 2025
INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci autentică”

INTERVIU. Denisa Bota, absolventă cu media 9.46: „Am înțeles că nu trebuie să fiu perfectă, ci auten...

9 august 2025
Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „Trăim într-o lume din ce în ce mai sedentară”

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „Trăim într-o lume din ce în ce ...

9 august 2025
Studenții UMFST, oportunitate de carieră alături de Bosch România

Studenții UMFST, oportunitate de carieră alături de Bosch România

8 august 2025
Școala Primară Montessori Târgu Mureș celebrează un nou final de an. „O zi în care inimile noastre au bătut la unison”

Școala Primară Montessori Târgu Mureș celebrează un nou final de an. „O zi în care inimile noastre a...

8 august 2025
Doi profesori mureșeni au elaborat manualul câștigător al licitației organizate de Ministerul Educației

Doi profesori mureșeni au elaborat manualul câștigător al licitației organizate de Ministerul Educaț...

8 august 2025
Interviu cu Petrică-Claudiu Pilca, șef de promoție la master: „Am preferat cursul de la 8:00 dimineața mai mult decât o cafea”

Interviu cu Petrică-Claudiu Pilca, șef de promoție la master: „Am preferat cursul de la 8:00 diminea...

8 august 2025
Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

7 august 2025
Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

7 august 2025
UMFST anunță calendarul admiterii din septembrie 2025

UMFST anunță calendarul admiterii din septembrie 2025

6 august 2025
Lucrările avansează la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”: „Contează în ce mediu învață copiii noștri”

Lucrările avansează la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”: „Contează în ce mediu învață copiii ...

6 august 2025
INTERVIU cu Dariana-Alexandra Horga, șefă de promoție cu media 9,70: „A fost un exercițiu de răbdare și de prioritizare”

INTERVIU cu Dariana-Alexandra Horga, șefă de promoție cu media 9,70: „A fost un exercițiu de răbdare...

6 august 2025
Începe admiterea la Facultatea de Farmacie a UMFST. Câte locuri au rămas pentru sesiunea de toamnă?

Începe admiterea la Facultatea de Farmacie a UMFST. Câte locuri au rămas pentru sesiunea de toamnă?

5 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Concurs de ceaun la Reghin. A III-a ediție

13 august 2025

Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, despre Ziua Int...

13 august 2025

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură ...

13 august 2025

Zoo Târgu Mureș împlinește 61 de ani. Teatru, muzi...

13 august 2025

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mure...

13 august 2025

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitare...

13 august 2025

Delegație oficială din provincia chineză Shanxi, l...

13 august 2025

O nouă sesiune de admitere la Universitatea de Art...

13 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la dru...

7 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025

Accident cu trei victime pe DN 15, în Răstolița

7 august 2025

Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mu...

12 august 2025

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „T...

9 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!