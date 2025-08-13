O nouă sesiune de admitere la Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Universitatea de Arte din Târgu Mureș organizează sesiunea de admitere din luna septembrie pentru programele de licență și master până în data de 14 septembrie. Examenele se desfășoară în perioada 16 – 19 septembrie, urmând ca în data de 22 septembrie să fie afișate rezultatele. Confirmarea locurilor și înscrierea candidaților admiși se va face până în data de 26 septembrie.

Formularele de înscriere se găsesc pe site-ul uat.ro, alături de informațiile specifice fiecărui program de studiu.

Programele de studii de licență ale universității sunt:

Actorie – 4 ani

Regie – 4 ani

Teatrologie – 3 ani

Scenografie – 3 ani

Programele de studii de master ale universității sunt:

Arta actorului – 2 ani

Arta actorului de teatru de animație/ Arta aplicată a animației – 2 ani

Arta actorului de teatru muzical – 2 ani

Teatrologie. Impresariat artistic – 2 ani

Educație muzicală – 2 ani

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Universitatea de Arte Târgu Mureș