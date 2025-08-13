O nouă sesiune de admitere la Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Educație
O nouă sesiune de admitere la Universitatea de Arte din Târgu Mureș13 august 2025
Universitatea de Arte din Târgu Mureș organizează sesiunea de admitere din luna septembrie pentru programele de licență și master până în data de 14 septembrie. Examenele se desfășoară în perioada 16 – 19 septembrie, urmând ca în data de 22 septembrie să fie afișate rezultatele. Confirmarea locurilor și înscrierea candidaților admiși se va face până în data de 26 septembrie.
Formularele de înscriere se găsesc pe site-ul uat.ro, alături de informațiile specifice fiecărui program de studiu.
Programele de studii de licență ale universității sunt:
- Actorie – 4 ani
- Regie – 4 ani
- Teatrologie – 3 ani
- Scenografie – 3 ani
Programele de studii de master ale universității sunt:
- Arta actorului – 2 ani
- Arta actorului de teatru de animație/ Arta aplicată a animației – 2 ani
- Arta actorului de teatru muzical – 2 ani
- Teatrologie. Impresariat artistic – 2 ani
- Educație muzicală – 2 ani
(A.B.)
sursa foto: Facebook – Universitatea de Arte Târgu Mureș
