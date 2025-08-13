Patrimoniul local în prim-plan. Expoziția „Moștenirea și prezența artei transilvănene în secolul XXI” în Cetatea Medievală

Vineri, 29 august, începând cu ora 18:00, Galeria Cetății din incinta Cetății Medievale din Târgu Mureș – un loc cât se poate de potrivit ocaziei – va fi gazda vernisajului expoziției de artă intitulate „Nașterea unei colecții publice – Moștenirea și prezența artei transilvănene în secolul XXI”.

„Expoziția te poartă de la moștenirea Școlii de la Baia Mare până la comorile colecției municipale, într-o călătorie a frumuseții, emoției și memoriei. Fiecare lucrare spune o poveste despre memorie, identitate și frumusețea gestului artistic autentic”, au transmis reprezentanții Centrului de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș pe pagina de Facebook a evenimentului.

Curatorul expoziției va fi Ștrebeli Robert, iar curatorul din partea Centrului de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș va fi Márton Adrienne. Conform informațiilor oferite de organizator prin postarea publică, evenimentul are o misiune profundă și anume promovarea colecțiilor publice.

„Adăugarea de vizibilitate colecției municipale întărește statutul Târgu Mureșului ca centru de cultură și creează premise pentru dezvoltarea viitoare a patrimoniului artistic. Prin această deschidere, patrimoniul local devine nu doar protejat, ci și trăit, înțeles și iubit de comunitate. Pentru vizitator, experiența devine mai mult decât un act de contemplare – este o întâlnire cu sine, prin intermediul artei. Este bucuria de a descoperi că, dincolo de timp și modă, frumusețea rămâne o limbă comună, pe care toți o înțelegem”, au mai transmis reprezentanții Centrului de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 29 august – 05 octombrie.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș