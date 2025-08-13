Zoo Târgu Mureș împlinește 61 de ani. Teatru, muzică și modă

Grădina Zoologică din Târgu Mureș serbează aniversarea sa de 61 de ani sâmbătă, 23 august. Pe târgumureșeni îi așteaptă o serie de activități distractive pentru toată familia care includ spectacole de teatru, muzică live și prezentări de modă.

„Vă invităm cu drag să sărbătoriți împreună cu noi aniversarea a 61 de ani a Grădinii Zoologice din Târgu Mureș!”, a transmis Zoo Târgu Mureș prin postarea sa publică.

Program:

13:00 – Spectacol de teatru HU

14:00 – Spectacol de teatru RO

16:00 – Feketics Mónika

17:00 – Alin Rițiu

18:00 – Manusfrei

19:00 – Polgári Szürkület

21:00 – Sustainable Fashion Show, în padocul de lei

Spectacolul de teatru va fi susținut de Incubator13, asociație care a transformat Târgu Mureșul într-un adevărat nucleu al culturii alternative. Spațiul lor din Turnul Porții Cetății Medievale Tg. Mureș a devenit, din 2022, un veritabil laborator de creativitate. Aici s-au întâlnit peste 100 de artiști din toată țara: pictori, muzicieni, actori, performeri, toți aducând publicului experiențe care ies din tipare.

Feketics Mónika, fostă elevă a Școlii de Rock din Târgu Mureș și actualmente studentă la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, va crea o atmosferă muzicală specială, deoarece, pentru ea, arată postarea Zoo Târgu Mureș, cântul nu este doar o profesie – este un mod de viață.

Alin Rițiu este muzician născut și crescut în Târgu Mureș și și-a pus întreaga viață în slujba muzicii. Stabilit astăzi la Bruxelles, unde lucrează ca expert în comunicare la Comisia Europeană și vorbește fluent patru limbi, Alin nu și-a abandonat niciodată adevărata vocație. Muzica nu este pentru el un simplu hobby, ci o necesitate zilnică.

Manusfrei, o trupă de heavy metal din Târgu Mureș, formată din patru muzicieni, își pune întreaga pasiune în fiecare acord. Repertoriul lor îmbină compoziții originale cu coveruri reinterpretate într-un stil propriu, ce poartă amprenta heavy metalului, thrash-ului și punk rockului.

Trupa târgumureșeană Polgári Szürkület aduce pe scenă forța pură a punk-rockului, un amestec de energie, libertate și sinceritate. De la primele acorduri, muzica lor creează un val care prinde publicul și îl poartă într-o experiență intensă. Concertele lor nu sunt simple reprezentații, ci adevărate explozii de emoție și sunet.

Un spectacol de modă inovator, creat sub semnul eleganței și al sustenabilității, Sustainable Fashion Show va avea loc într-un cadru cu totul special – țarcul leilor din Grădina Zoologică Târgu Mureș, unde natura și arta se întâlnesc într-o armonie surprinzătoare. Defilarea aduce în prim plan creațiile semnate de Hajnal Zsuzsa, care redefinesc frumusețea prin utilizarea materialelor sustenabile și printr-o estetică modernă, responsabilă și îndrăzneață. Seara va fi completată de un moment artistic de excepție, oferit de Transylvanian Contemporary Dance, a căror energie și expresivitate vor adăuga spectacolului o dimensiune aparte. Această întâlnire dintre modă, dans și natură promite o atmosferă de neuitat pentru toți cei prezenți.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Zoo Târgu Mureș