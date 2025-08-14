AFC ASA Târgu Mureș se pregătește pentru meciul cu CSM Olimpia Satu Mare

AFC ASA Târgu Mureș a organizat joi, 14 august, o conferință de presă la Stadionul Trans-Sil din Târgu Mureș, înaintea meciului de sâmbătă, 15 august, din etapa a III-a a Ligii 2 Casa Pariurilor, împotriva echipei CSM Olimpia Satu Mare. Partida se va disputa pe teren propriu, iar mureșenii speră să lege o nouă victorie după succesul obținut în deplasare în runda precedentă.

Antrenorul echipei, Eusebiu Tudor, a subliniat că nu va fi un meci ușor, în ciuda rezultatelor slabe ale adversarilor din primele două etape. Chiar dacă este o echipă nou promovată, mureșenii nu vor să o subestimeze: „Referitor la acest meci cu Olimpia Satu Mare, suntem conștienți că ne va aștepta un meci foarte dificil. Nu ne gândim că ei nu au câștigat în aceste două etape de campionat, pentru că așa cum v-am spus și la conferința trecută, începutul de campionat poate avea fluctuații. Abia după 5-6 jocuri echipele încep să se așeze”.

Antrenorul Eusebiu Tudor a mai vorbit și despre importanța următorului meci și despre așteptările echipei înainte de confruntarea cu CSM Olimpia Satu Mare.

„Știm că ne va aștepta un meci dificil, deoarece este o echipă bine organizată, o echipă care joacă foarte bine contraatacul. Dar și noi avem atuurile noastre și privim cu încredere acest meci. Pentru noi este important să legăm victoriile. Punctele pe care le-am luat data trecută în deplasare vor fi importante în momentul în care reușim să le dublăm la acest meci. Echipa s-a antrenat bine, deci suntem optimiști, dar totodată suntem precauți. Nu suntem favoriți, iar șansele sunt 50-50% și va trebui să facem tot ce putem să câștigăm acest meci”, a declarat antrenorul.

Pregătiți de noua provocare

Jucătorii și-au arătat și ei hotărârea de a aborda partida cu seriozitate. Antonio Cruceru a vorbit despre atitudinea pe care echipa trebuie să o adopte pentru meciul de sâmbătă și despre importanța câștigării celor trei puncte.

„Referitor la meciul de sâmbătă, în primul rând nu trebuie să subestimăm echipa, chiar dacă a avut două înfrângeri în campionat. Trebuie să începem meciul la fel cum le-am început și pe celelalte cu încredere, seriozitate și atitudine bună, pentru a ne lua cele trei puncte de acasă, deoarece acest lucru este cel mai important. Restul se va vedea pe viitor”, a declarat jucătorul.

Jucătorul Demeter Zsombor a vorbit și el despre pregătirea echipei și obiectivele pentru meciul de sâmbătă: „Suntem concentrați și pregătiți pentru meciul de sâmbătă. Știm că ne așteaptă o partidă dificilă, dar avem încredere în echipa noastră și în munca pe care am făcut-o la antrenamente. Vom da totul pe teren pentru a câștiga partida și pentru a face suporterii mândri”, a declarat jucătorul Demeter Zsombor.

Diana CĂRBUREAN