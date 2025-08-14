Thursday, 14 August 2025
Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot Sanatate
Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

14 august 2025

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Ministerul Sănătății va derula un program pilot prin care vor fi integrate asigurările private în serviciile publice în câteva spitale din România, printre care și cele din Târgu Mureș. Potrivit anunțului postat pe paginile de Facebook a ministrului Sănătății, dar și cea a Ministerului Sănătății se dorește ca ”acolo unde resursele publice nu sunt suficiente, sistemul privat trebuie să vină în sprijinul pacienților”. ”Pentru a testa acest model, vom lansa un program-pilot în spitalele din Târgu Mureș, Bistrița, Vâlcea și Timișoara, integrând asigurările private în serviciile publice.

Prin această colaborare fără precedent, aducem prevenția și diagnosticul precoce în prim-plan, reducem inechitățile și garantăm acces real la îngrijire pentru toți pacienții”, se arată în anunțul Ministerului.

Măsura a fost anunțată ca urmare a întâlnirii dintre reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), în contextul colaborării pentru realizarea primei Strategii Naționale de screening și prevenție pe patologii pentru următorii cinci ani. ”Este un moment semnificativ pentru sănătatea publică și o dovadă că, atunci când ne unim forțele, putem construi politici care schimbă vieți.

Această strategie reunește, pentru prima dată la acest nivel, toți actorii relevanți din domeniul sănătății – instituții publice, sector privat, organizații profesionale și societatea civilă – într-un grup de lucru dedicat. UNSAR s-a alăturat acestui demers, aducând expertiza necesară pentru a contura o abordare integrată și eficientă”, se mai arată în anunț. (A.T)

