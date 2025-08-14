Concurs de fotografie la Reghin

Biblioteca școlară a Colegiului „Petru Maior” Reghin, împreună cu Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin, organizează un concurs de fotografie dedicat iubitorilor de cărți. Cei care iubesc lectura și vor să surprindă momente speciale alături de o carte sunt invitați să participe. Fotografiile pot fi amuzante, artistice sau relaxante, însă trebuie să spună o poveste.

Participanții trebuie să trimită imaginile prin Messenger, la pagina de Facebook „Biblioteca școlară a Colegiului „Petru Maior” Reghin” până pe data de 30 august 2025. Cele mai reușite 10 fotografii vor fi premiate cu diplome pe 3 septembrie 2025.

(D.C.)