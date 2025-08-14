Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

Deși s-au făcut multe investiții pentru a crește calitatea serviciilor medicale, Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni se confruntă cu deficit de medici pe mai multe specialități, a anunțat Ec. Zsuzsanna Megheșan, într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

”Cea mai mare descoperire este Radiologia. Din patru medici am rămas cu un singur medic, trei medici au plecat în privat, am rămas cu un medic radiolog care la momentul de față are contractul suspendat pe motiv de boală. Am fost nevoiți să încheiem un contract de prestări servicii cu un medic radiolog foarte greu găsit. Descoperiți suntem şi pe partea de Cardiologie, unde medicii cardiologi au plecat fie în străinătate, fie în privat. Anul acesta ne-a plecat un medic ortoped, pe medicină de urgență, unde avem doi medici. Avem aprobată linia de gardă pe Compartimentul de Primiri Urgențe, dar nu putem funcționa pentru că nu găsim medici specialiști de Medicină de urgență. La Neurologie de două ori am scos la concurs postul de medic neurolog și nu s-a prezentat nimeni. La Endocrinologie, doamna doctor a plecat și scoatem postul la concurs. Pe Medicină de recuperare, nu avem medic pe recuperare și fizioterapie, ci doar partea de bază de tratament. Din păcate, pacienții trebuie să meargă la Târgu Mureș pentru a fi evaluați de un medic de recuperare și după aceea să vină pentru tratament”, a declarat managerul unității sanitare.

(A.T. / Foto: www.depositphotos.com)