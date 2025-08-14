Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

Întâlnirile operative regulate ale Asociației LEADER aduc un plus de valoare pentru cele cinci localități membre, Sângeorgiu de Mureș, Ernei, Gornești, Glodeni și Voivodeni. Evenimentele de acest tip facilitează colaborarea între primării și pregătesc terenul pentru accesarea unor noi finanțări europene menite să sprijine dezvoltarea locală.

Proiecte câștigate și oportunități pentru antreprenori

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, Sófalvi Szabolcs, a subliniat că asocierea a fost utilă, permițând câștigarea mai multor proiecte, de diferite dimensiuni, pentru comunitate. Mai mult, antreprenorii privați și asociațiile pot aplica și în viitor pentru fonduri europene, ceea ce contribuie la stimularea investițiilor și a inițiativelor locale.

Reprezentanții Asociației LEADER consideră că astfel de întâlniri vor continua să sprijine dezvoltarea durabilă a comunităților membre, consolidând legătura dintre autoritățile locale și mediul de afaceri, dar și creând oportunități pentru implementarea de proiecte inovatoare finanțate din fonduri europene.

(L.P.)

Sursa foto: Sófalvi Szabolcs