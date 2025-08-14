Grădina Zoologică din Târgu Mureș împlinește 61 de ani!

Grădina Zoologică din Târgu Mureș sărbătorește, anul acesta, 61 de ani de la înființare, invitând publicul să participe la un eveniment special, menit să aducă împreună familii, copii și iubitori de natură. Pe parcursul zilei de sâmbătă, 23 august, vizitatorii se vor bucura de spectacole de teatru atât în limba maghiară, cât și în limba română, iar ritmurile muzicii live vor întreține atmosfera festivă.

Modele și creativitate în padocul de lei

Seara va fi marcată de un moment deosebit: prezentarea unei colecții de modă spectaculoase în padocul de lei, sub genericul Sustainable Fashion Show, un eveniment inedit care combină eleganța și responsabilitatea față de mediu, oferind o experiență unică pentru publicul prezent.

Ziua aniversară începe la ora 13:00 cu spectacole de teatru în limba maghiară, urmate la 14:00 de reprezentații în limba română. După-amiaza va continua cu concertele artiștilor Feketics Mónika, Alin Rițiu și Manusfrei, iar seara se va încheia cu Polgári Szürkület, înainte de spectacolul de modă, programat la ora 21:00.

Evenimentul promite să fie un prilej de bucurie și divertisment pentru întreaga comunitate, celebrând atât frumusețea animalelor, cât și talentul artiștilor locali și pasiunea pentru cultură și modă.

(L.P.)

Sursa foto: Zoo Târgu Mureș