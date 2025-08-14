Mureș: Microbuze școlare cumpărate cu 970.000 lei, fără TVA, bucata. Clarificări făcute de Biroul de presă al Consiliului Județean

Consiliul Județean Mureș ”dorește să accentueze” că proiectul „Achiziția microbuzelor electrice pentru elevi pentru unitățile de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile din județul Mureș” a fost derulat ”cu respectarea strictă a legislației naționale privind achizițiile publice și a ghidurilor de finanțare aferente, elaborate și aprobate de Ministerul Educației”, a anunțat joi, 14 august, Molnár Imola, consilier în cadrul Biroului de presă al instituției.

Potrivit documentului remis presei, procedura de licitație ”a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și a fost deschisă tuturor operatorilor economici interesați”, iar în cadrul proiectului ”au fost organizate proceduri de atribuire în două etape.”

”În prima etapă Județul Mureș, în calitate de autoritate contractantă a inițiat procedura de licitație deschisă și a stabilit atribuirea achiziției, pe două loturi distincte, defalcate după capacitatea de locuri pe scaune a microbuzelor electrice, și anume: lotul 1 – microbuzelor electrice cu capacitate de 16+1 locuri pe scaune, lotul 2 – microbuzelor electrice cu capacitate de 8+1 locuri pe scaune. La lotul nr. 1, au depus ofertă trei operatori economici, în timp ce la cel de-al doilea, a fost depusă o singură ofertă. Având în vedere că ofertantul la lotul 2 a depus documentație incompletă și nu a răspuns solicitărilor de clarificare, oferta a fost respinsă în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru lotul nr. 1, destinat microbuzelor de 16+1 locuri, au fost depuse trei oferte. Dintre acestea, două au fost respinse de către comisie din cauza documentației incomplete. Cea de-a treia ofertantă, firma Aveuro International SRL, a îndeplinit toate condițiile de participare, astfel încât Consiliul Județean Mureș a acceptat oferta lor, fiind cea cu cel mai mic preț oferit”, se arată în același comunicat de presă.

Totodată, reprezentanta Biroului de presă al Consiliului Județean Mureș a mai făcut următoarele precizări: ”Dorim să menționăm că pentru dimensiunea microbuzelor, a fost stipulat doar un minim obligatoriu, respectiv o lungime de cel puțin 5.800 milimetri, fără stabilirea unui plafon maxim. Nu am stabilit un interval de 5.800-6.800 milimetri lungime cum a propus ghidul solicitantului trimis de către Ministerul Educației, ci am menționat doar dimensiunea minimă, în scopul de a nu exclude în mod discriminatoriu companiile care nu dispun de vehicule cu această lungime.

În concluzie, pentru lotul nr. 1 – microbuze electrice cu capacitate de 16+1 locuri pe scaune, în această prima etapă Consiliul Județean Mureș a achiziționat un total de 24 de microbuze electrice, la prețul de 900.000 de lei fiecare, fără TVA. În etapa a doua, având în vedere că din bugetul total alocat proiectului, din 30 de milioane de lei au rămas neutilizat 8,57 milioane de lei, Consiliul Județean Mureș a inițiat o nouă procedură de achiziție publică pentru cumpărarea a încă 7 microbuze de 16+1 locuri.

La această licitație s-au înscris patru operatori economici. Trei ofertanți au fost respinși din cauza documentației incomplete, iar firma câștigătoare a fost Aveuro International SRL, care a depus oferta cu cel mai mic preț. Prețul unitar al acestor microbuze electrice este de 1,2 milioane de lei, fără TVA. Livrarea va avea loc în luna septembrie, conform termenului stabilit cu firma câștigătoare. Și la această licitație, cerințele tehnice au fost de aceeași natură ca și la prima, astfel încât la dimensiunea microbuzelor a fost stipulat doar un minim obligatoriu, respectiv o lungime de cel puțin 5.800 milimetri, fără stabilirea unui plafon maxim.”

La finalul comunicatului, Molnár Imola a mai explicat că în cadrul acestui proiect cu finanțare europeană, în valoare totală de 30.172.560 de lei, fără TVA, ”Județul Mureș a achiziționat în total un număr de 31 de microbuze electrice cu 16+1 locuri la un preț mediu de 970.000 lei, fără TVA.”

(Redacția)