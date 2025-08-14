Pelerinaj la Nicula. Mii de credincioși pe drumul spre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

În ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, mii de credincioși din întreaga țară au pornit pe jos spre Mănăstirea Nicula, județul Cluj, pentru a participa la tradiționalul pelerinaj „La Nicula colo-n deal”. Această procesiune rememorează evenimentul istoric din 1699, când icoana Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Iclod, a lăcrimat vreme de trei săptămâni, devenind simbol al credinței și al minunii în rândul transilvănenilor.

Procesiunea de la Gherla la Nicula

Procesiunea a început joi, 14 august, la ora 11:00, de la Biserica Sfântul Nicolae din parcul central al orașului Gherla și se desfășoară pe un traseu de aproximativ șapte kilometri până la biserica de lemn din incinta Mănăstirii Nicula. Înalt Prea Sfințitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a fost întâmpinat cu pâine și sare la Gherla, marcând debutul evenimentelor religioase dedicate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Pelerinajul este însoțit de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, printre care se află și Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei. Joi, de la ora 18:00, pe altarul de vară al mănăstirii va fi săvârșită slujba Vecerniei Mari și a Litiei, iar de la ora 22:00, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică pentru Slujba Utreniei și Prohodul Maicii Domnului. Evenimentele de priveghere se vor încheia cu procesiunea icoanei la miezul nopții.

Praznicul de 15 august și mesajul Mitropolitului

Vineri, 15 august, de la ora 09:00, pe altarul de vară, Mitropolitul Andrei va oficia Sfânta Liturghie, înconjurat de soborul de preoți și arhierei, și va rosti pelerinilor un cuvânt de învățătură. Credincioșii sunt sfătuiți să manifeste responsabilitate față de ceilalți participanți și să păstreze curățenia locurilor sfinte, respectând astfel grădina Maicii Domnului.

Acest pelerinaj anual reprezintă nu doar un gest de credință profundă, ci și o reafirmare a tradițiilor religioase transilvănene, atrăgând anual mii de participanți din întreaga țară și din străinătate. Evenimentul consolidează legătura dintre comunitate, spiritualitate și patrimoniul cultural al județului Cluj, potrivit preoților ortodocși din Ardeal.

(L.P.)

Sursa foto: Mitropolia Clujului