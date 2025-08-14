Peste 370 de polițiști mureșeni, în acțiune de Sfânta Maria

Cu prilejul Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, în perioada 15–17 august 2025, peste 370 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș vor acționa pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Vor fi suplimentate efectivele în zonele cu aflux mare de persoane – lăcașuri de cult, stațiuni turistice, locuri de agrement și pe principalele artere rutiere. Echipajele rutiere vor acționa pentru combaterea vitezei excesive, conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și pentru fluidizarea traficului.

„Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să respecte indicațiile polițiștilor, să evite depășirile riscante și să adapteze viteza la condițiile de drum și vreme. Pietonii sunt rugați să traverseze doar pe marcajele pietonale și să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil. Cetățenii sunt sfătuiți să își protejeze bunurile personale, să nu lase obiecte de valoare la vedere în autoturisme, să supravegheze îndeaproape copiii în locurile aglomerate. Pentru orice situație de urgență sau pentru sesizarea unor incidente, cetățenii sunt rugați să apeleze 112”, a transmis Biroul de Presă al IPJ Mureș.

