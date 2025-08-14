Pompierii mureșeni, la datorie în această minivacanță

În minivacanța prilejuită de sărbătorirea Adormirii Maicii Domnului, peste 150 de pompieri mureșeni vor fi zilnic la datorie, fiind pregătiți să intervină pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea de vieți din medii ostile.

Încă de la începutul sezonului estival, specialiștii din cadrul Inspecției de Prevenire au efectuat acțiuni de îndrumare și control la unități de turism, alimentație publică și agrement pentru a se asigura că sunt respectate măsurile de apărare împotriva incendiilor, principalele aspecte urmărite fiind dotarea cu stingătoare, menținerea liberă a căilor de evacuare și exploatarea în condiții optime a instalațiilor electrice. Și în acest sfârșit de săptămână, specialiștii vor fi în teren, unde vor desfășura activități de control la lăcașurile de cult din zona de competență, unde se preconizează aglomerări de persoane.

„Credincioșilor, care vor participa la slujbele religioase aferente acestei mari sărbători, le adresăm rugămintea de a respecta măsurile de siguranță și de a manifesta prudență în ceea ce privește utilizarea lumânărilor, atât în lăcașurile de cult, cât și în locuințe”, a transmis Biroul de Presă al ISU Mureș.

Măsuri preventive

În perioada 15 – 18 august, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș recomandă cetățenilor care aleg să desfășoare activități în aer liber să respecte următoarele măsuri preventive: utilizarea focului sau prepararea hranei în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt puternic este, de asemenea, interzisă. Focul se poate face doar în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea acestuia la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

„Reamintim cetățenilor că arderea vegetației este strict interzisă, extrem de periculoasă și poate duce la tragedii. Luând în considerare că o parte dintre cetățeni vor alege să-și petreacă timpul liber desfășurând activități recreative în natură, care implică și scăldatul, pentru prevenirea riscului de înec, facem apel la aceștia să frecventeze numai locurile special amenajate pentru înot şi să respecte avertizările privind interzicerea scăldatului în alte zone decât cele autorizate. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheaţi, mai ales în locuri unde există posibilitatea căderii lor în apă”, a mai transmis Biroul de Presă al ISU Mureș.

Informații despre modul de comportare înainte, pe timpul și după producerea diverselor tipuri de situații de urgență pot fi obținute prin accesarea portalului fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și AppStore.

Pompierii militari mureșeni vă doresc o minivacanță liniștită, lipsită de incidente!

(D.C.)