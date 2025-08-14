”Rally 60 Adventure Rally”, pe circuitul ”Transilvania Motor Ring”

Aleșii județeni sunt invitați să decidă joi, 21 august, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, cu privire la aprobarea utilizării cu titlu gratuit, de către Asociația ”Visit Mures” Egyesűlet, a Complexului ”Transilvania Motor Ring” din localitatea Cerghid, pentru organizarea evenimentului ”Rally 60 Adventure Rally”, în data de 12 octombrie 2025.

”Rally 60 Adventure Rally” este un eveniment care își propune să pună în valoare patrimoniul arhitectural și peisagistic al județului Mureș, promovând în același timp turismul activ și de aventură. Organizatorul a optat pentru desfășurarea evenimentului la circuitul ”Transilvania Motor Ring” atât pentru siguranță cât și pentru promovarea infrastructurii moderne a județului în rândul participanților și vizitatorilor din țară și străinătate. Luând în calcul impactul de imagine pozitiv al evenimentului, parteneriatul cu Asociația ”Visit Mures” Egyesűlet, aduce o contribuție importantă la valorificarea potențialului turistic al județului Mureș”, a precizat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, în Referatul de aprobare aferent proiectului de hotărâre.

