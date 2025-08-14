Rolul și importanța educației emoționale

Într-o epocă în care provocările emoționale și sociale sunt tot mai numeroase, părinții și profesorii au o misiune comună: aceea de a-i ajuta pe copii să își dezvolte inteligența emoțională. Psihologul clinician Laura Filip afirmă: „Educația emoțională este procesul prin care copiii învață să își recunoască, să își exprime și să își gestioneze emoțiile. Este importantă pentru că emoțiile joacă un rol esențial în viața copiilor și afectează în mod direct comportamentul și deciziile lor.”

Copiii care cresc cu o educație emoțională solidă sunt mai rezilienți, mai adaptabili și capabili să construiască relații armonioase.

Primii ”profesori ai emoțiilor”

Rolul părinților nu se limitează la îngrijire fizică și educație școlară. Ei sunt primele modele de gestionare a emoțiilor pentru cei mici.

„Părinții au un rol esențial în educația emoțională a copiilor, deoarece ei sunt modelele principale în ceea ce privește comportamentul emoțional. Părinții pot încuraja și susține dezvoltarea emoțională a copiilor prin intermediul comunicării deschise, prin exemplul personal și prin încurajarea exprimării emoțiilor”, subliniază Laura Filip.

Exemplu concret: Un părinte care îl ascultă pe copil și îi explică faptul că tristețea este firească după o pierdere, îl învață că emoțiile nu trebuie ascunse, ci exprimate și procesate.

Cele mai frecvente emoții

Emoțiile apar ca răspuns la evenimente externe și interne, fiind alimentate de reacții fiziologice și procese cognitive. La copii, acestea se manifestă adesea mai direct decât la adulți.

Fericirea, rușinea, dezgustul, furia, ura, iubirea, frica și surprinderea sunt trăiri firești, care îi ajută pe cei mici să înțeleagă lumea și să se adapteze. Însă, atunci când aceste emoții sunt resimțite în forme extreme sau necontrolate, ele pot limita dezvoltarea emoțională, relațiile și capacitatea copilului de a se adapta. Gestionarea lor corectă, prin sprijin și educație emoțională, transformă emoțiile din potențiale obstacole în resurse valoroase pentru creștere și echilibru interior.

Laura Filip ne va ajuta să înţelegem cum stau lucrurile cu aceste emoţii: „Fericirea este adesea exprimată prin zâmbete, râsete și entuziasm. Copiii găsesc bucurie în explorarea lumii din jur, în joc și în interacțiunile cu cei dragi. Rușinea este o emoție complexă, care poate avea un impact profund asupra dezvoltării emoționale a copiilor. Atunci când un copil experimentează rușinea, acesta poate simți că a greșit sau că nu se ridică la așteptările celorlalți, ceea ce îi poate induce un sentiment de inferioritate. Dezgustul este o emoție puternică, care joacă un rol important în protejarea copiilor de potențiale pericole. Cu toate acestea, atunci când dezgustul este resimțit într-o formă exagerată, el poate avea efecte limitative. Furia este una dintre cele mai intense emoții pe care copiii le pot experimenta, iar dacă nu este gestionată corespunzător, poate deveni problematică. Atunci când un copil nu știe cum să își controleze furia, aceasta poate escalada rapid în comportamente agresive sau conflicte inutile cu cei din jur. Accesele de furie necontrolate nu doar că pot deteriora relațiile sociale, dar pot și amplifica frustrările copilului, creând un ciclu de tensiune și violență verbală sau fizică. Ura intensă și necontrolată este o emoție extrem de puternică, care, atunci când nu este gestionată corect, poate avea efecte devastatoare asupra comportamentului și relațiilor interpersonale. Copiii care experimentează ură puternică față de anumite persoane sau situații pot manifesta comportamente distructive, cum ar fi agresivitatea verbală sau fizică, izolarea și chiar sabotarea relațiilor cu ceilalți. Un astfel de nivel de tensiune poate compromite armonia emoțională și poate deteriora legăturile sociale. Cu toate acestea, ura, în formele sale constructive, poate avea și un rol pozitiv în dezvoltarea morală și în capacitatea copiilor de a distinge între bine și rău. Iubirea este una dintre cele mai frumoase și esențiale emoții, dar, atunci când nu este gestionată corespunzător, poate avea și efecte negative. O iubire necontrolată, manifestată prin atașament excesiv sau dorința de a fi constant alături de o persoană, poate duce la dependență emoțională. În astfel de cazuri, copilul sau adultul poate începe să ignore propriile nevoi și limite, punând întotdeauna dorințele celuilalt pe primul loc. Acest tip de iubire poate deveni nesănătoasă, ducând la sacrificarea sinelui și la dificultăți în menținerea unei autonomii emoționale. Frica intensă și necontrolată poate ajunge să îi paralizeze pe cei mici, împiedicându-i să exploreze lumea din jurul lor și să învețe lucruri noi. De exemplu, un copil care se teme excesiv de eșec sau de necunoscut poate evita să încerce activități noi sau să interacționeze cu alți copii. Acest comportament poate limita potențialul copilului, afectându-i capacitatea de a-și dezvolta abilități noi, de a-și lărgi orizonturile și de a deveni mai încrezător în forțele proprii. Cu toate acestea, frica are și un rol foarte important în viața fiecăruia dintre noi. În dozaje echilibrate, frica funcționează ca un mecanism natural de protecție, ajutându-ne să ne apărăm de pericolele reale. Surprinderea este o emoție puternică, care poate avea un impact imediat asupra copiilor, mai ales atunci când este trăită într-o formă extremă. Surprinderea intensă poate provoca șoc și confuzie, afectând temporar capacitatea copilului de a înțelege și procesa ceea ce se întâmplă. În astfel de situații, surprinderea extremă poate destabiliza echilibrul emoțional al copiilor, lăsându-i dezorientați și nesiguri. De exemplu, un eveniment neașteptat și brusc, cum ar fi o schimbare majoră de mediu sau o întâmplare dramatică, poate genera o reacție emoțională puternică, copleșindu-i și făcându-i să se simtă vulnerabili”.

Instrumente pentru gestionarea emoțiilor

Sprijinul părinților și educatorilor este esențial în a-i învăța pe copii cum să își regleze trăirile. Printre metodele eficiente se numără: Tehnici de respirație conștientă; exerciții de relaxare și meditație; activități creative (desen, muzică, scris); jocuri de rol care reproduc situații reale.

„Jocurile și activitățile pot fi un instrument puternic în dezvoltarea emoțională, deoarece le oferă oportunități de a înțelege și exprima emoțiile într-un mod sigur și distractiv”, punctează Laura Filip.

Empatia, capacitatea de a înțelege emoțiile altora, se formează încă din copilărie. Părinții o pot cultiva prin conversații despre trăirile altor persoane și prin modelarea comportamentelor empatice.

Profesorii pot sprijini sănătatea emoțională prin crearea unui climat de încredere, organizarea de activități colaborative și încurajarea exprimării libere a ideilor. O relație pozitivă profesor-elev îi face pe copii mai curajoși în a pune întrebări, a încerca activități noi și a-și exprima punctele de vedere.

Educația emoțională nu este doar un „plus” în formarea unui copil, ci o componentă esențială a dezvoltării sale. Copiii care învață să își recunoască și gestioneze emoțiile au șanse mai mari să devină adulți echilibrați, rezilienți și empatici.

„Emoțiile sunt fundamentale pentru viața fiecăruia dintre noi, iar înțelegerea lor este esențială pentru a-i putea sprijini pe cei mici în gestionarea lor și în construirea unei inteligențe emoționale solide”, concluzionează Laura Filip.

Alisia BALOGH