Sighișoara aleargă pentru sănătate și tradiție. Crosul 10K, 5K și cursele pentru copii

Sighișoara își reafirmă prestigiul în atletism prin organizarea „Crosului Sighișoara 10K”, programat pentru 14 septembrie 2025, un eveniment deschis tuturor categoriilor de vârstă. Inițiat de CSS Sighișoara și desfășurat în parteneriat cu Primăria Municipiului Sighișoara, crosul se va desfășura cu startul și sosirea în Piața Cetății, oferind participanților oportunitatea de a explora frumusețea istorică și culturală a orașului în timp ce practică sportul preferat. Traseul de 10 km, structurat pe două ture, este gândit pentru alergători profesioniști și amatori, asigurând un cadru dinamic și sigur pentru toate nivelurile de pregătire.

O competiție cu semnificație specială

Evenimentul este dedicat memoriei regretatului dr. Stelian Larga, medic cardiolog și cetățean implicat activ în viața sportivă și culturală a orașului, în semn de respect pentru contribuția sa remarcabilă adusă comunității. În plus față de competiția principală de 10 km, organizatorii propun și un traseu de 5 km, potrivit pentru începători sau pentru cei care doresc să își testeze condiția fizică într-un cadru plăcut și sigur. Acesta se va desfășura pe o singură tură, punând accent pe experiența participativă și pe plăcerea mișcării.

Cursa de 10 km permite concurența în cinci categorii de vârstă, de la 20-29 ani până la 60+, în timp ce traseul de 5 km cuprinde șapte categorii, incluzând tineri legitimați la cluburi de atletism. Organizatorii asigură premii în bani pentru categoria OPEN, atât feminin, cât și masculin, prin sprijinul partenerului principal AS World Cargo, iar sponsorul tehnic Sportguru va oferi premii în produse. Toți câștigătorii vor primi medalii și diplome, iar la final va fi organizată și o tombolă pe baza numerelor de concurs.

Curse dedicate copiilor: mișcare, joacă și valori comunitare

Evenimentul include și curse pentru copii, cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani, pentru care înscrierea este gratuită pentru cei mai mici și cu taxe modice pentru categoriile superioare. Traseele, cuprinzând de la 500 m până la 2 km, sunt concepute să încurajeze activitatea fizică, spiritul de echipă și bucuria participării. La final, fiecare copil va primi medalie, diplomă și premii oferite de sponsori, fiind astfel recompensați curajul și entuziasmul lor.

Prin organizarea acestui eveniment, autoritățile și organizatorii doresc să crească implicarea comunității în activități sportive și să transforme competiția într-un eveniment de tradiție. Traseul valorifică patrimoniul cultural și natural al Sighișoarei, oferind participanților o experiență unică, prin alergare printre ziduri vechi și povești fără timp, într-un cadru organizat și sigur, care respectă toate standardele unei competiții de calitate.

O oportunitate de implicare și dezvoltare comunitară

Evenimentul a fost gândit pentru a atrage participanți din întreaga țară, oferind atât un cadru competitiv pentru sportivi experimentați, cât și o experiență recreativă pentru amatori și copii. Prin mișcare, prietenie și respect pentru tradiție, „Crosul Sighișoara” devine mai mult decât o competiție: este o celebrare a comunității, a sănătății și a frumuseții orașului, transformând fiecare pas alergat într-o experiență memorabilă, transmite primarl orașului Sighișoara.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Sighisoara 10K