Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

Echipele de inspectori de sănătate publică din județul Mureș au continuat controalele pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare, vizând în special zonele cu aflux ridicat de turiști, precum stațiunea Sovata și municipiul Sighișoara. În această perioadă de vară, când numărul vizitatorilor crește considerabil, autoritățile locale monitorizează cu atenție siguranța alimentelor oferite în unitățile de alimentație publică și în spațiile de comerț agroalimentar.

În paralel cu verificările din restaurante, terase și unități de catering, inspectorii au efectuat controale la toate evenimentele publice desfășurate în județ, inclusiv festivaluri și zile ale localităților. De asemenea, piețele agroalimentare au fost atent monitorizate pentru a se asigura că produsele comercializate respectă normele de igienă și siguranță alimentară.

Rezultatele controalelor și mesajul autorităților

Până în prezent, controalele nu au evidențiat probleme majore sau situații neobișnuite, precizează pentru radiomures.ro dr. Lucian Goga, director adjunct al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș. „Acționăm preventiv, verificăm, controlăm, sancționăm acolo unde este cazul. Nu am avut probleme deosebite, ieșite din comun, să zic așa”, a subliniat acesta.

Medicii recomandă locuitorilor și turiștilor să acorde o atenție deosebită achiziționării alimentelor doar din unități avizate sanitar-veterinar, să consume fructe și legume proaspete, bine spălate, și să respecte reguli stricte de igienă, mai ales în perioada caniculară. Autoritățile continuă controalele și în zilele următoare pentru a menține standardele ridicate de siguranță alimentară și pentru a proteja sănătatea comunității.

