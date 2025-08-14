VIDEO: Vandali surprinși ”în acțiune” în zona Ceasului Floral din Târgu Mureș

În dimineața zilei de joi, 14 august, în jurul orei 5.00, dispecerul de serviciu al Direcției Poliția Locală Târgu Mureș a sesizat faptul că o persoană a vandalizat, în centrul municipiului, un coș de gunoi stradal, premergător acestei fapte contravenționale concentrându-se să-și etaleze veleitățile de ceasornicar, prin învârtirea, cu sârg, a limbilor ceasului floral.

”Patrula de Intervenție deplasată la fața locului a identificat persoana în cauză, respectiv I.M.B., domiciliat în Târgu Mureș, pe care l-a amendat cu 1.000 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 302/2021”, au informat reprezentanții Direcției Poliția Locală Târgu Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.

Anterior acestei întâmplări, marți, 12 august, doi tineri au fost amendați de polițiștii locali din Târgu Mureș, pentru vandalizare.

”În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 1.00, dispecerul de serviciu al Poliției Locale a sesizat faptul că în centrul municipiului, doi tineri au vandalizat un banner în zona ceasului floral, după care au început să învârtă limbile ceasului floral. Patrula de Intervenție deplasată la fața locului i-a identificat pe cei doi tineri, respectiv J.M.E. și G.M.B., ambii din Târgu Mureș, cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani, pe care i-a condus la sediul Poliției Locale și i-a sancționat contravențional cu câte 500 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 republicată”, a informat aceeași sursă.

(Redacția)