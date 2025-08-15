Friday, 15 August 2025
15 august – Adormirea Maicii Domnului Religie
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

15 august – Adormirea Maicii Domnului

15 august 2025

Întreaga suflare creștină marchează  la mijlocul lunii august Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, prilej pentru o nouă incursiune în universul credinței și semnificațiilor populare făcută de Roxana Maria Man, managerul Muzeului Etnografic ”Anton Badea” din Reghin.

„Adormirea Maicii Domnului este  o sărbătoare catolică și ortodoxă  la 15 august, care comemorează trecerea Fecioarei Maria din această lume.  În Sfânta Scriptură nu se amintește  despre moartea Maicii Domnului, însă cântările și imnurile de la Vecernia și Utrenia sărbătorii,  ne spun tradiția în această privință:

”Când a binevoit Hristos, Dumnezeul nostru, să ia pe Maica Sa de la Sine, a înștiințat-o despre mutarea sa de pe pământ, prin Arhanghelul Gavril.

Născătoarea de Dumnezeu, bucurându-se, s-a suit pentru rugăciune pe muntele Măslinilor. S-a întors apoi acasă, pregătindu-și cele de îngropare, încredințându-le pe vecine că, mutându-se la ceruri, nu le va uita, pe ele și pe toată lumea, ocrotindu-le.”

”Și vorbind ea acestea, s-a făcut tunet mare și arătare de mulți nori, care aduceau de la marginile lumii pe toți ucenicii lui Hristos la casa Maicii Domnului. Sosit după trei zile de la preamărita îngropare, Sf. Toma era mâhnit că nu a fost vrednic și el să vadă ca și ceilalți Apostoli trupul adormit al Maicii Domnului. Când s-a hotărât deschiderea mormântului pentru dânsul, ca să se  închine și el trupului Născătoarei de Dumnezeu, a aflat mormântul fără de sfântul trup. Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu și proslăvit, a fost dusă la ceruri de îngeri. Acolo, se roagă pentru noi” (Sinaxar Adormirea Maicii Domnului)”, spune Roxana Man.

Trebuie amintit aici faptul că Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului este precedată de un post, iar punctul culminant îl reprezintă pelerinajul care are loc de Sfânta Marie Mare.   

„Sărbătoarea  este pregătită de un post  de două săptămâni și de pelerinajele organizate la mănăstirile cu hramul său.  Sărbătoarea anunță  începerea târgurilor și iarmaroacelor de toamnă și  începutul unui important sezon de nunți. Fecioara Maria (Sântămăria Mare/ Sântămăria Mică)  este invocată de fete pentru grăbirea căsătoriei, de către femei, pentru ușurarea  nașterii, de păgubiți, pentru prinderea hoților. Se spune că Sfânta Fecioară binecuvintează unele  animale: boii, vacile, oile și porcii, pentru că au încălzit-o și hrănit-o în timpul nașterii Domnului Iisus. În schimb, a blestemat calul, pentru că a mâncat fânul, păianjenul pentru că a întrecut-o la tors și lemnarul pentru că i-a făcut Mântuitorului crucea grea. Nu în ultimul rând, în această zi  se oferă ofrande pentru cei trecuți în neființă, struguri și prune”, a spus Roxana Maria Man, manager Muzeul Etnografic ”Anton Badea” Reghin

Foto:

Adormirea Maicii Domnului, icoană din colecția Muzeului Etnografic ”Anton Badea” Reghin

Alin ZAHARIE

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025

Administratie

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

15 august 2025
Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

15 august 2025
Pensiile magistraților, proiect în dezbatere: Creșterea vârstei de pensionare și limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70%

Pensiile magistraților, proiect în dezbatere: Creșterea vârstei de pensionare și limitarea cuantumul...

15 august 2025
Mureș: Microbuze școlare cumpărate cu 970.000 lei, fără TVA, bucata. Clarificări făcute de Biroul de presă al Consiliului Județean

Mureș: Microbuze școlare cumpărate cu 970.000 lei, fără TVA, bucata. Clarificări făcute de Biroul de...

14 august 2025
Asociaţiile de magistraţi au solicitat o întrevedere de urgenţă Prim-Ministrului Ilie Bolojan

Asociaţiile de magistraţi au solicitat o întrevedere de urgenţă Prim-Ministrului Ilie Bolojan

13 august 2025
Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

11 august 2025

Social

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

15 august 2025
VIDEO: Vandali surprinși ”în acțiune” în zona Ceasului Floral din Târgu Mureș

VIDEO: Vandali surprinși ”în acțiune” în zona Ceasului Floral din Târgu Mureș

14 august 2025
Primăria Fântânele așteaptă autorizația pentru reluarea activității pe platforma Termocentralei

Primăria Fântânele așteaptă autorizația pentru reluarea activității pe platforma Termocentralei

14 august 2025
Pelerinaj la Nicula. Mii de credincioși pe drumul spre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Pelerinaj la Nicula. Mii de credincioși pe drumul spre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

14 august 2025
Rolul și importanța educației emoționale

Rolul și importanța educației emoționale

14 august 2025
Pompierii mureșeni, la datorie în această minivacanță

Pompierii mureșeni, la datorie în această minivacanță

14 august 2025

Politic

Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

14 august 2025
Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

14 august 2025
Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025

Business

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

15 august 2025
Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroporturile din România!

Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroport...

15 august 2025
FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

15 august 2025
640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

13 august 2025
Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

10 august 2025
Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.00...

9 august 2025

Sanatate

Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

14 august 2025
Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

14 august 2025
Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

14 august 2025
Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

14 august 2025
FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital modern la Târnăveni

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital modern la Târnăveni

13 august 2025
Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

13 august 2025

Invatamant

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

14 august 2025
Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la UMFST

O nouă sesiune de admitere la UMFST

13 august 2025
INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent medical înseamnă mai mult decât tehnică, înseamnă suflet, răbdare și deschidere față de oameni”

INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent...

13 august 2025
INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul”

INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul...

13 august 2025
INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru stu...

12 august 2025

Sport

Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal

Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal

15 august 2025
Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește la Castelul Kemény din Brâncovenești

Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește la Castelul Kemény din Brâncovenești

15 august 2025
”Rally 60 Adventure Rally”, pe circuitul ”Transilvania Motor Ring”

”Rally 60 Adventure Rally”, pe circuitul ”Transilvania Motor Ring”

14 august 2025
Sighișoara aleargă pentru sănătate și tradiție. Crosul 10K, 5K și cursele pentru copii

Sighișoara aleargă pentru sănătate și tradiție. Crosul 10K, 5K și cursele pentru copii

14 august 2025
AFC ASA Târgu Mureș se pregătește pentru meciul cu CSM Olimpia Satu Mare

AFC ASA Târgu Mureș se pregătește pentru meciul cu CSM Olimpia Satu Mare

14 august 2025
Primele turnee ATP din istoria municipiului Târgu Mureș: Intaro Open și Intaro Open 2

Primele turnee ATP din istoria municipiului Târgu Mureș: Intaro Open și Intaro Open 2

14 august 2025

Citește și:

Pelerinaj la Nicula. Mii de credincioși pe drumul spre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Pelerinaj la Nicula. Mii de credincioși pe drumul spre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

14 august 2025
Tabăra Națională de Pictură „Icoana contemporană din Ardeal” la a XVI-a ediție

Tabăra Națională de Pictură „Icoana contemporană din Ardeal” la a XVI-a ediție

14 august 2025
Invitație la pelerinaj

Invitație la pelerinaj

11 august 2025
Oaspeți inediți la fabrica Mirdatod din Reghin

Oaspeți inediți la fabrica Mirdatod din Reghin

11 august 2025
6 august, Sărbătoarea Schimbarea la Față sau Transfigurarea Domnului

6 august, Sărbătoarea Schimbarea la Față sau Transfigurarea Domnului

6 august 2025
A început ediția a zecea a Școlii de Vară „Crede, trăiește, iubește!”

A început ediția a zecea a Școlii de Vară „Crede, trăiește, iubește!”

5 august 2025
Expoziția ”Sacrum Expo” de Claudia Kömíves, la Galeria de Artă „Deisis”

Expoziția ”Sacrum Expo” de Claudia Kömíves, la Galeria de Artă „Deisis”

5 august 2025
Tabără de vară pentru tinerii din Băița

Tabără de vară pentru tinerii din Băița

5 august 2025
Părintele Florin Uilean hirotesit întru iconom

Părintele Florin Uilean hirotesit întru iconom

5 august 2025
Gustul copilăriei savurat la Muzeul Etnografic ”Anton Badea” din Reghin

Gustul copilăriei savurat la Muzeul Etnografic ”Anton Badea” din Reghin

1 august 2025

"Hristos împărtășit copiilor", în parohia Goreni

30 iulie 2025
Moment de sărbătoare pentru Centrul cultural-catehetic și pastoral al Văii Mureșului Superior

Moment de sărbătoare pentru Centrul cultural-catehetic și pastoral al Văii Mureșului Superior

30 iulie 2025
Tabăra de vară „Copilăria din tinda bisericii”, în parohia Suseni

Tabăra de vară „Copilăria din tinda bisericii”, în parohia Suseni

27 iulie 2025
Școala de Vară ,,Dăruind vei dobândi

Școala de Vară ,,Dăruind vei dobândi", în Parohia ,,Petru Maior" din Reghin

23 iulie 2025
Hramul Centrului Cultural Catehetic al Văii Mureșului Superior

Hramul Centrului Cultural Catehetic al Văii Mureșului Superior

21 iulie 2025
Sf. Prooroc Ilie (Sântilie), tradiții și obiceiuri

Sf. Prooroc Ilie (Sântilie), tradiții și obiceiuri

20 iulie 2025
Un an de zile fără părintele Albin Dorin Toderic

Un an de zile fără părintele Albin Dorin Toderic

18 iulie 2025
„Pelerin pe Via Transilvanica”, în Protopopiatul Reghin

„Pelerin pe Via Transilvanica”, în Protopopiatul Reghin

17 iulie 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie m...

15 august 2025

Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival ...

15 august 2025

Modificarea Legii privind dreptul de autor, în dez...

15 august 2025

Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește...

15 august 2025

Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de pia...

15 august 2025

Experiență Erasmus+ pentru patru profesori de la C...

15 august 2025

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

15 august 2025

Pensiile magistraților, proiect în dezbatere: Creș...

15 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital mod...

13 august 2025

Defilare a motocicliștilor în memoria sângeorzeanului Zsigmond Balázs

14 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mu...

12 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „T...

9 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!