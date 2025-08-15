15 august – Adormirea Maicii Domnului

Întreaga suflare creștină marchează la mijlocul lunii august Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, prilej pentru o nouă incursiune în universul credinței și semnificațiilor populare făcută de Roxana Maria Man, managerul Muzeului Etnografic ”Anton Badea” din Reghin.

„Adormirea Maicii Domnului este o sărbătoare catolică și ortodoxă la 15 august, care comemorează trecerea Fecioarei Maria din această lume. În Sfânta Scriptură nu se amintește despre moartea Maicii Domnului, însă cântările și imnurile de la Vecernia și Utrenia sărbătorii, ne spun tradiția în această privință:

”Când a binevoit Hristos, Dumnezeul nostru, să ia pe Maica Sa de la Sine, a înștiințat-o despre mutarea sa de pe pământ, prin Arhanghelul Gavril.

Născătoarea de Dumnezeu, bucurându-se, s-a suit pentru rugăciune pe muntele Măslinilor. S-a întors apoi acasă, pregătindu-și cele de îngropare, încredințându-le pe vecine că, mutându-se la ceruri, nu le va uita, pe ele și pe toată lumea, ocrotindu-le.”

”Și vorbind ea acestea, s-a făcut tunet mare și arătare de mulți nori, care aduceau de la marginile lumii pe toți ucenicii lui Hristos la casa Maicii Domnului. Sosit după trei zile de la preamărita îngropare, Sf. Toma era mâhnit că nu a fost vrednic și el să vadă ca și ceilalți Apostoli trupul adormit al Maicii Domnului. Când s-a hotărât deschiderea mormântului pentru dânsul, ca să se închine și el trupului Născătoarei de Dumnezeu, a aflat mormântul fără de sfântul trup. Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu și proslăvit, a fost dusă la ceruri de îngeri. Acolo, se roagă pentru noi” (Sinaxar Adormirea Maicii Domnului)”, spune Roxana Man.

Trebuie amintit aici faptul că Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului este precedată de un post, iar punctul culminant îl reprezintă pelerinajul care are loc de Sfânta Marie Mare.

„Sărbătoarea este pregătită de un post de două săptămâni și de pelerinajele organizate la mănăstirile cu hramul său. Sărbătoarea anunță începerea târgurilor și iarmaroacelor de toamnă și începutul unui important sezon de nunți. Fecioara Maria (Sântămăria Mare/ Sântămăria Mică) este invocată de fete pentru grăbirea căsătoriei, de către femei, pentru ușurarea nașterii, de păgubiți, pentru prinderea hoților. Se spune că Sfânta Fecioară binecuvintează unele animale: boii, vacile, oile și porcii, pentru că au încălzit-o și hrănit-o în timpul nașterii Domnului Iisus. În schimb, a blestemat calul, pentru că a mâncat fânul, păianjenul pentru că a întrecut-o la tors și lemnarul pentru că i-a făcut Mântuitorului crucea grea. Nu în ultimul rând, în această zi se oferă ofrande pentru cei trecuți în neființă, struguri și prune”, a spus Roxana Maria Man, manager Muzeul Etnografic ”Anton Badea” Reghin

Foto:

Adormirea Maicii Domnului, icoană din colecția Muzeului Etnografic ”Anton Badea” Reghin

Alin ZAHARIE