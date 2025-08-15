Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroporturile din România!

Aeroportul Internațional ”Transilvania” Târgu Mureș se află pe locul 12 în cea mai recentă situație statistică întocmită de Asociația Aeroporturilor din România, intitulată ”Traficul de pasageri pe aeroporturile din România în luna iunie 2025.”

Potrivit documentului publicat pe pagina web a Asociației Aeroporturilor din România, www.airportaar.ro, în luna iunie a acestui an aeroportul aflat în localitatea mureșeană Vidrasău a avut un total de 14.386 de pasageri, ocupând locul 12 dintr-un număr de 17 aeroporturi incluse în clasament.

Pe primele trei poziții ale ierarhiei se află Aeroporturile Otopeni (1.488.272 de pasageri în luna iunie 2025), Cluj (338.756) și Iași (211.008), iar pe ultimele trei locuri regăsim Aeroporturile Satu Mare (9.005), Arad (1.338) și Tulcea (45).

Remarcăm, de asemenea, și distanța extrem de fragilă între locul 12 ocupat de aeroportul fanion al județului Mureș (14.386) și locurile 13 și 14, pe care se află Aeroporturile Constanța (11.518) și Maramureș (11.485).

Per ansamblu însă, raportul reliefează faptul că pe plan național traficul aerian din România ”a înregistrat valori ridicate și în luna iunie 2025, continuând tendința pozitivă din prima jumătate a anului.”

”Aeroporturile membre ale Asociației Aeroporturilor din România au raportat un trafic total de 2.579.416 pasageri. Comparat cu luna iunie a anului 2019 numărul de pasageri a fost cu 18% mai crescut și raportate la luna iunie a anului trecut cifrele au fost cu 6% mai mari”, au informat reprezentanții Asociației Aeroporturilor din România.

Pentru amatorii de cifre, am întocmit și o statistică finală: raportat la totalul pasagerilor înregistrați în luna iunie 2025 pe aeroporturile din România, și anume 2.579.416, cota de piață a Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu Mureș este de… 0,55%.

Alex TOTH