Friday, 15 August 2025
Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroporturile din România! Business
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de piață de 0,55% din totalul pasagerilor de pe aeroporturile din România!

15 august 2025

Aeroportul Internațional ”Transilvania” Târgu Mureș se află pe locul 12 în cea mai recentă situație statistică întocmită de Asociația Aeroporturilor din România, intitulată ”Traficul de pasageri pe aeroporturile din România în luna iunie 2025.”

Potrivit documentului publicat pe pagina web a Asociației Aeroporturilor din România, www.airportaar.ro, în luna iunie a acestui an aeroportul aflat în localitatea mureșeană Vidrasău a avut un total de 14.386 de pasageri, ocupând locul 12 dintr-un număr de 17 aeroporturi incluse în clasament.

Pe primele trei poziții ale ierarhiei se află Aeroporturile Otopeni (1.488.272 de pasageri în luna iunie 2025), Cluj (338.756) și Iași (211.008), iar pe ultimele trei locuri regăsim Aeroporturile Satu Mare (9.005), Arad (1.338) și Tulcea (45).

Remarcăm, de asemenea, și distanța extrem de fragilă între locul 12 ocupat de aeroportul fanion al județului Mureș (14.386) și locurile 13 și 14, pe care se află Aeroporturile Constanța (11.518) și Maramureș (11.485).

Per ansamblu însă, raportul reliefează faptul că pe plan național traficul aerian din România ”a înregistrat valori ridicate și în luna iunie 2025, continuând tendința pozitivă din prima jumătate a anului.”

”Aeroporturile membre ale Asociației Aeroporturilor din România au raportat un trafic total de 2.579.416 pasageri. Comparat cu luna iunie a anului 2019 numărul de pasageri a fost cu 18% mai crescut și raportate la luna iunie a anului trecut cifrele au fost cu 6% mai mari”, au informat reprezentanții Asociației Aeroporturilor din România.

Pentru amatorii de cifre, am întocmit și o statistică finală: raportat la totalul pasagerilor înregistrați în luna iunie 2025 pe aeroporturile din România, și anume 2.579.416, cota de piață a Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu Mureș este de… 0,55%.

Alex TOTH

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Concurs la Primăria Târgu Mureș

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025
Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

Programul Zilelor Comunei Corunca 2025

9 august 2025
TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

TEDx ”Nodes”, la Târgu Mureș

9 august 2025
Demers pentru un PUG nou la Pănet

Demers pentru un PUG nou la Pănet

9 august 2025
Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025

Administratie

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

15 august 2025
Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

15 august 2025
Pensiile magistraților, proiect în dezbatere: Creșterea vârstei de pensionare și limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70%

Pensiile magistraților, proiect în dezbatere: Creșterea vârstei de pensionare și limitarea cuantumul...

15 august 2025
Mureș: Microbuze școlare cumpărate cu 970.000 lei, fără TVA, bucata. Clarificări făcute de Biroul de presă al Consiliului Județean

Mureș: Microbuze școlare cumpărate cu 970.000 lei, fără TVA, bucata. Clarificări făcute de Biroul de...

14 august 2025
Asociaţiile de magistraţi au solicitat o întrevedere de urgenţă Prim-Ministrului Ilie Bolojan

Asociaţiile de magistraţi au solicitat o întrevedere de urgenţă Prim-Ministrului Ilie Bolojan

13 august 2025
Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

Rezultate misiunilor Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș în perioada 7-10 august

11 august 2025

Social

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

15 august 2025
VIDEO: Vandali surprinși ”în acțiune” în zona Ceasului Floral din Târgu Mureș

VIDEO: Vandali surprinși ”în acțiune” în zona Ceasului Floral din Târgu Mureș

14 august 2025
Primăria Fântânele așteaptă autorizația pentru reluarea activității pe platforma Termocentralei

Primăria Fântânele așteaptă autorizația pentru reluarea activității pe platforma Termocentralei

14 august 2025
Pelerinaj la Nicula. Mii de credincioși pe drumul spre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Pelerinaj la Nicula. Mii de credincioși pe drumul spre sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

14 august 2025
Rolul și importanța educației emoționale

Rolul și importanța educației emoționale

14 august 2025
Pompierii mureșeni, la datorie în această minivacanță

Pompierii mureșeni, la datorie în această minivacanță

14 august 2025

Politic

Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

Fonduri europene pentru dezvoltarea localităților din județul Mureș

14 august 2025
Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

Deputatul Răzvan Biro (AUR), apel pentru susținerea sinistraților din Broșteni

14 august 2025
Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și ...

8 august 2025
Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025

Business

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

15 august 2025
FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

15 august 2025
640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

13 august 2025
Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

10 august 2025
Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.00...

9 august 2025
Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025

Sanatate

Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

Asigurări private integrate în serviciile publice din spitalele din Târgu Mureș, program-pilot

14 august 2025
Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

Deficit de medici la Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni

14 august 2025
Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

Siguranța alimentară în județul Mureș. Controale fără probleme majore

14 august 2025
Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

Spitalul din Luduș, clasificat în categoria a III-A

14 august 2025
FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital modern la Târnăveni

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital modern la Târnăveni

13 august 2025
Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

Mamograf nou la Spitalul Municipal Sighișoara

13 august 2025

Invatamant

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

38 de locuri fără taxă la Asistență medicală generală militară UMFST

14 august 2025
Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

Investiție de 2 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Școlii Primare Solocma din Ghindari

13 august 2025
O nouă sesiune de admitere la UMFST

O nouă sesiune de admitere la UMFST

13 august 2025
INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent medical înseamnă mai mult decât tehnică, înseamnă suflet, răbdare și deschidere față de oameni”

INTERVIU: Miklosi Amalia, șefă de promoție Asistență medicală, linia maghiară, UMFST: ”A fi asistent...

13 august 2025
INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul”

INTERVIU cu Andreea Comnodean: „Gândirea analitică este un atu care mi-a ușurat semnificativ traseul...

13 august 2025
INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru studenții care visează să își depășească limitele

INTERVIU cu Szilárd Nadrág, șef de promoție în cadrul FED – Finanțe Bănci, UMFST: Exemplu pentru stu...

12 august 2025

Sport

Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal

Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival la minifotbal

15 august 2025
Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește la Castelul Kemény din Brâncovenești

Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește la Castelul Kemény din Brâncovenești

15 august 2025
”Rally 60 Adventure Rally”, pe circuitul ”Transilvania Motor Ring”

”Rally 60 Adventure Rally”, pe circuitul ”Transilvania Motor Ring”

14 august 2025
Sighișoara aleargă pentru sănătate și tradiție. Crosul 10K, 5K și cursele pentru copii

Sighișoara aleargă pentru sănătate și tradiție. Crosul 10K, 5K și cursele pentru copii

14 august 2025
AFC ASA Târgu Mureș se pregătește pentru meciul cu CSM Olimpia Satu Mare

AFC ASA Târgu Mureș se pregătește pentru meciul cu CSM Olimpia Satu Mare

14 august 2025
Primele turnee ATP din istoria municipiului Târgu Mureș: Intaro Open și Intaro Open 2

Primele turnee ATP din istoria municipiului Târgu Mureș: Intaro Open și Intaro Open 2

14 august 2025

Citește și:

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie mureșeană, pentru un viitor parc fotovoltaic

15 august 2025
FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

FOTO: Magazin de obiecte bisericești sfințit la Târgu Mureș

15 august 2025
640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

640 de locuri de muncă disponibile în județul Mureș

13 august 2025
Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

Târg meșteșugăresc, în Cetatea Târgu Mureș

10 august 2025
Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.000 de familii au ales soluțiile noastre la cheie”

Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, despre statutul de prosumator: ”Peste 7.00...

9 august 2025
Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

Investiție ”verde” în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025
FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

7 august 2025
Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania”...

7 august 2025
O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

7 august 2025
Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

6 august 2025
Evoluție nefavorabilă a industriei județului Mureș

Evoluție nefavorabilă a industriei județului Mureș

6 august 2025
Proiect imobiliar pe un teren al fostei fabrici Zamur Târgu Mureș

Proiect imobiliar pe un teren al fostei fabrici Zamur Târgu Mureș

6 august 2025
Demers pentru continuarea activității unei exploatări de andezit din județul Mureș

Demers pentru continuarea activității unei exploatări de andezit din județul Mureș

5 august 2025
Investiție pentru o centrală fotovoltaică pe strada Depozitelor din Târgu Mureș

Investiție pentru o centrală fotovoltaică pe strada Depozitelor din Târgu Mureș

5 august 2025
Mureș: ”StartPost”, serviciu dedicat mediului de afaceri lansat de Poșta Română

Mureș: ”StartPost”, serviciu dedicat mediului de afaceri lansat de Poșta Română

5 august 2025
Investiție Romgaz în Teleac (Gornești)

Investiție Romgaz în Teleac (Gornești)

5 august 2025
Sediu de bancă transformat în hotel și centru spa, la Sovata

Sediu de bancă transformat în hotel și centru spa, la Sovata

4 august 2025
Cifre în creștere pentru turismul mureșean

Cifre în creștere pentru turismul mureșean

4 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Teren de 49 de hectare concesionat de o primărie m...

15 august 2025

Golden Team câștigă prima ediție a Cupei Festival ...

15 august 2025

Modificarea Legii privind dreptul de autor, în dez...

15 august 2025

Circuitul ”Table Tennis Without Borders” poposește...

15 august 2025

Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș, cotă de pia...

15 august 2025

Experiență Erasmus+ pentru patru profesori de la C...

15 august 2025

Artiști îndrăgiți la Festivaul Cepei de la Suseni

15 august 2025

Pensiile magistraților, proiect în dezbatere: Creș...

15 august 2025

ASA Târgu Mureș, victorie în etapa a 2-a a Ligii a II-a de fotbal! Rez...

9 august 2025

FOTOREPORTAJ: Proiecte și investiții de anvergură pentru un spital mod...

13 august 2025

Defilare a motocicliștilor în memoria sângeorzeanului Zsigmond Balázs

14 august 2025

VIDEO: Percheziții ale Poliției după un ”eveniment violent” petrecut î...

9 august 2025

Concurs la Primăria Târgu Mureș

9 august 2025

Comasări de unități de învățământ preuniversitar de stat în județul Mu...

12 august 2025

Spirit competitiv și atmosferă frumoasă, la Mures24H

9 august 2025

Eugen Canceroschi, șef de promoție la Sport la vârsta de 51 de ani. „T...

9 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!