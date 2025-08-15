Arbori prăbușiți pe tronsonul de cale ferată Stânceni – Lunca Bradului

Circulația feroviară între stațiile Stânceni și Lunca Bradului s-a reluat provizoriu vineri, după degajarea arborilor prăbușiți, iar primul tren care a tranzitat zona respectivă a fost IR 1645, informează CFR SA.

Alte trenuri afectate de întreruperea temporară au fost: IR 12367, IRN 12941 și R 10738.

În urma intervenției personalului de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov, gabaritul căii a fost restabilit. Echipele feroviare au degajat arborii prăbușiți pe calea ferată și au efectuat lucrările necesare pentru asigurarea condițiilor de circulație în siguranță.

Din cauza avariei provocate la linia de contact și la firul purtător, alimentarea cu energie electrică rămâne temporar întreruptă pe tronsonul Stânceni – Lunca Bradului. Până la finalizarea reparațiilor la instalațiile de electrificare, circulația trenurilor se desfășoară provizoriu cu tracțiune diesel.

”Echipele CFR SA lucrează în continuare pentru remedierea completă a avariei și reluarea circulației cu tracțiune electrică în cel mai scurt timp posibil”, se arată într-un comunicat al companiei.

Joi, CFR SA a anunțat că traficul feroviar este întrerupt temporar pe secția Stânceni – Lunca Bradului, din cauza unei avarii la instalația de alimentare cu energie electrică a liniei de contact.

Potrivit sursei citate, la ora 20:30, din stația Deda a fost îndrumată o drezină pantograf (DP) pentru identificarea exactă a avariei și efectuarea lucrărilor de remediere. Echipele specializate ale CFR SA acționează în teren pentru degajarea obstacolului și restabilirea funcționalității instalațiilor de electrificare.

Pe durata intervenției, trenurile afectate staționează în stațiile adiacente tronsonului până la finalizarea lucrărilor și reluarea alimentării cu energie electrică.

